Les Blue Jays pourraient utiliser l’esprit et le charme apportés par John Gibbons au club

Contenu de l’article Cela ressemblait presque à une file d’attente à la réception d’un mariage — sans la mariée et le marié.

Contenu de l’article Un seul joueur de baseball, vêtu de l’ancien uniforme des Mets de New York, rentrant chez lui. Son ancien domicile de baseball. Assis dans l’autre abri ce jour-là. Et tout le monde s’est aligné pour serrer la main de John Gibbons, l’ancien manager des Blue Jays et en partie sage. Un à la fois. Pour lui dire bonjour. Pour lui souhaiter la bienvenue à Toronto. Il vous fait rire. Vous le faites rire. Gibby étant Gibby pour les médias une fois de plus. C’est assez remarquable, après toutes ces années, après deux passages comme manager des Jays, après avoir joué à l’ancienne école face à la nouvelle direction de Mark Shapiro et Ross Atkins – la nouvelle école perdante actuellement – à quel point Gibbons est devenu populaire à Toronto et certainement auprès de ceux qui ont couvert le club toutes ces années. Cito Gaston a remporté deux Séries mondiales, mais il n’avait pas le côté drôle et populaire de Gibbons. Il n’attirait pas ce genre de foule trois heures avant le premier lancer. La plupart des gérants des Jays sont venus et repartis, et beaucoup d’entre eux sont oubliables. Gibbons a terminé avec 11 saisons ici à Toronto, soit une de moins que Gaston. 12. Gibbons a participé à deux reprises à la Série de championnat de la Ligue américaine, les deux seuls voyages depuis les années de Série mondiale que les Jays ont effectués. « Nous avons été proches », a déclaré Gibbons. 62. lundi. « Comme je l’ai déjà dit, ce ne sera pas sur ma pierre tombale. »

Contenu de l’article Il devrait y avoir quelque chose de plus intelligent que ça. Gérer dans le baseball est un travail difficile, un travail ingrat, un travail fatiguant et exaltant. Mais gérer à la manière de Gibbons, quand il était avec les Jays, maintenant comme entraîneur de banc des Mets, c’est trouver un sourire, rire, raconter une histoire, faire son travail, jouer au ballon et tout recommencer le lendemain. Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo Qui lui a été semblable dans l’histoire du sport à Toronto? Réponse: Pas beaucoup. Leo Cahill est resté inoubliable lors de ses passages comme entraîneur des Argos et la plupart des gens ne se souviennent plus de lui. Vous ne rencontrerez pas de meilleures personnes que Dwane Casey lors de ses années avec les Raptors. Aucun entraîneur des Leafs — ni l’irascible Pat Burns, ni le communicateur plutôt brillant Pat Quinn — n’a été comme Gibbons lors de ses 11 saisons avec les Blue Jays.

Contenu de l’article Il est maintenant avec les Mets, dans la seule grande course aux séries éliminatoires du baseball, se battant pour la dernière place en séries éliminatoires de la Ligue nationale. Il a participé aux séries éliminatoires en 2015 et 2016 avant que Shapiro et Atkins ne deviennent plus intelligents que lui. Les Jays n’ont pas remporté de série éliminatoire depuis. Il est ici avec les Mets, avec sa « nouvelle épouse », la photographe qui fait son premier voyage à Toronto, accrédité pour prendre des photos de baseball pendant qu’il est ici, prêt à jouer les guides touristiques demain : Gibbons vivait à quelques pas du Rogers Centre à l’époque où il était ici. Il adore ce coin du centre-ville. À cause du TIFF, les Mets ont perdu leur hôtel habituel du centre-ville et ont dû subir l’indignation de séjourner dans un hôtel de Yorkville. Il pensait qu’il pourrait être reconnu en se promenant pendant le TIFF. « Peut-être qu’ils penseront que je suis Robert Redford ou un jeune Jack Nicholson. »

Contenu de l’article Ou peut-être se souviendront-ils simplement des deux meilleures années des Blue Jays au cours des trois dernières décennies. Comme beaucoup de gens — et beaucoup de joueurs des Blue Jays — il n’a pas complètement surmonté son incapacité à participer à la Série mondiale en 2015 et, par extension, son incapacité à la remporter. « C’était une très bonne équipe », a déclaré Gibbons. « Un bon groupe de gars, de grandes personnalités qu’on ne voit plus beaucoup dans le baseball. Nous n’avons pas tout gagné. » Il n’a pas complètement terminé sa phrase. Il sait qu’ils auraient dû le faire. Désormais, au lieu de choisir Josh Donaldson comme joueur le plus utile ou José Bautista comme frappeur du jour, il a Francisco Lindor, son choix pour le titre de joueur le plus utile de la Ligue nationale, et Pete Alonso comme frappeur résident. Et il a le soutien du manager Carlos Mendoza, qui à son tour a le soutien de Gibbons, qu’il a choisi comme entraîneur remplaçant même si les deux se connaissaient à peine.

Contenu de l’article « Je ne pouvais pas travailler pour un meilleur gars que Mendy », a déclaré Gibbons. Je ne le connaissais pas avant d’arriver. Je crois que je l’ai rencontré en 2018 quand il était avec les Yankees. S’il te demande quelque chose, comme running pinch, comme défenseur, quand il me le demande, je lui donne mon avis. C’est tout. Je ne peux pas le féliciter assez pour ce qu’il a fait ici. C’est la première fois qu’il est manager à New York. Ce n’est pas facile. « À deux ou trois reprises, nous aurions pu disparaître. Il est resté stable. C’est ce qui m’a le plus impressionné. Nous sommes dans cette situation. Je pense qu’il devrait être le manager de l’année dans la Ligue nationale. Pensez à la façon dont cette équipe est arrivée l’année dernière et à sa situation actuelle. C’est impressionnant. » Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo Il est également impressionnant pour Gibbons que son ancien receveur de l’entraînement de printemps, John Schneider, soit désormais le manager des Jays. Pour l’instant. Les deux sont restés amis depuis l’époque où ils étaient chez les Blue Jays. Gibbons n’est pas tant un mentor pour Schneider qu’il est quelqu’un qui sera là et qui écoutera en cas de besoin.

Contenu de l’article « Je suis un grand fan de Schneids », a déclaré Gibbons. C’est un bon joueur de baseball et je comprends sa douleur quand il subit des critiques.

« Nous avons toujours été de bons amis. Je suis de tout cœur avec lui. » Il a dit cela juste après avoir visité le Rogers Centre récemment rénové, le stade étant la recrue de l’année de cette année. Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour cela, a-t-il admiré. Ils auraient probablement dû en dépenser un peu plus pour des joueurs cette saison qui manquent de l’esprit, du charme et de la personnalité de Gibbons. [email protected]

Les Blue Jays annoncent un nouveau « club de coin » au champ droit pour la saison 2025 Bo Bichette révèle son « objectif ultime » alors que l'avenir des Blue Jays est incertain

