Les Blue Jays échangent le voltigeur étoile bien-aimé Teoscar Hernandez aux Mariners

Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Teoscar Hernandez aux Mariners de Seattle contre les lanceurs Erik Swanson et Adam Macko.

Hernandez, 30 ans, qui entame sa huitième saison dans la Ligue majeure de baseball, a frappé .267 avec les Jays la saison dernière avec 25 circuits et 77 points produits.

Hernadez a passé six saisons à Toronto et a remporté les prix Silver Slugger en 2020 et 2021, et a été finaliste cette saison. Le Silver Slugger est décerné au meilleur joueur offensif à chaque position dans les ligues américaine et nationale.

Il a également représenté les Jays au match des étoiles de 2021.

“Nous avons commencé notre saison morte avec l’intention d’ajouter de l’impact et de la longueur à notre alignement”, a déclaré le président des opérations de baseball des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué. “En ajoutant Teoscar à une base déjà solide, nous pensons que nous sommes devenus un club offensif beaucoup plus dangereux.”

Hernandez devrait devenir un agent libre sans restriction après la saison 2023.

Un résident canadien se dirige vers les Jays

Macko, un joueur de 21 ans de Bratislava, en Slovaquie, a effectué huit départs pour Advanced-A Everett en 2022, affichant une MPM de 3,99 tout en accumulant 60 retraits au bâton en 38,1 manches. L’espoir n ° 8 de l’organisation des Mariners a été placé sur la liste des blessés le 3 juin, où il a passé le reste de la saison.

Le gaucher a fait 26 apparitions dans les ligues mineures (19 départs) en trois saisons dans l’organisation des Mariners (2019, ’21-22), allant 2-7 avec une MPM de 3,98 et 148 retraits au bâton.

Macko a fréquenté l’école secondaire Vauxhall à Vauxhall, en Alberta, avant d’être sélectionné au septième tour du repêchage de la MLB par les Mariners en 2019.

Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada après avoir vécu à Stony Plain, en Alberta, pendant six ans. Il a été initié au baseball en première année lorsqu’il a frappé des balles sur un tee pour la première fois dans son école primaire en Slovaquie.

OFFICIEL : Nous avons acquis le RHP Erik Swanson et le LHP Adam Macko des Mariners en échange de l’OF Teoscar Hernández. Bienvenue chez les #BlueJays ! pic.twitter.com/FJzWZMdqMS —@Geais bleus

La famille de Macko a demandé un visa pour le Canada quand Adam avait 11 ans et ils ont passé 16 mois en Irlande dans l’intervalle afin que lui et sa sœur puissent avoir une longueur d’avance sur la langue anglaise.

Il a joué au baseball bantam à Spruce Grove lorsque sa famille est arrivée en Alberta, puis a passé ses années de lycée à Vauxhall.

“Il n’a pas lancé très fort, mais il était en avance sur sa capacité à lancer”, a déclaré l’entraîneur de Vauxhall, Les McTavish, après le repêchage de Macko. “Il était peut-être derrière la courbe en termes de vitesse et de développement physique. Mais compte tenu de ses antécédents et d’où il venait, il était en avance sur la plupart des enfants canadiens, sans parler de quelqu’un venant de son milieu.”

Releveur imposant

Swanson, un joueur de 29 ans de Fargo, ND, a lancé 57 matchs avec les Mariners la saison dernière, affichant une fiche de 3-2 avec une moyenne de points mérités de 1,68.

Le droitier de six pieds trois pouces a disputé 126 matchs en carrière (11 départs) au cours de quatre saisons dans les ligues majeures, toutes avec Seattle (2019-22), avec une fiche de 4-12 avec six arrêts et une MPM de 4,13, 34 marches et 166 retraits au bâton.

Il a fait ses débuts en MLB avec les Mariners le 11 avril 2019 à Kansas City.

Swanson a été initialement sélectionné par les Texas Rangers au huitième tour du repêchage de la MLB 2014. Après avoir été échangé aux Yankees de New York, il a été acquis par Seattle en 2018 dans le cadre de l’accord qui a envoyé le lanceur canadien James Paxton aux Yankees.