Mike Hoffman a signé dimanche un accord d’essai professionnel avec les Blues de Saint-Louis, un précurseur possible de l’obtention d’un contrat pour la saison dans la LNH avant la soirée d’ouverture.

Hoffman ira au camp d’entraînement avec les Blues, qui n’auront qu’un plafond salarial pour le signer après avoir mis leurs collègues ailiers Vladimir Tarasenko et Alex Steen sur la liste des blessés à long terme. Hoffman vient de terminer une saison de 29 buts avec les Panthers de la Floride, le total le plus élevé de tous les joueurs libres sans restriction.

St. Louis disposera de 4 millions de dollars de réparation des blessures à long terme pour signer Hoffman après avoir soumis sa liste initiale. Le joueur de 30 ans devrait aider à compenser l’absence de Tarasenko après une autre opération à l’épaule, car il a enregistré plus de 20 buts et plus de 50 points au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Le champion en titre de la Coupe Stanley, Tampa Bay Lightning, a également effectué une manœuvre de sélection dimanche, échangeant le centre de profondeur Cedric Paquette, le défenseur Braydon Coburn et un choix de deuxième ronde en 2022 à Ottawa pour les joueurs blessés Anders Nilsson et Marian Gaborik. Tampa Bay était dans une impasse contre le plafond de 81,5 millions de dollars, même après avoir appris que l’ailier de premier plan Nikita Kucherov ratera la saison régulière en raison d’une blessure à la hanche qui nécessite une intervention chirurgicale.

Hoffman n’était pas le seul vétéran à avoir parcouru le parcours d’essai dimanche. Le gardien vétéran Craig Anderson a signé une prise de force avec Washington et le défenseur Kevin Connauton avec la Floride.

Anderson, 39 ans, apporterait de l’expérience au filet des Capitals après qu’Henrik Lundqvist ait annoncé qu’une maladie cardiaque l’empêcherait de jouer cette saison. Alors que le gardien du futur Ilya Samsonov devrait assumer la charge, le choix de deuxième ronde de 2014, Vitek Vanecek, a été désigné comme remplaçant, bien qu’Anderson puisse remplir ce rôle ou être la troisième option de l’équipe de taxis.

Je pense que son évolution, le directeur général Brian MacLellan a déclaré cette semaine la situation des gardiens de but. Eh bien, faites notre diligence raisonnable sur les gars qui sont là-bas. Et si nous voyons quelqu’un qui correspond, qui a de l’expérience, qui est prêt à accepter un certain rôle, il est également ouvert à l’ajout d’un gars. Nous étions ouverts d’esprit, mais nous aimons aussi où nous en étions.

Les sept équipes qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires la saison dernière sont autorisées à commencer le camp d’entraînement dès le 31 décembre, le reste de la ligue après le 3 janvier. La saison régulière de 56 matchs débutera le 13 janvier.

