Les Blue Jays signeront Justin Turner

Les Blue Jays auront un nouveau frappeur désigné pour la saison 2024, car ils auraient accepté un contrat d’un an d’une valeur de 13 millions de dollars avec un agent libre. Justin Turner. Le client de Vayner Sports peut gagner 1,5 million de dollars supplémentaires sur la base des bonus de liste et des incitations à la performance, portant son contrat à un maximum de 14,5 millions de dollars. Le contrat est toujours en attente de l’achèvement d’un examen physique.

Turner a eu 39 ans en novembre, mais ne montrait certainement aucun signe de son âge en 2023, lorsqu’il a réduit .276/.345/.455 avec 23 circuits, 31 doubles, un taux de marche de 8,1 % et un retrait au bâton de 17,6 %. taux en 146 matchs et 626 apparitions au marbre avec les Red Sox.

Selon la mesure wRC+, Turner était environ 14 % meilleur que la moyenne de la ligue au marbre – son incroyable dixième saison consécutive étant au moins 14 % au-dessus de la moyenne avec la batte. Il était l’une des meilleures options de frappeur désigné et de coin restant et installera un « frappeur professionnel » dans l’alignement de Toronto – un qui est généralement vénéré pour son leadership et sa présence dans le club.

La cohérence que Turner apporte à l’assiette est plutôt remarquable. Il n’a pas frappé moins de 0,275, affiché un OBP inférieur à 0,339, frappé moins de 0,438 ou retiré des prises dans plus de 18 % de ses apparitions au marbre au cours des dix dernières saisons depuis qu’il s’est établi comme joueur régulier des Dodgers. en 2014. Dans l’ensemble, il est un frappeur de .293/.371/.486 à cette époque. Il a réalisé en moyenne 24 circuits et 35 doubles pour 162 matchs joués au cours de cette décennie.

Le contrat de Turner avec les Red Sox était un contrat de 22,7 millions de dollars sur deux ans, dont la deuxième saison était une option du joueur. Il a remporté un salaire de 8,3 millions de dollars en 2023 et a également reçu un rachat de 6,7 millions de dollars sur l’option lorsqu’il l’a refusée pour revenir sur le marché libre. Turner a moins de garanties sur ce nouveau contrat qu’il ne l’était il y a un an, bien qu’avec des incitations, il pourra presque égaler les 15 millions de dollars qu’il a finalement reçus pour sa seule année à Boston. Et, étant donné que l’option de joueur représentait pour lui un appel net de 7,7 millions de dollars, il a quand même clairement pris l’avantage dans sa décision de refuser son option de joueur.

Avec les Jays, Turner semble être leur principal frappeur désigné, mais peut également partager son temps dans le coin chaud avec un autre agent libre. Isiah Kiner-Falefa (ou une autre acquisition à réaliser). Il a également enregistré 527 manches en carrière au premier but, dont 289 l’an dernier à Boston, ce qui en fait une option viable pour épeler Vladimir Guerrero Jr. quand il a aussi besoin de souffler.

S’il y a un inconvénient au match entre les deux parties, du point de vue de l’équipe, c’est que Turner ajoute un autre bâton droitier à une formation qui penche déjà fortement vers ce côté du marbre. Il remplace effectivement le frappeur gaucher Ceinture Brandonqui n’a notamment pas signé et a connu une bonne année au marbre pour les Jays en 2023 dans un rôle fortement pelotonné.

Dans l’état actuel des choses, voltigeur gauche Daulton VarshoJardinier central Kévin Kiermaier et joueur de champ intérieur Cavan Biggio sont les seuls gauchers projetés dans l’alignement de Toronto. Aucun membre de ce groupe n’est une présence de gauche particulièrement redoutable, et tous sont mieux servis dans une disposition en peloton. Turner a des chiffres de carrière légèrement meilleurs contre les droitiers que contre les gauchers, ce qui contribue à atténuer une partie des inquiétudes, mais les Jays pourraient encore parfois avoir du mal contre des lanceurs droitiers haut de gamme, étant donné leur manque d’équilibre dans l’alignement.

Jusqu’à présent, Turner marque la plus grande amélioration apportée à l’alignement de Toronto pendant l’intersaison. Les Jays ont réalisé une course animée à Shohei Ohtani et a également rencontré Yoshinobu Yamamoto, mais les deux joueurs ont fini par signer avec les Dodgers. Les Jays auraient également un fort intérêt pour le swing à gauche. Joc Pederson avant de signer un accord comparable à celui de Turner avec les D-backs.

