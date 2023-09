Les Blue Jays sont sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir battu les Rays

Si les Blue Jays de Toronto continuent avec l’attaque complète qui les a menés à une victoire de 11-4 contre Tampa Bay vendredi, ils seront difficiles en séries éliminatoires.

Il ne leur reste plus qu’à réserver formellement leur billet d’après-saison.

Toronto peut obtenir une place de wild card avec une autre victoire contre les Rays samedi. Les Rangers du Texas n’ont pas réussi à le faire à leur place en perdant 8-0 contre les Mariners de Seattle plus tard vendredi soir.

Alors que les chances sont en faveur des Blue Jays, cela ne semble être qu’une question de temps.

« C’est ce que nous pouvons faire », a déclaré le manager torontois John Schneider. « Tout le monde parle de nos lanceurs et de notre défense. Mais cette formation peut marquer quelques points.

« J’espère que nous pourrons continuer à rouler. »

Alejandro Kirk, Brandon Belt et Matt Chapman ont marqué pour les Blue Jays, qui ont battu les Rays 16-7.

Vous entendez ça ? C’est le NIVEAU SUIVANT FORT 🗣 pic.twitter.com/65TrqFoQra —@Geais bleus

Bo Bichette a réussi quatre coups sûrs et Vladimir Guerrero Jr. en a inscrit trois alors que Toronto (89-71) a gagné pour la neuvième fois en 13 matchs.

« Frapper au bon moment est une bonne chose », a déclaré Schneider. « Si vous faites ça avec des gars sur les bases et que vous réussissez des circuits, c’est vraiment une bonne chose. »

Yandy Diaz a été un point positif pour les Rays (97-63), qui ont déjà obtenu la première place de wild card et la quatrième tête de série de la Ligue américaine. Il a réussi un circuit de deux points et a atteint la base à trois reprises.

Cette victoire a renforcé l’emprise des Blue Jays sur la deuxième place de wild card. Cela a également réduit leur numéro magique à un sur les Mariners.

Les champions de l’Est, les Orioles de Baltimore, ont décroché la première tête de série de l’AL et les champions du centre, les Twins du Minnesota, seront troisièmes.

Les Rangers ont un match d’avance sur Houston dans la course à la couronne et à la deuxième tête de série de la Division Ouest. Les Astros, qui ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 2-1 vendredi, occupent la troisième place des wild-cards, un match derrière Toronto et un match devant Seattle.

Plusieurs résultats de classement et affrontements potentiels en séries éliminatoires sont restés en place avant le dernier week-end de la saison.

Les Rays ont débuté la plupart de leurs matchs réguliers devant une salle comble de 42 394 personnes, même si la série de trois matchs est essentiellement une mise au point pour les séries éliminatoires.

Tampa Bay s’est montré agressif dès le début contre le partant torontois Yusei Kikuchi (11-6), qui n’a eu besoin que de cinq lancers pour enregistrer les trois premiers retraits.

Le partant de Tampa, Aaron Civale (7-5), a été retiré en deuxième manche après avoir accordé le huitième circuit de l’année de Kirk et mis les deux coureurs suivants en jeu.

Zack Littell s’est sorti du pétrin mais a eu du mal en troisième alors qu’il a cédé des coups sûrs consécutifs, un but sur balles et un simple de deux points à Kirk qui a plaqué Guerrero et Bichette.

Cavan Biggio a porté le score à 4-0 lorsqu’il est rentré chez lui sur une volée sacrificielle profonde de Kevin Kiermaier.

Le voltigeur de centre Manuel Margot a laissé tomber un ballon qui a permis à Chapman d’atteindre le deuxième but et a déplacé Kirk au troisième. Littell a échappé à de nouveaux dégâts en retirant Daulton Varsho et Springer.

Belt a débuté la fin de la quatrième manche avec son 18e circuit de la saison et son deuxième tir en autant de jours.

La nuit difficile de Margot s’est poursuivie plus tard dans le cadre lorsqu’il a mal jugé le simple de Biggio, permettant au ballon de rouler vers le mur. Bichette a couru devant Biggio, qui a marqué sans lancer.

« Cela va arriver », a déclaré le manager des Rays, Kevin Cash. « Parfois, ces jours-là, ils t’attrapent. »

Chapman est allé en profondeur en cinquième manche pour son 17e circuit de l’année. Diaz a inscrit Tampa au tableau lors du sixième match de quatre points des Rays avec son 22e circuit.

Les Blue Jays ont ajouté des points d’assurance dans la moitié inférieure sur le simple de deux points de Biggio. Toronto a inscrit un autre point en septième.

Kikuchi a accordé cinq coups sûrs et trois points mérités en plus de cinq manches. Il a délivré deux buts sur balles et réalisé quatre retraits au bâton.

« C’est génial quand tout le monde frappe », a déclaré Kikuchi. « C’est un bon sentiment et j’espère que nous pourrons continuer dans les prochains jours. »

Chad Green, Yimi Garcia et Jay Jackson ont lancé la relève pour Toronto. Le frappeur de pincement Cam Eden a retiré sur prise lors de sa première présence au bâton dans la grande ligue en huitième manche.

Le jeu a duré deux heures et 45 minutes.

Les Blue Jays prévoient de titulariser Hyun Jin Ryu (3-3, moyenne de points mérités de 3,31) samedi après-midi. Les Rays n’ont pas immédiatement nommé leur partant.

Kevin Gausman (12-9, 3,16) de Toronto devrait clôturer la campagne dimanche.