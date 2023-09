Les Blue Jays sont-ils en séries éliminatoires ? Voici un aperçu de la façon dont ils peuvent poinçonner leur ticket

Les Blue Jays de Toronto pourraient décrocher une place en séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive dès ce soir.

Mais ils auront besoin d’un peu d’aide de la part des Mariners de Seattle s’ils ne veulent pas que leur sort en séries éliminatoires soit en suspens à l’approche du dernier week-end de la saison MLB.

Les Blue Jays (88-71) détiennent actuellement la deuxième place de wild card, mais n’ont que deux matchs d’avance sur les Mariners de Seattle (86-73), qui termineraient hors des séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui.

Voici un aperçu du parcours de Toronto vers les séries éliminatoires :

LE NOMBRE MAGIQUE EN CE MOMENT EST DEUX

Cela signifie que toute combinaison de victoires des Blue Jays et de défaites des Mariners qui atteint ou dépasse deux assurera à Toronto au moins la troisième et dernière place de wild card. Donc, si les Jays battent les Rays de Tampa Bay au Rogers Center ce soir et que les Mariners perdent contre les Rangers du Texas, les Jays décrocheraient une place en séries éliminatoires. Mais si les Jays et les Mariners gagnent, Toronto entrerait toujours dans le week-end avec besoin d’une victoire ou d’une défaite des Mariners pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

LES CHANCES FAVORISENT LES BLUE JAYS

Les Blue Jays ont du pain sur la planche alors qu’ils terminent leur saison avec une série de trois matchs contre les Rays 97-62, mais Tampa Bay pourrait avoir moins à jouer après que les Orioles de Baltimore ont remporté le titre AL East jeudi. Selon les dernières projections de FanGraphs, les Blue Jays ont 93,1 pour cent de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires et 6,1 pour cent de chances de remporter les World Series. Ces cotes des World Series ne semblent peut-être pas encourageantes, mais seules sept équipes de baseball ont de meilleures chances de tout gagner, selon FanGraphs.

QUI EST L’ADVERSAIRE LE PLUS PROBABLE DES JAYS EN PLAYOFF ?

Si les Jays finissent de conserver la deuxième place de wild card – ils ont actuellement un match d’avance sur les Astros (et détiennent le bris d’égalité sur eux) – ils se rendront à Tampa pour affronter les Rays dans une série au meilleur des trois qui commencerait. Mardi. Si les Astros prenaient possession de la deuxième place de wild card, les Jays se rendraient au Minnesota pour une série avec les Twins, vainqueurs de l’AL Central. La mauvaise nouvelle, du moins pour les fans des Jays, est que le club devra passer à la ronde de division pour que les séries éliminatoires de baseball aient lieu au Rogers Centre, car tous les matchs de la ronde des wild card sont organisés par l’équipe la mieux classée.