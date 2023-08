Les Blue Jays doivent saisir l’occasion ou faire face à des opportunités manquées alors que la saison entre dans une période critique

TORONTO — Nous avons entendu les platitudes.

Nous devons y aller maintenant. Il n’y a pas de temps à attendre. Nous avons le talent pour le faire. Etc, etc, etc.

Mais, à un moment donné, les Blue Jays doivent réellement faire ce qu’ils disent. Ou bien, cette équipe pourrait se prévaloir d’une saison marquée par de nombreuses occasions manquées.

Il y a un jour, après que les Blue Jays aient perdu une autre série contre les Orioles de Baltimore, le manager John Schneider a déclaré : « Nous devons rentrer chez nous prêts à gagner, à partir de demain. »

(Narrateur : Cela ne s’est pas produit.)

Les Blue Jays ont perdu 5-2 contre les Guardians de Cleveland lors du match d’ouverture de la série vendredi soir au Rogers Centre. Alors que les Blue Jays envisagent cinq séries consécutives contre des clubs inférieurs à .500 au cours de cette partie molle du calendrier, c’est le moment idéal pour gagner du terrain dans une course aux séries éliminatoires où ils sont encore à 1 1/2 matchs du troisième sauvage. -place de carte derrière les Astros de Houston. Mais ils n’ont pas ouvert ce tronçon sur la note gagnante qu’ils espéraient.

Mathématiquement, les Blue Jays sont toujours au milieu de la course aux wild-cards de la Ligue américaine avec 33 matchs à jouer, même s’il est quand même juste de reconnaître que cela a été une saison totalement frustrante pour une équipe qui était censée être l’un des meilleurs prétendants de la division, mais à la place, il est en mode poursuite. «Nous avons du travail à faire», a déclaré le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, lors de sa rencontre avec les médias avant le match de vendredi.

Le directeur général a déclaré qu’il n’attribuait pas les problèmes du club à une seule chose, même si, de l’extérieur, l’offensive était la principale responsable de la saison décevante. Et pour cause. Il est difficile de reprocher à une équipe de lanceurs qui a la meilleure MPM dans les majors de cette série. Mais malgré des chiffres offensifs globaux respectables (105 wRC+), les Blue Jays sont entrés dans le match de vendredi avec une moyenne de 4,45 points par match, alors que la moyenne de la ligue est de 4,60.

« Il se passe beaucoup de choses dans la qualité de notre balle frappée qui ne se traduisent pas par suffisamment de points », a déclaré Atkins. « Je crois, comme nous l’avons déjà dit, que cela tourne généralement, et je me sens toujours très bien dans ce groupe et dans l’ensemble des individus qui forment une bonne équipe dans le club-house et qui ont de bonnes chances de faire un bon parcours. »

Encore une fois, il est facile de dire que les Blue Jays peuvent courir – parce qu’ils le peuvent certainement, surtout avec le calendrier qui les attend – mais c’est aux joueurs sur le terrain d’exécuter réellement, et c’est quelque chose qui fait constamment défaut, surtout en attaque, depuis un moment maintenant.

Atkins a déclaré qu’il ne voyait aucun signe de pression de la part des joueurs, bien qu’il ait reconnu qu’il était plausible, en théorie, que les difficultés à frapper avec des coureurs en position de but puissent avoir des conséquences mentales. Le personnel du club continue de travailler sur toutes les informations qu’il peut trouver pour aider les joueurs. Quant à une explication raisonnable de la raison pour laquelle ils ont eu tant de mal à frapper avec des coureurs en position de but cette saison ?

«Vous regardez les décisions de swing, vous regardez les retraits au bâton et les buts sur balles et la qualité des contacts que j’ai mentionnés, où cela ne se transforme pas en autant de points que vous l’espériez ou que cela suggérerait. Les balles ne franchissent pas la clôture autant que pour certains de nos frappeurs. Et cela arrive », a déclaré Atkins. « Ce sur quoi nous nous concentrons et ce que nous examinons, c’est le travail, l’avant-match et je suis entièrement concentré sur la façon dont je peux aider et comment je peux aider non seulement nos entraîneurs de frappeurs, mais aussi notre personnel de dépistage avancé à obtenir les meilleures informations possibles devant. nos frappeurs pour s’assurer qu’ils ont tous les angles possibles pour être les meilleurs possibles.

