Les Blue Jays éliminés des séries éliminatoires

MINNEAPOLIS – Le premier crochet de Jose Berrios sera un sujet de discussion brûlant alors que la poussière retombe sur un autre Bleu Geais séries éliminatoires qui se sont terminées par un balayage au premier tour.

Tous les mouvements de lancer du monde n’auront pas d’importance si l’offensive n’est pas à la hauteur.

Ajoutez à cela une grosse erreur de base et un manque de frappes opportunes et il n’est pas surprenant que Toronto soit toujours à la recherche de sa première victoire en séries éliminatoires depuis 2016.

Après une victoire de 3-1 lors du premier match, les Twins du Minnesota ont complété un balayage de deux matchs mercredi en blanchissant les Bleus. Geais 2-0 au champ cible.

« Je pense que nous pouvons tous nous regarder en face et dire collectivement que nous n’avons pas réussi à exécuter ce que nous voulions faire », a déclaré Blue. Geais directeur John Schneider.

Les Twins, qui ont mis fin à une défaite de 18 matchs en séries éliminatoires un jour plus tôt, se qualifieront pour la série AL Division contre les Astros de Houston.

Le bleu Geaisquant à eux, ont dû chercher des réponses après avoir été balayés au premier tour pour la troisième fois en quatre ans.

«Nous n’avons pas marqué de points», a déclaré l’arrêt-court de Toronto Bo Bichette, qui n’a pas encore remporté un match des séries éliminatoires d’une ligue majeure. « Vous ne pouvez pas gagner sans marquer des points. »

Les joueurs des Blue Jays de Toronto regardent depuis l’abri pendant la huitième manche du deuxième match d’une série éliminatoire de baseball avec joker de l’AL contre les Twins du Minnesota, le mercredi 4 octobre 2023, à Minneapolis. (Photo AP/Abbie Parr)

Mis à part les malheurs offensifs, la décision de Schneider de retirer Berrios a été un gros coup de dés pour un titulaire qui était en forme contre son ancienne équipe.

Un premier but sur balles en quatrième manche a mis fin à sa journée après 47 lancers, dont 32 pour des prises. Les Twins ont marqué deux fois dans le match contre Yusei Kikuchi pour une avance qu’ils ne voulaient pas abandonner.

« Je me suis déchaîné du premier au dernier lancer… Je ne me sens pas content », a déclaré Berrios. « Je me sens frustré parce que j’ai perdu. »

Berrios a été accusé d’un point mérité lors de cette défaite malchanceuse. Il a accordé un but sur balles et trois coups sûrs tout en en retirant cinq sur des prises.

« Il avait du matériel électrique », a déclaré Schneider. « Difficile de l’éliminer. Mais je pense qu’avec la façon dont ils sont construits, vous voulez utiliser l’ensemble de votre effectif. Cela n’a pas fonctionné.

Sonny Gray a lancé cinq manches pour la victoire. Cinq releveurs se sont combinés sur le blanchissage de neuf coups sûrs, Jhoan Duran travaillant le neuvième pour l’arrêt.

Toronto avait des coureurs aux deuxième et troisième buts aux deuxième, cinquième et sixième manches, mais n’a pas marqué.

« Un point en deux matchs, un coup sûr supplémentaire ne suffira pas », a déclaré Schneider. « Ils n’ont pas fait grand-chose aujourd’hui. Ne frappez qu’une seule balle en l’air. Quelques balles au sol ont trouvé des trous.

« À cette période de l’année, il s’agit de frapper au bon moment. »

Toronto est tombé à 6-8 de tous les temps lors des matchs éliminatoires d’après-saison.

Berrios, qui a passé une partie de six saisons avec le Minnesota, a commencé en force contre son ancienne équipe, retirant les trois premiers frappeurs sur 13 lancers.

Un sacrifice de Daulton Varsho a mis les coureurs en position de but en deuxième manche, mais George Springer s’est aligné pour mettre fin à la menace.

