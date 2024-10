Les Blue Jays embauchent David Popkins comme entraîneur des frappeurs

Les Blue Jays ont annoncé aujourd’hui avoir embauché David Popkins comme nouvel entraîneur des frappeurs. Il y a quelques semaines, il a été rapporté que les Jays se séparaient de leur ancien entraîneur des frappeurs, Guillermo Martinez.

« La capacité de David à planifier des matchs et à se connecter avec les joueurs de différentes manières est un ajout vraiment excitant à notre équipe d’entraîneurs », a déclaré le manager John Schneider dans le communiqué du club, relayé par Keegan Matheson de MLB.com. sur X. « C’est un véritable expert dans tous les types d’informations sur les frappes et il aidera notre stratégie offensive pour chaque match. Nous attendons avec impatience l’impact instantané de son éthique de travail acharnée.

Popkins a été l’entraîneur des frappeurs des Twins au cours des trois dernières années, mais son contrat a pris fin après 2024 et il a été rapporté il y a quelques semaines qu’il ne serait pas renouvelé, l’envoyant sur le marché libre.

En 2022, les Twins ont atteint un collectif .248/.317/.401 pour un wRC+ de 106, les plaçant 10e dans les majors. Malgré cette solide attaque, le club a terminé 78-84 mais s’en est mieux sorti l’année suivante. En 2023, l’équipe a atteint .243/.326/.428 pour un 108 wRC+, à égalité au sixième rang dans les majors. Cela les a aidés à établir un record de 87-75, remportant la Ligue américaine centrale. Les Twins ont battu le nouveau club de Popkins lors de la ronde Wild Card, balayant les Blue Jays deux matchs à zéro avant d’être vaincus par les Astros dans la Division Series.

2024 avait tendance à être une autre bonne saison au Minnesota, mais le club s’est effondré en seconde période. Ils détenaient une place en séries éliminatoires pendant la majeure partie de la campagne, mais ont obtenu une fiche de 9-18 en septembre et ont raté leur chance.

L’offensive s’est quand même assez bien comportée dans l’ensemble, avec une ligne collective de .246/.315/.411 et un 107 wRC+ qui a terminé neuvième de la ligue. Les chauves-souris se sont flétries alors que leur club s’effondrait, les Twins atteignant .218/.285/.338 pour un 78 wRC+ en septembre, bien que les blessures aient pu y jouer un rôle. Des acteurs clés comme Carlos Corréa, Byron Buxton, Max Kepler, Brooks Lee, Trevor Larnach, Matt Wallner et José Miranda tous ont passé au moins une partie du mois de septembre sur la liste des blessés.

Il est toujours difficile de séparer les performances des joueurs de celles du personnel d’entraîneurs, mais les Twins viennent de connaître trois saisons consécutives d’attaque supérieure à la moyenne avec Popkins comme entraîneur des frappeurs.

L’offensive de Toronto a connu une tendance à la baisse ces derniers temps. En 2022, le club a atteint .264/.329/.431 pour un 118 wRC+, juste derrière les Yankees. L’année dernière, ils sont tombés à une ligne .256/.329/.417 et 107 wRC+, huitième dans les majors. Ici, en 2024, ils étaient à peine au-dessus de la moyenne, avec une ligne de .241/.313/.389 et 101 wRC+. Le club a décidé de procéder à quelques ajustements d’entraîneur qui, espérons-le, inverseront cette tendance, même si l’amélioration de la liste via l’agence libre et le commerce sera le facteur le plus important.