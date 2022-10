Les Blue Jays éliminés des séries éliminatoires alors que les Mariners réalisent un retour époustouflant pour terminer le balayage des jokers

Alek Manoah regarda dans sa cabine de vestiaire avec un regard découragé. Jordan Romano s’est assis sur sa chaise et a lentement laissé échapper un juron avant de détacher ses crampons.

Un air de résignation stupéfaite flottait dans l’air samedi soir alors que les Blue Jays de Toronto tentaient d’absorber une élimination en série qu’aucun d’entre eux n’avait vue venir.

Armé d’une avance de sept points et d’une foule bruyante à guichets fermés au Rogers Centre, une victoire dans le match 2 semblait être dans le sac lorsque Toronto a mené Seattle 8-1 après cinq manches. Mais cela s’est effondré de façon remarquable alors que les Mariners ont utilisé deux cadres de quatre points pour égaliser le match avant d’ajouter un autre point en neuvième manche pour une victoire de 10-9.

“C’était un match des poids lourds qui n’était qu’un aller-retour”, a déclaré le receveur des Blue Jays Danny Jansen. “Il y a eu des coups de poing pendant tout le match. C’était difficile.”

Au lieu de planifier un troisième match décisif dimanche, il s’agissait d’une sortie en séries éliminatoires pour les Blue Jays pour la deuxième fois en trois ans.

“C’est vraiment difficile”, a déclaré le cogneur des Blue Jays Teoscar Hernández. “Il n’y a rien que je puisse dire qui me fasse me sentir mieux pendant un moment.”

Il s’agissait de la plus grande victoire de retour sur route de l’histoire des séries éliminatoires de la MLB et de la plus grande victoire de retour du baseball pour décrocher une série d’après-saison.

Hernández a frappé deux circuits pour aider les Blue Jays à prendre leur grosse avance. Mais Carlos Santana a frappé un tir de trois points en sixième manche et JP Crawford a levé un bêtisier chargé de buts en huitième contre Romano qui a ramené les Mariners à fond.

L’arrêt-court Bo Bichette a couru dans le champ central peu profond alors que George Springer sprintait et ils sont entrés en collision lorsque le ballon a trouvé le gazon. Trois points marqués sur le jeu alors que la pirogue de Seattle a éclaté à leur bonne fortune.

Springer a été secoué sur le jeu et a ensuite été emmené hors du terrain sur une voiturette de golf. Le manager John Schneider a déclaré que Springer avait parlé à ses coéquipiers après le match et qu’il irait bien, mais n’a pas fourni de détails sur les blessures.

“Ce ballon, deux pieds plus loin, il est probablement attrapé et deux pieds dedans et il est attrapé”, a déclaré Romano. “Mais c’est du baseball. Les rebonds ne vont pas toujours dans votre sens.”

JP Crawford égalise le match avec un doublé de 3 points. #postseason pic.twitter.com/xqr6WrUYm4 —@MLB

Cal Raleigh a doublé Romano à la neuvième manche et a marqué le coup d’envoi quand Adam Frazier a lancé un double avec deux retraits dans le coin du champ droit.

George Kirby a obtenu l’arrêt pour sceller le balayage de deux matchs de Seattle. Les Mariners ont fait la fête sur le terrain avec les membres de leur famille et les officiels de l’équipe pendant plus d’une heure après le match.

“Nous n’abandonnons pas. Nous n’avons pas abandonné de toute l’année”, a déclaré le gérant des Mariners, Scott Servais. “Il y a une certaine détermination dans notre groupe. Ils croient juste les uns aux autres.”

Les Mariners célèbrent après avoir balayé la série de jokers de la Ligue américaine contre les Blue Jays. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Les Blue Jays ont dû se consoler avec des câlins et des vœux dans leur vestiaire.

“C’est un groupe spécial”, a déclaré Schneider. “Un groupe qui va être ensemble pendant un certain temps. En ce moment, c’est juste difficile, mais les gars vont s’en sortir.”

Les Blue Jays ont été balayés par Tampa Bay lors de la ronde des jokers en 2020 et ont raté les séries éliminatoires l’année dernière.

Les Mariners et les Astros de Houston ouvriront la série des cinq divisions de la Ligue américaine mardi au Texas.

Raleigh a marqué trois points et réussi trois des 13 coups sûrs de Seattle. Jansen a réussi trois coups sûrs et a produit deux points pour les Blue Jays tandis que Santiago Espinal et Alejandro Kirk ont ​​ajouté deux coups sûrs chacun.

Le partant des Blue Jays, Kevin Gausman, a réalisé un départ décent qui a duré 5 manches 2/3. L’ancien gaucher des Blue Jays Robbie Ray a duré plus de trois cadres lors de son premier départ à Toronto depuis sa signature avec Seattle pendant la saison morte.

Gausman a quitté son dernier départ en saison régulière après trois manches avec une coupure au majeur de sa main qui lance. Il n’a montré aucun effet néfaste au départ en fin d’après-midi et était en plein contrôle au début.

Il a obtenu de l’aide défensive de Bichette, qui a fait une superbe prise en deuxième manche qui a mis une charge dans la foule de 47 156.

Il a parfaitement chronométré un saut pour attraper une doublure de Frazier et Gausman a suivi avec deux retraits au bâton. L’étincelle s’est propagée dans la moitié inférieure du cadre.