Encore une fois, après la défaite de vendredi, au cours de laquelle les Blue Jays n’ont réussi que deux circuits en solo et sont allés 0-en-4 avec des coureurs en position de but, Schneider a réitéré qu’il ne s’agissait pas d’essayer plus fort, mais de « faire son chemin quand il le faut, obtenir le grand succès quand il le faut, conduire des courses quand il le faut.

Les Blue Jays doivent faire tout ce qu’il faut. Et ainsi de suite.

« Les mecs sont dans la pièce. Les mecs sont là », a déclaré Schneider. « Ces gars-là l’ont fait tout au long de leur carrière, que ce soit ici ou ailleurs. Encore une fois, il est temps de gagner et vous gagnez celui-ci et vous essayez de gagner la série demain et dimanche, mais cela demande juste un effort collectif.

Alek Manoah rejoint le Triple-A Buffalo après une pause

Après avoir été choisi le 11 août, Alek Manoah est enfin avec Triple-A Buffalo, qui joue à Syracuse cette semaine.

Avant que Manoah ne fasse son rapport, il avait passé près de deux semaines à Toronto. Pourquoi? Atkins a déclaré que c’était pour qu’il puisse être examiné en profondeur par le personnel médical pour s’assurer qu’il n’avait pas de problème physique au cours d’une saison au cours de laquelle il a une MPM de 5,87 en 19 départs et a perdu sa place dans la rotation.

Atkins n’a pas précisé s’ils recherchaient un problème physique spécifique. Finalement, le club a déclaré Manoah en bonne santé. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été blessé cette saison, Atkins a répondu non. « Si c’était le cas, notre personnel médical nous l’aurait dit », a-t-il déclaré.

Le directeur général a déclaré que la décision d’autoriser Manoah à faire cette pause était une décision mutuelle et que le club tenait la Ligue majeure de baseball au courant, car généralement, un joueur a jusqu’à 72 heures pour se présenter après avoir choisi son option.

« Sa trajectoire et sa trajectoire de carrière ont été uniques », a déclaré Atkins. « Et cette pause après qu’il ait été choisi pour la première fois semblait avoir du sens et garantir que nous étions minutieux dans cette évaluation. »

C’était une situation inhabituelle et on pouvait certainement se demander si cette pause devait permettre une pause mentale ou physique pour le droitier de 25 ans qui, il y a un an, était finaliste du Cy Young Award et qui n’est même plus dans une MLB. rotation. Mais Atkins a déclaré que ce serait une meilleure question à laquelle Manoah devrait répondre.

« À notre connaissance, il n’avait besoin ni de l’une ni de l’autre de ces deux choses. Il s’agissait simplement de s’assurer que nous étions très minutieux et que nous travaillions ensemble », a déclaré le directeur général.

Maintenant avec les Bisons, Manoah a entamé le processus de montée en puissance, même si la date de son prochain départ n’a pas encore été déterminée. Hypothétiquement, si les Blue Jays avaient besoin d’un titulaire demain, Manoah ne serait pas en mesure de remplir ce rôle en raison de sa période d’arrêt, bien que les Blue Jays travaillent sur le processus pour le ramener à une routine régulière.

« Je suis heureux qu’il soit de retour à Syracuse et sur un terrain de baseball », a déclaré Atkins. « Je sais qu’il était heureux d’être là aussi. »

Le releveur Chad Green devrait lancer samedi et dimanche pour les Bisons, ce qui est une bonne nouvelle. Lancer des journées consécutives est l’un des derniers obstacles que Green doit franchir pour se remettre de l’opération de Tommy John. Dimanche prochain, les Blue Jays prendront une décision sur ses prochaines étapes.

Les effectifs de la MLB passent de 26 à 28 le 1er septembre, ce qui permet aux équipes d’ajouter un lanceur et un joueur de position supplémentaires. Les Blue Jays pourraient attendre jusque-là pour activer Green, mais cela pourrait être plus tôt, selon les besoins de l’équipe, a déclaré Schneider.

Chaque fois que Green est activé, il rejoindra un enclos des releveurs déjà profond qui se classe au troisième rang, selon l’ERA, de la Ligue américaine. Au cours de sa carrière, Green a généralement été un préparateur de fin de manche. Schneider a déclaré qu’ils pourraient utiliser Green essentiellement chaque fois que le jeu l’exigerait avant la neuvième manche, bien qu’avec tant d’autres options de levier – Erik Swanson, Aaron Hicks, Tim Mayza et Jordan Romano – les Blue Jays ont le luxe de pouvoir soulager Green. à ces sorties très stressantes, étant donné qu’il n’a pas participé aux tournois majeurs depuis mai dernier.

