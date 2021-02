GLENDALE, Arizona: Mike Hoffman a battu le gardien Antti Raanta par-dessus l’épaule d’un tir du poignet à 1:49 en prolongation pour donner aux Blues de Saint-Louis une victoire de 5-4 sur les Coyotes de l’Arizona samedi soir dans le sixième des sept matchs consécutifs entre les équipes.

L’équipe a disputé quatre matchs consécutifs à Saint-Louis, l’Arizona ayant remporté les trois derniers. Les Blues ont gagné 4-1 vendredi soir en Arizona et ont égalé la série 3-3 avec la victoire en prolongation. Ils termineront la plus longue série régulière de l’histoire de la LNH lundi au Gila River Arena.

Devant une foule limitée, Jordan Kyrou a égalisé à 4 pour les Bleus avec un but d’échappée avec 5:37 à faire au troisième. Nick Schmaltz et Dryden Hunt ont marqué dans le troisième pour donner une avance de 4-3 à l’Arizona.

Ivan Barbashev a inscrit un but et une aide pour Saint-Louis, et Kyle Clifford et Zach Sanford ont également marqué, et Ville Husso a effectué 32 arrêts.

Conor Garland et Barrett Hayton ont ajouté des buts pour l’Arizona. Raanta a arrêté 30 tirs.