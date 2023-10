Les Blue Jays sont éliminés des séries éliminatoires alors que les Twins remportent leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2002

Les Blue Jays de Toronto ont été éliminés des séries éliminatoires avec un bilan sans victoire pour une deuxième année consécutive mercredi après avoir perdu par décision 2-0 contre les Twins du Minnesota au Target Field de Minneapolis.

Le partant de Toronto, Jose Berrios, a été retiré après avoir accordé un but sur balles en quatrième manche. Les Twins ont marqué deux fois dans le match contre Yusei Kikuchi pour une avance qu’ils ne voulaient pas abandonner.

Sonny Gray a lancé cinq manches pour la victoire alors que le Minnesota a balayé la meilleure des trois séries de jokers de la Ligue américaine.

Cinq releveurs combinés sur le blanchissage de neuf coups sûrs. Après qu’un entraîneur soit venu regarder la main de lancement de Jhoan Durán, les Twins ont travaillé plus près la neuvième manche pour l’arrêt.

Toronto a également été balayé au premier tour par les Mariners de Seattle l’année dernière et par les Rays de Tampa Bay en 2020. Les Blue Jays ont perdu sept matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis la série de championnat AL 2016.

Les Twins, qui ont mis fin mardi à une séquence de 18 défaites en séries éliminatoires avec une victoire de 3-1 lors du premier match, se qualifieront pour la série AL Division contre les Astros de Houston.

Luttes offensives

Même si la décision Berrios sera un sujet de discussion, l’offensive de Toronto a été beaucoup trop calme dans cette courte série.

Les Blue Jays ont eu plusieurs occasions, mais n’ont pas réussi à frapper au bon moment. Toronto avait des coureurs aux deuxième et troisième buts aux deuxième, cinquième et sixième manches, mais n’a pas marqué.

Toronto est tombé à 6-8 de tous les temps lors des matchs éliminatoires d’après-saison.

Berrios, qui a passé une partie de six saisons avec le Minnesota, a commencé en force contre son ancienne équipe, retirant les trois premiers frappeurs sur 13 lancers.

Un sacrifice de Daulton Varsho a mis les coureurs en position de but en deuxième manche, mais George Springer s’est aligné pour mettre fin à la menace.

Alors que son équipe était en mode gagnant-gagnant, le manager John Schneider a qualifié le jeu de situation de « tout le monde sur le pont ». Il ne plaisantait pas.

Même si Berrios était en forme, Kikuchi a commencé à s’échauffer en deuxième manche et le releveur Genesis Cabrera s’est détaché en troisième.

Berrios, qui a accordé trois coups sûrs, un point mérité et un but sur balles, était parfois excité. Il a crié et a claqué son gant de satisfaction lorsqu’il a attisé Jorge Polanco pour terminer le troisième.

Un premier but sur balles en quatrième a mis fin à son apparition de 47 lancers. Alors que les frappeurs gauchers devaient affronter le gaucher Kikuchi, le manager des Twins, Rocco Baldelli, s’est tourné tôt vers son banc.

Max Kepler a atteint sur un simple sur le terrain et le frappeur de pincement Donovan Solano a marché pour charger les buts. Carlos Correa a frappé un simple RBI et le frappeur de pincement Willi Castro a réussi un double jeu pour ramener un autre point à la maison.

Les Blue Jays avaient de nouveau des coureurs en position de but en cinquième manche, mais n’ont pas pu encaisser.

Avec Bo Bichette au marbre, Gray a éliminé Vladimir Guerrero Jr. au deuxième but pour mettre fin à la menace. Les Blue Jays ont contesté, mais l’appel a été maintenu après examen.

Gray a accordé deux buts sur balles et a réalisé six retraits au bâton.

L’enclos des releveurs du Minnesota a été testé en sixième après trois simples consécutifs avec un retrait.

La foule de 38 518 personnes, à guichets fermés, a retenu son souffle lorsqu’un coup de Matt Chapman vers le champ gauche s’est enroulé juste à l’extérieur de la ligne des fautes. Il s’est ensuite lancé dans un double jeu.

Espinal a réussi un simple avec un retrait au neuvième pour apporter le point égalisateur potentiel au marbre. Duran a éliminé Chapman et Varsho pour y mettre fin.

Le Minnesota a obtenu l’avantage du terrain en tant que troisième tête de série après avoir remporté le titre de la division centrale. Les Blue Jays (89-73) ont remporté deux victoires de plus que les Twins en saison régulière, mais étaient classés sixièmes en tant que dernière wild-card.

Les Twins ont battu Toronto dans la série de championnat AL en 1991 lors de leur seule autre rencontre d’après-saison.

Les Blue Jays ont remporté la Série mondiale l’année suivante et ont répété leur titre de champions en 1993.