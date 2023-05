Les Blue Jays disent que les rénovations font du baseball une « expérience premium », mais les fans craignent qu’ils ne soient trop chers

Les Blue Jays de Toronto sont peut-être à égalité au bas du classement AL East, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle certains fans sont mécontents.

Après l’envoi d’un e-mail d’avril aux détenteurs d’abonnements sur la prochaine phase du Rénovation de 300 millions de dollars du Rogers Centre, certains partisans de longue date des Jays étaient consterné de réaliser leurs sièges convoités dans le bol inférieur n’existeront plus, et qu’ils feront face à une forte augmentation des prix s’ils veulent continuer à être détenteurs d’abonnements et sélectionner de nouveaux sièges.

Certains fans ont relayé médias qu’on leur avait dit que les nouveaux sièges coûteraient 10 fois plus que leurs places actuelles. Une famille a noté dans le Toronto Star qu’elle avait payé environ 15 000 $ pour deux billets, mais qu’elle devrait maintenant dépenser plus de 137 000 $ pour deux nouveaux sièges.

Les changements apportés au stade de baseball comprennent trois nouveaux « clubs premium » qui ouvriront au cours de la saison 2024, selon un communiqué de presse. Les clubs promettent une « expérience sportive extraordinaire et élevée ».

Le Home Plate Club, par exemple, offre non seulement des sièges directement derrière le home plate, mais l’adhésion « inclut un personnel dédié pour répondre à tous vos besoins, une facilité optimale d’arrivée et de départ d’un emplacement désigné du Home Plate Club, un premier accès à un espace de restauration privé , un bar privé avec un service réservé aux membres et la salle de champagne intime. »

Seulement le Adhésion au club premium 2024 le dépôt (pour « l’accès prioritaire ») coûte 1 000 $. Les clubs seront situés sous « un bol inférieur complètement repensé », où certains passionnés des sections de niveau 100 regardent des matchs dans les mêmes sièges depuis des années.

Sur les réseaux sociaux, des blagues ont fusé sur les Blue Jays »rénover » leurs fans ; d’autres appelaient les Jays baseball un « sport élitiste. »

« Les Jays rattrapent ce que les autres équipes ont fait ; une expérience sportive en direct séparée avec des équipements d’accès « VIP » uniquement pour les fans les plus riches. Ils n’auront plus à s’approcher des roturiers », a déclaré une personne. a écrit sur Twitter en avril.

Mais le président et chef de la direction des Blue Jays, Mark Shapiro, a déclaré que les changements donnaient aux fans ce qu’ils voulaient : « des expériences premium ».

« Les types d’expériences de divertissement recherchés par les fans ont considérablement évolué depuis l’ouverture du Rogers Centre en 1989, et notre stade de baseball compte actuellement parmi les moins d’options d’expérience premium par rapport à la MLB et à d’autres lieux de divertissement à Toronto », a déclaré Shapiro dans un courrier électronique à CBC. Nouvelles.

« La prochaine phase de rénovations introduira davantage de commodités que les fans des Blue Jays recherchent – des expériences haut de gamme fascinantes qui s’adressent uniquement à la région du Grand Toronto. »

Tous les changements sont « impulsés et conçus » par les fans, a déclaré le vice-président exécutif Anuk Karunaratne dans un communiqué par e-mail.

« Dans le bol inférieur, cela inclura tout, des sièges plus larges chacun avec un porte-gobelet, une accessibilité améliorée et des lignes de visibilité spécifiques au baseball, en plus d’une hospitalité haut de gamme. »

REGARDER | À l’intérieur des nouvelles zones des partisans au Rogers Centre : À l’intérieur des nouvelles zones des partisans du Rogers Centre Les fans de baseball découvrent pour la première fois le Rogers Centre récemment rénové à Toronto, et Greg Ross de la CBC nous emmène à l’intérieur.

« Je devrais probablement les abandonner »

Matt MacLellan a des abonnements depuis la saison 2016, mais pas dans le bol inférieur. Ses sièges sont au plus haut niveau – les 500 – où il paie toujours 3 400 $ pour deux sièges, et les prix ont augmenté « plus que l’inflation » au cours des dernières années.

« Je comprends. Ils ont refait le ‘dôme. Et ça ne me dérange pas vraiment. J’en comprends l’économie », a-t-il déclaré à CBC News.

Il veut soutenir l’équipe et aime faire partie de l’expérience, notant qu’il est fan depuis qu’il est enfant. Quand il vivait au centre-ville, il assistait à une quarantaine de matchs par an. Maintenant qu’il a déménagé à l’extérieur de Toronto, il se rend toujours à 10 ou 15 matchs et partage ou vend ses sièges pour le reste.

Matt MacLellan, à gauche, et Melissa Widdifield regardent un match des Jays au Rogers Centre dans leurs 500 sièges d’abonnement de saison. Il dit que si les prix de ses abonnements avaient augmenté autant que d’autres et qu’il était obligé de choisir, il devrait probablement y renoncer. (Matt MacLellan)

MacLellan dit qu’il comprend la colère que certains fans du bol inférieur ressentent face aux augmentations de prix.

« Si j’étais dans les 100 … je serais assez énervé s’ils montaient autant », a déclaré MacLellan, faisant référence aux reportages des médias sur certains fortes augmentations du prix des billets.

« Si j’étais dans cette situation et que je devais choisir, je devrais probablement les abandonner. »

En tant que détenteur d’un abonnement de saison, MacLellan a reçu un courriel l’informant des « expériences premium » à venir au Rogers Centre.

« C’est un peu dommage car ils ne semblent pas vraiment adaptés aux fans, mais plutôt aux entreprises », a-t-il déclaré.

« Les supporters ont changé »

En fin de compte, le sport est une entreprise, a déclaré Cheri Bradish, professeure agrégée en marketing sportif à la Toronto Metropolitan University et directrice du Future of Sports Lab. Ainsi, les considérations financières guident souvent la prise de décision.

Mais les plans doivent être équilibrés avec « beaucoup de respect et de considération pour qui était notre base de consommateurs et de fans », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Il semble qu’ils essaient de parler aux fans de la prochaine génération et de créer des opportunités où d’autres fans peuvent entrer et consommer le sport de différentes manières. »

REGARDER | Les Jays reviennent à de nouvelles règles, de nouvelles rénovations de stade : Les Blue Jays reviennent à de nouvelles règles, stade rénové Les Blue Jays de Toronto sont revenus sur le terrain mardi avec l’espoir d’une autre saison, de nouvelles règles destinées à accélérer le jeu et un stade rénové pour les fans.

Après une chute des ventes après la pandémie, la fréquentation des matchs de la Ligue majeure de baseball commence enfin à augmenter, en hausse de 5% en avril par rapport à l’année dernière, selon Forbes. Mais les sources de revenus des sports professionnels sont toujours « stagnantes » dans certains domaines, a déclaré Bradish, de sorte que les entreprises se tournent vers de nouvelles sources – comme la modernisation du Rogers Centre pour que cela devienne une expérience.

« C’est vraiment devenu à l’avant-garde du marketing sportif en Amérique du Nord », a-t-elle déclaré. « Les fans et le fandom ont changé. »

MacLellan, détenteur d’abonnements de niveau 500, dit que tous les nouveaux clubs sonnent comme une bonne expérience, même s’il ne pourra probablement jamais se le permettre.

« Et je ne sais pas si j’en ai envie. »