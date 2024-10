Les Blue Jays se séparent de l’entraîneur des frappeurs Guillermo Martinez

Les Blue Jays ont perdu peu de temps pour remédier à l’une des faiblesses les plus flagrantes de l’équipe lors de l’échec de la saison 2024.

Le congédiement de Martinez, âgé de 39 ans, rapporté pour la première fois par Scott Mitchell de TSN, est une réaction rapide du directeur général Ross Atkins et du département des opérations baseball. Martinez a rejoint les Jays en 2012 et a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation, d’abord en tant qu’entraîneur des frappeurs de ligue mineure. Il a rejoint l’équipe de la grande ligue dans un rôle similaire en 2018, travaillant avec plusieurs joueurs qu’il avait entraînés chez les mineurs.

Les Jays n’ont réussi que 671 points au cours de la saison 2024, une sortie douce qui était en partie basée sur la composition de l’effectif, mais aussi en raison de la régression de certains frappeurs de premier plan tels que George Springer et Bo Bichette.

Le déclin de l’offensive des Jays a été une préoccupation constante au cours des deux dernières saisons, mais a été particulièrement horrible lors de la saison 74-88 qui vient de se terminer. Les Jays se sont classés 23e au classement général pour les points marqués alors que l’équipe a considérablement diminué par rapport aux 746 marqués en 2023.

Martinez, qui a longtemps été lié au développement de Bichette et de Vlad Guerrero Jr. dans l’organisation, était également entraîneur de l’équipe lorsque l’offensive était en plein essor en 2021 et 2022. La régression au cours des deux dernières années a été brutale, mais pas entièrement. Martinez évidemment.

On ne sait pas immédiatement qui remplacera Martinez, qui faisait partie d’une équipe axée sur les frappes en 2023 qui comprenait le coordinateur offensif Don Mattingly et les entraîneurs adjoints Hunter Mense et Matt Hague. Les Jays ont réussi deux points ou moins en 51 matchs, une des principales raisons de leur chute lors de cette saison de dernière place.

Le directeur général Atkins et le président de l’équipe Mark Shapiro feront sans aucun doute le point sur la situation mercredi lors de leur conférence de presse de fin de saison.