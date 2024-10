Les Blue Jays pourraient recruter de manière choquante le plus gros agent libre du marché, selon un initié

Personne ne parle jamais des Blue Jays de Toronto comme d’une franchise à grand marché, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas attirer de grands talents.

La classe d’agent libre de cette intersaison comportera l’un des contrats les plus coûteux jamais signés dans la Ligue majeure de baseball, et Toronto pourrait être l’équipe qui tiendra la plume.

La superstar actuelle des Yankees de New York, Juan Soto, pourrait porter l’uniforme des Blue Jays la saison prochaine.

Même si Toronto n’est pas du tout le favori pour Soto, les Blue Jays sont l’une des huit équipes qui pourraient raisonnablement le recruter, selon Jon Heyman, initié de la MLB du New York Post.

Heyman était cité cette semaine par Erik Beaston de Bleacher Report dans un article révélant les huit points d’atterrissage potentiels de Soto.

« Lorsque l’agence libre de la MLB débutera le lendemain des World Series, aucun joueur ne sera plus convoité que le voltigeur Juan Soto », a déclaré Beaston.

« L’équipe sortante, les Yankees de New York à destination de l’ALCS, sont les favoris actuels et « clairs », suivis de près par les Mets de New York. »

« Toronto, San Francisco, Los Angeles, Boston, Chicago et Philadelphie complètent le reste de la liste. »

Une formation des Blue Jays comprenant Soto et Vladimir Guerrero Jr. pourrait ressembler à ce que les Yankees ont actuellement avec Soto et Aaron Judge.

Toronto décidera-t-il de mettre tous ses jetons sur la table pour Soto ?

