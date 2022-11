Les Blue Jays embauchent le Yankee de longue date Don Mattingly comme entraîneur de banc

Les Blue Jays de Toronto ont embauché Don Mattingly pour servir d’entraîneur de banc sous le directeur John Schneider.

Mattingly a auparavant passé sept saisons en tant que manager des Marlins de Miami et cinq ans en tant que manager des Dodgers de Los Angeles.

Il a été nommé directeur de la Ligue nationale de l’année en 2020 avec Miami.

Mattingly, âgé de 61 ans, a passé toute sa carrière de 14 ans dans la ligue majeure avec les Yankees de New York et a été six fois joueur étoile.

Les Blue Jays disent que l’entraîneur de banc par intérim Casey Candaele reviendra à Triple-A Buffalo pour diriger les Bisons la saison prochaine.

L’équipe prévoit d’annoncer son personnel d’entraîneurs complet pour 2023 dans les semaines à venir.