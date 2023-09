Les Blue Jays ouvrent la série des Rangers à enjeux élevés avec un raté : « (Nous) savons ce qui est en jeu »

TORONTO — Avant le match de lundi entre les Blue Jays de Toronto et les Texas Rangers, qui a donné le coup d’envoi de leur très importante série de quatre matchs qui comporte de sérieuses implications en séries éliminatoires, le manager des Blue Jays, John Schneider, a parlé de l’approche de l’équipe visant à prendre cette semaine un match à la fois. , un vieil axiome du baseball que vous entendrez beaucoup à cette période de la saison.

« Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête si nous perdons ce soir, tu vois ce que je veux dire ? Et ce ne sera pas « OK, nous serons automatiquement en séries éliminatoires si nous gagnons ce soir », a déclaré le manager. « Il faut juste y aller un jour à la fois, c’est ce que nous avons dit aux gars. »

En effet, notre sphère céleste reste totalement intacte, même si les Blue Jays ont laissé un coup de clou se transformer en claquement après une septième manche de cinq points du Texas qui a mené à la défaite 10-4 de Toronto lundi soir. Pour un match qui s’est ouvert tôt avec l’intensité des séries éliminatoires – la défense de Toronto en particulier était exceptionnellement pointue – il s’est transformé en un raté dégonflé à la fin.

Même si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, perdre par six points n’est pas la façon dont les Blue Jays voulaient démarrer une série cruciale. Ils devront le vider rapidement, de peur de donner à une équipe désespérée mais dangereuse comme le Texas un élan pour sortir du trou qu’ils ont eux-mêmes creusé.

« Vous prenez un match à la fois, comme je l’ai dit avant le match », a déclaré Schneider. « C’est une grosse série, oui, bien sûr, mais nous jouons très bien. J’aime la façon dont les gars s’y prennent. Et aujourd’hui, c’est un match. Peu importe si vous perdez par six ou par un.

« Nous avons fait de très, très bonnes choses et vous passez à demain et vous prenez demain pour ce qu’il est, et vous continuez à passer à mercredi. »

Cette victoire place les Rangers à un demi-match derrière les Blue Jays, qui étaient seuls en possession de la deuxième place de wild card en attendant le résultat du match des Mariners de Seattle plus tard dans la soirée. Non seulement les Blue Jays veulent conserver leur place en séries éliminatoires d’ici la fin de cette série avec le Texas, mais gagner trois matchs sur quatre garantirait la série de la saison contre les Rangers, qui est utilisée comme bris d’égalité si les deux clubs terminent. avec des records identiques à la fin de la saison.

Les Blue Jays sont entrés dans la série avec un certain élan de leur côté. Ils venaient de remporter la dernière place des Royals de Kansas City et avaient remporté huit de leurs 10 derniers matchs. Les Rangers, quant à eux, sont arrivés à Toronto pour tenter de mettre un terme à une chute précipitée au classement. Avant lundi, ils avaient perdu 16 de leurs 22 derniers matchs et étaient passés du premier dans l’AL West au troisième et en dehors d’une place de wild-card au cours de cette période.

Même avec les Blue Jays en tête du classement et de l’ambiance ces derniers temps, Schneider a déclaré avant le match que son équipe n’entrait pas dans la série avec le sentiment d’être aux commandes, en aucun cas.

« C’est une très grosse série de quatre matchs, mais je pense que c’est la même chose pour les deux équipes. C’est bien que nous ayons un peu d’avance – je veux dire, un peu – mais oui, je pense que c’est la même atmosphère pour les deux équipes », a déclaré Schneider.

Les Blue Jays sont entrés dans le match avec l’avantage des lanceurs, avec le meilleur personnel de la MLB, tandis que les Rangers ont l’une des meilleures formations de la Ligue américaine. Et il s’agissait d’un lancer surpassé dans celui-ci devant un Centre Rogers étrangement clairsemé, avec une fréquentation annoncée, le plus bas de la saison, de 23 451 personnes.

Les Rangers ont ouvert le score sur un jeu époustouflant du partant des Blue Jays Chris Bassitt en deuxième manche. Avec deux retraits et deux sur les buts, Bassitt s’est désengagé à deux reprises du caoutchouc. Mitch Garver a pris une bonne avance au troisième but, tandis que le joueur de troisième but Cavan Biggio a bien joué en arrière pour être dans la meilleure position pour jouer. Bassitt est descendu du monticule et a couru au troisième but, Garver s’est retiré mais Bassitt a été appelé pour la réticence, en raison de son troisième désengagement infructueux, qui a quand même permis à Garver de marquer.

