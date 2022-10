Les Blue Jays se sont exclus du premier match avec joker alors que les Mariners sautent tôt sur Manoah

Cal Raleigh a frappé un circuit de deux points et Luis Castillo a lancé 7 1/3 de manches de blanchissage alors que les Mariners de Seattle ont blanchi les Blue Jays de Toronto 4-0 dans le premier match de leur série de jokers de la Ligue américaine vendredi.

Eugenio Suarez a réussi deux coups sûrs pour Seattle et Julio Rodriguez a marqué deux fois. George Springer a réussi deux des sept coups sûrs de Toronto.

L’as des Blue Jays, Alek Manoah, a eu du mal au début de son premier départ en séries éliminatoires en carrière. Les Mariners en ont profité avec trois courses rapides qui ont fait taire une foule à guichets fermés au Rogers Centre de Toronto.

Le coussin était plus que suffisant pour Castillo, qui a accordé six coups sûrs et n’a pas émis de marche sur sa sortie de 108 lancers. Le releveur Andres Munoz a enregistré les cinq derniers retraits.

Avec une seule défaite, les Blue Jays se retrouvent désormais en territoire incontournable. Ils ont besoin d’une victoire samedi au Rogers Centre pour forcer un match décisif dans la série au meilleur des trois dimanche.

La foule bruyante de 47 402 personnes était à pleine voix au début du premier match éliminatoire à domicile de Toronto depuis 2016. Edwin Encarnacion, qui a réussi un coup sûr lors du match de qualification cette année-là, a lancé le premier lancer de cérémonie.

Manoah a parfois été dominant tout au long de la saison régulière, mais a peut-être lutté contre la nervosité précoce en début d’après-midi. Il a frappé Rodriguez lors de la première présence au bâton du match et a cédé un doublé RBI à Suarez.

Raleigh a ensuite lancé un lancer complet pour donner à Seattle une avance de 3-0 avant que le match ne dure 10 minutes.

Castillo, quant à lui, a été acquis par les Mariners à la date limite des échanges pour ce type d’affectation en séries éliminatoires. Il a donné le ton dès le début en retirant l’équipe sur des terrains dans le cadre d’ouverture et a refusé de laisser Toronto se mettre sur la bonne voie offensivement.

Des trucs d’as de Luis Castillo. pic.twitter.com/EeCxbwrcCE —@MLB

Les Mariners ont de la pop au sommet de leur alignement avec Rodriguez – un verrou virtuel pour le prix de la recrue de l’année de la Ligue américaine – une ancre offensive clé. Mais la principale force de Seattle est sur le monticule avec une rotation solide et un enclos qui a mené l’AL dans plusieurs catégories de lanceurs.

Alejandro Kirk a redonné de l’énergie dans le bâtiment en deuxième manche avec un premier simple mais a été rapidement effacé lorsque Teoscar Hernandez a lancé un double jeu.

Manoah a frappé Rodriguez avec un autre lancer en cinquième manche et cela s’est à nouveau avéré coûteux. Ty France l’a déplacé au troisième rang sur un simple et Rodriguez est tombé sur Suarez lorsque Suarez a été forcé.

Toronto avait deux coureurs sur la base en troisième et de nouveau en cinquième manche, mais n’a pas pu ramener un point à la maison. Les deux équipes ont eu sept coups sûrs et les Blue Jays ont laissé sept coureurs sur la base.

Manoah, qui a été retiré après 5 manches 2/3, a accordé quatre coups sûrs, quatre points mérités et un but sur balles. Il a eu quatre retraits au bâton. Tim Mayza, Yimi Garcia, Zach Pop, Trevor Richards et Adam Cimber ont tous travaillé en relève.

Castillo a été retiré à la huitième manche après avoir frappé George Springer avec un lancer dans la zone du poignet gauche. Springer est resté dans le match mais a été bloqué après que Bo Bichette se soit envolé et que Vladimir Guerrero Jr. ait été éliminé.

Matt Chapman a fourni le premier coup sûr supplémentaire de Toronto du match avec un double avec deux retraits en neuvième manche. Raimel Tapia s’est retiré pour y mettre fin.

Le joueur de champ intérieur des Blue Jays Santiago Espinal, qui a raté les deux dernières semaines en raison d’une souche oblique, a été inclus dans la liste de 26 joueurs de l’équipe pour la série. Le receveur remplaçant Gabriel Moreno et le releveur Yusei Kikuchi ont également fait la coupe.

Le voltigeur Lourdes Gurriel Jr. (ischio-jambiers) a couru les buts jeudi mais a encore besoin de plus de temps. Le voltigeur remplaçant Bradley Zimmer était également absent de la liste.

Moreno donne à Toronto trois receveurs et la possibilité d’utiliser Kirk ou Danny Jansen derrière la plaque ou comme frappeur désigné si nécessaire. Kirk a commencé au receveur pour le match 1 tandis que Jansen a frappé huitième en tant que DH.

Kikuchi a eu du mal en tant que partant cette saison, mais s’est récemment amélioré dans un rôle d’enclos des releveurs. Il offre un bras de puissance du côté gauche.

Les Mariners ont tabulé Robbie Ray pour commencer le match 2 et Logan Gilbert pour le match 3, si nécessaire.

Toronto prévoyait d’attendre après l’ouverture de la série avant de nommer ses partants pour le week-end. Kevin Gausman et Ross Stripling étaient les favoris pour la sélection.

Le vainqueur de la série passera à la série AL Division à partir de mardi à Houston.

Les Blue Jays n’ont pas participé aux séries éliminatoires l’année dernière et ont été balayés par les Rays de Tampa Bay dans une série de jokers en 2020. Toronto a atteint la série de championnats AL pour la dernière fois en 2016 et a remporté la Série mondiale pour la dernière fois en 1993.

C’était le premier match éliminatoire des Mariners depuis la perte de l’ALCS en 2001. La franchise est entrée dans la Major League Baseball avec l’expansion des Blue Jays en 1977.