Les Blues mènent Three Lions; ANG 1-2 FRA

Le vainqueur de l’affrontement affrontera le Maroc, qui a battu le Portugal 1- pour devenir la toute première équipe africaine à réserver sa place en demi-finale de la Coupe du monde.

Les joueurs anglais se sont fait poser une question à maintes reprises alors qu’ils se préparent à affronter la France en quarts de finale de la Coupe du monde samedi. Comment arrêter Kylian Mbappé ?

Ce n’est pas surprenant, étant donné que Mbappe est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts et est largement considéré comme l’homme qui succèdera à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en tant que plus grande star du football.

Il n’y a aucun sens que la France essaie de gérer les attentes de son joueur vedette, même si le battage médiatique qui l’entoure grandit à chaque performance stellaire au Qatar.

Il a déjà marqué un but de plus que les quatre qu’il a réussis lorsque son pays a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie.

En huitièmes de finale au Qatar, il a marqué deux fois alors que les champions en titre battaient la Pologne 3-1, avec deux tirs tonitruants devant le gardien Wojciech Szczesny.

Mbappe est décrit comme une force imparable au Qatar – contre quoi le défenseur anglais Kyle Walker a repoussé cette semaine. Walker aura pour tâche d’essayer de limiter les dégâts que Mbappe peut infliger à la défense anglaise au stade Al Bayt. Mais plutôt que d’essayer simplement de contenir la plus grande menace de la France, la discussion de cette semaine a porté sur la façon dont l’entraîneur audacieux des Trois Lions, Gareth Southgate, est prêt à réagir.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018, s’inclinant 2-1 en prolongation contre la Croatie alors qu’elle tentait de protéger une avance précoce.

L’Angleterre a également mené au début de la finale du Championnat d’Europe l’an dernier, terminant 1-1 avec l’Italie et perdant aux tirs au but à domicile au stade de Wembley. Encore une fois, Southgate a été critiqué pour une approche trop prudente.

L’équipe de Southgate a joué avec plus de liberté lors de cette Coupe du monde, avec un style plus offensif menant à 12 buts en quatre matchs pour égaliser le Portugal en tant que meilleur buteur.

Southgate a choisi de jouer avec un arrière à quatre jusqu’à présent, mais pourrait passer à une défense à cinq pour essayer de faire face à Mbappe.

A quelle date se jouera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France se jouera le 11 décembre, dimanche.

Où se jouera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France se jouera au stade Al Bayt.

A quelle heure débutera le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France débutera à 00h30 IST, le 11 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre l’Angleterre et la France ?

Le match entre l’Angleterre et la France sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