Chris Bassitt, Sprint Balk/3e Désengagement. pic.twitter.com/Vr2P6ctzW7 – Rob Friedman (@PichingNinja) 11 septembre 2023

« Gros changement, personne ne le retenait. Je le regardais simplement pour voir jusqu’où il allait aller », a expliqué Bassitt à propos de la situation. « Il ne s’arrêtait pas. Donc c’est arrivé à un point où c’était – je vais devoir regarder la vidéo et comprendre cela – mais c’est arrivé à un point où s’il casse, je ne peux pas ramener le ballon à la maison. Il va voler la maison alors oui, c’est la raison pour laquelle je l’ai fait.

Les Blue Jays ont pris l’avantage en fin de deuxième manche, marquant sur des simples RBI d’Alejandro Kirk et George Springer. Mais les Rangers ont égalisé en troisième avec le premier circuit en carrière du voltigeur recrue Evan Carter.

Premier circuit en MLB pour Evan Carter ! #StraightUpTX pic.twitter.com/xFHUFPgnl1 – Rangers du Texas (@Rangers) 11 septembre 2023

Les Rangers ont de nouveau pris l’avantage en cinquième manche, mais les Blue Jays ont eu la chance d’égaliser peu de temps après. Le voltigeur de centre Kevin Kiermaier a ouvert la fin de la manche avec un doublé en tête. Sur un simple de Springer, Kiermaier a été ramené à la maison par l’entraîneur du troisième but Luis Rivera, mais Carter a effectué un lancer précis à la maison pour clouer le rapide Kiermaier et les Blue Jays n’ont pas pu capitaliser du tout dans le cadre.

« KK est l’un des meilleurs coureurs de base du baseball et je pense que lorsque vous êtes entraîneur troisième, vous avez confiance en cela », a déclaré Schneider. « Je n’ai pas vraiment examiné la question de près, mais je pense que lorsque Kevin Kiermaier est sur les bases, on lui fait confiance pour faire bouger certaines choses. »

Il y avait un argument à faire valoir pour ne pas laisser Bassitt revenir pour la sixième manche puisqu’il avait permis à 10 frappeurs d’atteindre la base en cinq et avait échappé à certains bourrages grâce en partie à l’excellent jeu de sa défense, y compris un 3-6-1. double jeu pour terminer le quatrième et un double jeu 5-3 de Biggio au cinquième. Mais les Blue Jays l’ont gardé à l’écart et avec un retrait en sixième, Bassitt a accordé trois coups sûrs consécutifs et un lancer sauvage au milieu de l’alignement du Texas, ce qui a donné lieu à deux points supplémentaires pour porter le score à 5-2, mettant ainsi fin à sa soirée.

« Il n’était tout simplement pas aussi vif qu’il l’était. Mais c’est une sorte de sortie typique de Chris où il a juste donné tout ce qu’il avait », a déclaré Schneider.

Après que les Blue Jays n’aient pu marquer que sur un ballon sacrifice en sixième, les Rangers ont mis le match presque hors de portée en septième. Chad Green a accordé un premier but sur balles avant d’être remplacé par Génesis Cabrera, qui a finalement cédé un grand chelem avec deux retraits au receveur des Rangers Jonah Heim, portant le score à 10-3.

Biggio a réussi un circuit au neuvième, mais le match était alors hors de portée.

« Les cinq premières manches environ, c’était un match très compétitif, avec des allers-retours », a déclaré Biggio. «Je pensais qu’ils avaient de bons bâtons. Ils ont annulé quelques lancers difficiles pour les placer dans un bon nombre de frappeurs et ce seul coup a vraiment mis le clou dans le cercueil, mais c’est presque comme un match éliminatoire ici en ce moment. Ces deux équipes, nous savons ce qui est en jeu ici et nous relevons la tête et nous nous en occupons demain.

Lorsqu’on lui a demandé si ce serait facile à faire, Biggio a répondu : « C’est ainsi que fonctionne le baseball. »

« Mon père disait toujours : ‘Le soleil se lèvera toujours demain, quoi qu’il arrive' », a déclaré Biggio. « J’attends cela avec impatience et nous avons (Max) Scherzer demain et nous devons juste mettre celui-ci derrière nous et continuer d’avancer. »

(Photo du haut de Kiermaier marqué par Heim au marbre : Nathan Denette / La Presse canadienne via Associated Press)