Les Jays ont été liés à un certain nombre de joueurs au bâton au cours du mois dernier, discutant avec des représentants de cogneurs d’agents libres comme JD Martinez, Jorge Soler, Rhys Hoskins et Pederson. Leur intérêt pour Turner remonte au moins à la mi-décembre, et maintenant qu’il se manifeste dans un accord, les Jays sont vraisemblablement hors course pour des options DH non encore signées comme Martinez et Soler. Turner rejoint Kiner-Falefa, Kiermaier et désormais ancien droitier de la NPB Yariel Rodriguez en tant que micros d’agent libre notables pour les Jays jusqu’à présent au cours de l’intersaison 2023-24.

L’ajout de Turner devrait pousser les Blue Jays fermement sur le territoire de la taxe de luxe pour la première fois. Toronto avait une masse salariale de 228 millions de dollars avant accepter les termes avec Turner, par ressource de liste, et les Jays étaient déjà légèrement au nord de la barrière de luxe de 237 millions de dollars. Turner fera avancer les deux chiffres de 13 millions de dollars. Puisque les Jays payent la taxe pour la première fois, leur pénalité sera plutôt légère : une simple taxe de 20 % sur les premiers 20 millions de dollars par lesquels ils dépassent le seuil et une autre taxe de 30 % pour les 20 millions de dollars suivants, si plus des ajouts sont à venir.

En ce qui concerne la signature de Turner, ils finiront par payer 2,6 millions de dollars de pénalités de luxe, ce qui n’a clairement pas été dissuasif pour eux. La masse salariale de 240 millions de dollars pour la journée d’ouverture pour laquelle les Jays sont désormais projetés constitue un record de franchise d’une ampleur de 30 millions de dollars – dépassant en dernier lieu la barre des 210 millions de dollars précédemment établie l’année dernière.

Pour l’avenir, il semble encore possible que d’autres mesures soient prises pour les Jays, qui projettent actuellement de diviser le temps de jeu au deuxième et au troisième but entre Biggio, Kiner-Falefa, Davis Schneider et Santiago Espinal. Schneider, en particulier, a fait des débuts intrigants en 2023 lorsqu’il a atteint .276/.404/.603 – mais il s’agissait d’un petit échantillon de 141 apparitions au marbre et était accompagné d’un BABIP de .369 en plus d’un taux de retrait au bâton de 30,5 %. Il faut sûrement s’attendre à une certaine régression. Kiner-Falefa est surtout connu pour sa polyvalence défensive et constitue une meilleure option utilitaire qu’un joueur ordinaire. Biggio a eu une solide performance en 2023 au plat, mais n’a jamais été près de reproduire ses chiffres de 2019-20. Espinal vient de réaliser sa pire performance en carrière .248/.310/.335.

Dans la rotation, Toronto fait toujours face à une certaine incertitude à l’arrière du groupe. Kévin Gausman, Chris Bassitt et une résurgence José Berrios former un trio de tête solide, mais Yusei Kikuchi a manqué de cohérence d’une année à l’autre et Alek Manoah a connu une saison catastrophique sur le monticule. Rodriguez susmentionné pourrait éventuellement être une option de rotation, mais c’est plus probable en 2025, car il sera sur un décompte strict de manches cette saison. Meilleur prospect Ricky Tiedemann pourrait également faire ses débuts en 2024, mais jusqu’à présent, il n’a que quatre manches au-dessus du niveau Double-A.

Les Blue Jays ont été liés à plusieurs noms de haut niveau et encore non signés – Cody Bellinger, Blake Snel et Matt Chapman parmi eux. La re-signature de Chapman est une solution plus claire du point de vue de la construction de la liste, puisque Toronto compte Varsho, Kiermaier et Georges Springer à travers le champ extérieur et maintenant Turner au poste de frappeur désigné, ce qui rend une rotation incluant le point DH plus difficile. L’ajout d’une autre batte et/ou d’une pièce de rotation aiderait à atténuer le risque de rater les principales cibles plus tôt dans l’hiver, bien qu’il reste difficile de savoir combien de plus les propriétaires sont prêts à dépenser après avoir déjà dépassé les niveaux de dépenses antérieurs de la franchise.

Jon Morosi de MLB Network a signalé pour la première fois que le accord et le termes.