Les bobines de clone TikTok d’Instagram sont maintenant disponibles dans l’application Lite en Inde

Le clone de TikTok d’Instagram, Reels, a été officiellement lancé en août dernier, mais jusqu’à présent, il n’est disponible que dans l’application principale d’Instagram. À partir d’aujourd’hui, cependant, vous pouvez également trouver des bobines dans Instagram Lite en Inde.

Comme avec toutes les applications Lite de Facebook, celle-ci est conçue pour consommer moins de données et utiliser moins de ressources sur votre téléphone, elle est donc parfaite pour les personnes qui ont des appareils bas de gamme ou de petits plans de données, ou les deux.

Reels est une fonctionnalité qui vous permet d’enregistrer et d’éditer des vidéos multi-clips de 15 secondes avec de l’audio, des effets et un tas d’outils créatifs. Si cela semble familier à tous les utilisateurs de TikTok, c’est parce que cela devrait. Facebook et ses différentes propriétés n’ont jamais hésité à reproduire en gros les fonctionnalités à succès d’autres applications concurrentes – Snapchat en particulier a été beaucoup copié et, en raison de la portée des applications de Facebook, ses copies pourraient avoir plus de succès que les originaux. Il reste encore à voir si ce sera le cas dans la bataille Reels contre TikTok, mais Instagram semble vraiment sérieux à propos de Reels.

Instagram Lite, tout en bénéficiant de la fonctionnalité Reels, n’a toujours pas IGTV ou Shop. Et bien que vous puissiez regarder des bobines dans Instagram Lite, vous ne pouvez toujours pas les créer là-bas – vous avez besoin de l’application principale pour cela. Mais peut-être que la société parie que plus de gens seraient prêts à passer à cela après avoir vu tous ces rouleaux, si cela leur donne envie de créer les leurs.

L’ajout a apparemment été accéléré pour l’Inde, en raison de la traction que Reels y voit, ainsi que de l’adoption précoce de la nouvelle application Instagram Lite, disponible depuis septembre.

