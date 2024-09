Les Blue Jays réclament Brett De Geus et désignent Yerry Rodriguez

Les Blue Jays ont réclamé le droitier Brett de Geus au renonciation des Marlins et désigné comme droitier Yerry Rodriguez De Geus a été envoyé en Triple-A. Miami l’avait désigné pour une affectation plus tôt cette semaine.

De Geus, 26 ans, n’a lancé que 5 2/3 manches pour les Marlins. Il a accordé quatre points sur sept coups sûrs et deux buts sur balles avec quatre retraits au cours de cette brève apparition. Ils sont la deuxième équipe de l’année pour l’ancien choix de la règle 5, car il a également lancé 3 1/3 manches avec un point avec Seattle. Il a déjà lancé avec les Rangers et les Diamondbacks, mais affiche une moche ERA de 7,17 en 59 manches dans les ligues majeures. De Geus a retiré 16,9% de ses adversaires dans les ligues majeures, ce qui est bien en dessous de la moyenne, contre un taux de buts sur balles de 9,7%, soit environ un point de pourcentage de plus que la moyenne des releveurs.

Bien qu’il n’ait pas connu de succès dans les ligues majeures ou en Triple-A (7,09 ERA en 47 manches), de Geus a attiré l’attention de plusieurs clubs au fil des ans. Les équipes aiment clairement son jeu brut. Il atteint 96,4 mph avec son sinker, selon Statcast, et affiche régulièrement d’énormes taux de balles au sol en raison de cette puissance et de son mouvement. Ce sinker a toujours été généralement frappé assez fort, mais il a des données de swing plus intrigantes par rapport à sa liste d’offres secondaires : un cutter, une courbe de jointure et un splitter rarement utilisé. Pour l’instant, il ajoutera un nouveau bras à l’enclos des Blue Jays qui a été une faiblesse majeure cette saison.

Quant à Rodriguez, 26 ans, il sera maintenant soumis au ballottage. Comme de Geus à Miami, il n’a eu qu’une brève apparition avec les Jays – et ça ne s’est pas bien passé. En 4 2/3 manches pour Toronto, Rodriguez a été radié pour neuf points (huit mérités) sur 10 coups sûrs et deux buts sur balles. Il a éliminé cinq des 27 frappeurs auxquels il a fait face (18,5 %).

Les Jays ont acquis Rodriguez des Rangers en échange du droitier des ligues mineures Josh Mollerus plus tôt cet été après que Rodriguez ait été désigné par le Texas. Le droitier au lancer puissant a raté près d’un mois d’action en Triple-A sur la liste des blessés après l’échange, et en cinq manches saines là-bas, il a accordé neuf buts sur balles. La vélocité de haut niveau de Rodriguez pourrait plaire à un autre club, mais il a connu une année difficile à la fois en Triple-A et dans les ligues majeures – sa troisième saison avec du temps dans les ligues majeures. Dans l’ensemble, Rodriguez possède une moyenne de points mérités de 8,17 en 36 1/3 manches de la MLB.