Schneider a déclaré qu’avant le match éliminatoire, il s’agissait d’une situation où « tout le monde était sur le pont ». Kikuchi a commencé à s’échauffer en deuxième manche et le releveur Genesis Cabrera s’est détaché en troisième.

Alors que les frappeurs gauchers devaient affronter le gaucher Kikuchi, le manager des Twins, Rocco Baldelli, s’est tourné tôt vers son banc.

Max Kepler a marqué un simple et le frappeur de pincement Donovan Solano a marché pour charger les buts. Carlos Correa a frappé un simple RBI et le frappeur de pincement Willi Castro a réussi un double jeu pour ramener un autre point à la maison.

« Je fais confiance à quiconque est sur le monticule », a déclaré Blue Geais le frappeur désigné Brandon Belt. « Nous sommes tous des concurrents. Je sais que José veut rester là-bas le plus longtemps possible.

« Vous devez faire confiance à vos coéquipiers et aux décisions qui sont prises. »

Le bleu Geais avait de nouveau des coureurs en position de but en cinquième manche, mais n’a pas pu encaisser. Avec Bichette au marbre, Gray a éliminé Vladimir Guerrero Jr. au deuxième but pour mettre fin à la menace.

Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays de Toronto réagit après avoir été retiré du deuxième but lors de la cinquième manche du deuxième match d’une série éliminatoire de baseball AL wild-card contre les Twins du Minnesota, le mercredi 4 octobre 2023, à Minneapolis. (Photo AP/Bruce Kluckhohn)

« À ce moment-là, cela ne peut pas arriver », a déclaré Schneider.

Le bleu Geais contesté, mais l’appel a été maintenu après examen.

Gray a accordé deux buts sur balles et a réalisé six retraits au bâton. L’enclos des releveurs du Minnesota a été testé en sixième après trois simples consécutifs avec un retrait.

La foule de 38 518 personnes, à guichets fermés, a retenu son souffle lorsqu’un coup de Matt Chapman vers le champ gauche s’est enroulé juste à l’extérieur de la ligne des fautes. Il s’est ensuite lancé dans un double jeu.

« Sonny est allé là-bas aujourd’hui et a énormément lancé », a déclaré Baldelli. « Pablo (Lopez) a énormément lancé hier.

« Et puis notre enclos des releveurs, ils sont juste arrivés et ont fermé le rideau sur la série. »

Espinal a réussi un simple avec un retrait au neuvième pour apporter le point égalisateur potentiel au marbre. Mais Duran a éliminé Chapman et Varsho pour y mettre fin.

Le Minnesota a obtenu l’avantage du terrain en tant que troisième tête de série après avoir remporté le titre de la division centrale. Le bleu Geais (89-73) a remporté deux victoires de plus que les Twins en saison régulière, mais était classé sixième en tant que dernière wild-card.

Les Twins ont battu Toronto dans la série de championnat AL en 1991 lors de leur seule autre rencontre d’après-saison.

Le bleu Geais a remporté les World Series l’année suivante et a répété son titre de champion en 1993.

Le manager des Blue Jays de Toronto, John Schneider, au milieu à gauche, élimine le lanceur Yusei Kikuchi, au milieu à droite, lors d’un changement de lanceur lors de la cinquième manche du deuxième match d’une série éliminatoire de baseball avec joker de l’AL contre les Twins du Minnesota, le mercredi 4 octobre 2023. , à Minneapolis. Sont également représentés le receveur Alejandro Kirk, à gauche, et le joueur de troisième but Matt Chapman. (Photo AP/Abbie Parr)

JUSTE INCROYABLE

Le grand joueur canadien de baseball Justin Morneau a lancé le premier lancer de cérémonie.

Morneau, de New Westminster, en Colombie-Britannique, a remporté le prix du joueur le plus utile de l’AL avec les Twins en 2006.

À VENIR

Chris Bassitt de Toronto et Joe Ryan du Minnesota devaient débuter le troisième match si un match décisif était nécessaire.

Ryan commencera probablement désormais le match d’ouverture de l’ALDS samedi.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2023.