Kirk a commencé avec un doublé et Hernández a lancé une explosion arc-en-ciel pour son premier circuit en séries éliminatoires en carrière.

Ray a signé un contrat à long terme avec les Mariners après avoir remporté le prix AL Cy Young l’an dernier avec Toronto. Il a été hué avant le match et les fans ont parfois scandé son prénom avec dérision.

Il a renoncé à un autre doublé en troisième période alors qu’Espinal a frappé un lancer dans le coin du champ gauche. Vladimir Guerrero Jr., a marqué un simple au milieu pour porter le score à 3-0.

Hernández a bouclé une balle rapide du premier lancer par-dessus le mur en quatrième manche pour mettre fin à la journée de Ray. Le gaucher vétéran a accordé six coups sûrs et quatre points mérités avec quatre retraits au bâton.

Gausman, quant à lui, a placé 10 Mariners dans l’ordre avant d’abandonner un premier simple à Frazier au cinquième.

Santana a suivi avec un double qui a rebondi sur le haut du mur dans le champ central et est resté dans le parc. Frazier est allé troisième et a marqué sur une mouche sacrifiée de Jarred Kelenic.

Les Blue Jays ont commencé à s’éloigner avec quatre points dans la moitié inférieure. Toronto a chargé les bases sur un simple d’Espinal, un double de Bichette et une marche intentionnelle vers Guerrero.

Les trois joueurs marquaient – ​​sur une balle passée, frappaient le batteur et la mouche sacrifiée, respectivement – ​​avant que Jansen ne conduise Kirk avec un doublé pour porter le score à 8-1.

Le releveur Diego Castillo a pris le relais de Paul Sewald et a frappé Whit Merrifield à la tête avec son premier lancer. Merrifield a été examiné par un entraîneur et a pris la première base mais a ensuite été remplacé dans le champ gauche par Raimel Tapia.

Les Mariners ont chargé les bases en sixième mais Gausman a répondu en obtenant un retrait au bâton et une mouche pop. Schneider s’est tourné vers l’enclos des releveurs et Gausman a reçu une ovation debout alors qu’il se dirigeait vers la pirogue.

Le lanceur partant des Blue Jays, Kevin Gausman, reçoit une ovation debout alors qu’il quitte le match en sixième manche. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Le gaucher Tim Mayza est entré en jeu et a abandonné une course sur un terrain sauvage. Santana a ramené les autres coureurs à la maison avec son premier circuit des séries éliminatoires.

“Vous faites confiance aux gars qui vous ont amené ici”, a déclaré Schneider à propos de sa gestion de l’enclos des releveurs. “Vous faites confiance à toute votre liste. Aujourd’hui, nous ne l’avons pas fait et ils nous ont battus. Ça craint en ce moment.

“Mais encore une fois, les gars qui ont fait le travail qu’ils ont fait pour arriver ici, je n’aurai plus jamais peur de les remettre.”

Jansen a frappé un simple RBI en septième manche pour augmenter l’avance de Toronto. Seattle a marqué une course contre Anthony Bass en huitième et a mis deux coureurs sans personne.

Romano, de Markham, Ont., est entré en jeu et a cédé un simple à Frazier qui a chargé les buts. Le plus proche de Toronto a attisé Santana et Dylan Moore avant le bêtisier de Crawford.

Le plus proche des Blue Jays, Jordan Romano, revient à la pirogue lors de la huitième manche. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Jackie Bradley Jr. a remplacé Springer dans le champ central. Bichette est resté dans le match et a atteint la troisième base en fin de huitième mais a été laissé bloqué sur un groundout de Kirk.

Matt Chapman a atteint un but sur balles dans le neuvième mais Kirby a retiré Jansen sur des prises et a fait sortir Tapia pour mettre fin à un match exubérant qui a duré quatre heures 13 minutes.

Espinal, qui a raté les deux dernières semaines en raison d’une blessure à l’oblique, a obtenu le départ au deuxième but. Jansen était derrière la plaque tandis que Kirk est passé au frappeur désigné.

Gausman a accordé cinq coups sûrs, quatre points mérités et un but sur balles. Il avait sept retraits au bâton.

Manoah a subi la défaite du match 1 vendredi alors que Seattle a blanchi Toronto 4-0 lors du premier match éliminatoire à domicile des Blue Jays depuis 2016.

Les Blue Jays ont remporté 92 matchs en saison régulière – deux de plus que Seattle – et ont obtenu la première tête de série avec quelques matchs à jouer dans la saison. Cela a permis à Toronto de reposer certains joueurs de base et d’aligner leurs partants pour qu’ils se reposent régulièrement.

Mais cela n’a pas payé contre les Mariners, qui ont voyagé à travers le continent et n’ont pas été intimidés par les foules bruyantes de Toronto.

“Vous devez faire basculer votre casquette”, a déclaré Chapman. “Tout le monde sauf une équipe est toujours énervé à la fin de l’année. Donc, malheureusement, cela nous est arrivé un peu plus tôt que prévu.”

Les Blue Jays n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 2016, lorsqu’ils ont atteint la série de championnats AL pour la deuxième année consécutive. Toronto a remporté la Série mondiale pour la dernière fois en 1993.

Seattle a mis fin à une sécheresse de 21 ans en séries éliminatoires cette année. C’était la première fois que les cousins ​​de l’expansion de 1977 s’affrontaient en séries éliminatoires.