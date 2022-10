Les Blue Jays décrochent la première place de joker de l’AL, l’avantage du terrain après une victoire écourtée par la pluie contre O’s

Les Blue Jays de Toronto ont décroché la première tête de série de la Ligue américaine et joueront leur série de premier tour au Rogers Centre à partir de vendredi.

Les Blue Jays ont verrouillé la place lundi soir lorsque les Mariners de Seattle ont perdu une décision de 4-3 contre les Tigers de Detroit.

Toronto a battu les Orioles de Baltimore 5-1 plus tôt dans la soirée dans un match écourté par la pluie.

La Major League Baseball a changé le format des jokers pour cette post-saison. Trois équipes wild-card feront la coupe dans chaque ligue cette année avec les trois vainqueurs de division.

Les Blue Jays, quatrièmes têtes de série de la Ligue américaine, accueilleront l’équipe classée cinquième – soit les Mariners, soit les Rays de Tampa Bay – dans une série au meilleur des trois. Tous les matchs seront joués à Toronto.

Le gagnant avancera pour affronter les Astros de Houston, tête de série, dans la série des cinq meilleures divisions AL à partir du 11 octobre.

Le club, sixième tête de série, affrontera les Gardiens de Cleveland, n ° 3, vendredi dans l’autre série de jokers de l’AL. Le vainqueur affrontera les Yankees de New York n ° 2 dans l’ALDS.

Les vainqueurs des séries de division passeront au meilleur des sept séries de championnats de la Ligue américaine. Le vainqueur de cette série affrontera le champion de la Ligue nationale des World Series à partir du 28 octobre.

Les Blue Jays ont fait les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2020. Toronto a été balayée par les Rays dans une série de jokers cette année-là.

Toronto a remporté les titres de la Série mondiale en 1992-1993.

Après avoir remporté la Classique d’automne pour la deuxième fois, les Blue Jays ne sont revenus aux séries éliminatoires qu’en 2015. Toronto a atteint l’ALCS cette année-là et est revenu dans le dernier carré en 2016.

Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 32e circuit lors de la victoire contre les Orioles.

“Il y avait un seul objectif aujourd’hui lorsque le match a commencé et c’était de gagner”, a déclaré le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. “Vous ne pouvez vraiment pas dire assez comment ils ont répondu.”

Whit Merrifield est allé 3 en 3 avec un point produit pour les Blue Jays, qui ont gagné pour une ligne droite.

Devant une foule de seulement 10 642 personnes, Jose Berrios (12-7) a accordé un point et trois coups sûrs avec cinq retraits au bâton et trois buts sur balles en six manches.

“Je pensais que nous allions avoir un retard, mais nous avons commencé à l’heure”, a déclaré Berrios. “Je suis juste allé là-bas pour concourir et obtenir cette victoire pour l’équipe et nous l’avons fait. Le monticule était mouillé et il a plu toute la nuit.”

“Je peux faire différentes choses pour aider”

Tim Mayza a réussi son deuxième arrêt.

Jorge Mateo de Baltimore a volé son 35e but en tête de la Ligue américaine, un devant son coéquipier Cedric Mullins.

Baltimore avait déjà remporté une saison gagnante pour la première fois depuis 2016.

Toronto a pris une avance de 2-0 sur Dean Kremer en deuxième sur un simple de Merrifield qui a marqué Teoscar Hernandez et Matt Chapman.

Guerrero a porté l’avance à 3-0 avec un 422-drive sur le mur du champ gauche en troisième. Il est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la franchise des Blue Jays à réussir au moins 32 circuits à 24 ans ou moins.

Les Orioles ont obtenu la planche dans la moitié inférieure sur une mouche sacrifiée d’Anthony Santander qu’Hernandez a réussi à accrocher avec une prise en cours d’exécution et en sautant à la clôture du champ droit.

Le Centre Rogers va être ROCKING 🇨🇦 🔜 #NextLevel pic.twitter.com/EAmrTr6akj —@Geais bleus

Un lancer fou de Kremer a permis à Merrifield de marquer en cinquième alors que les Blue Jays augmentaient l’avance à 4-1.

“Je peux faire différentes choses pour aider et avoir un impact sur le jeu”, a déclaré Merrifield. “C’est bien qu’ils arrivent à des moments importants pour nous.”

Kremer (8-7) a accordé quatre points et six coups sûrs avec quatre retraits au bâton et un but sur balles en six manches. Il termine la saison avec une MPM de 3,23 sur 21 départs.

La bâche est sur le terrain pendant un retard de pluie dans la huitième manche du match entre les Blue Jays de Toronto et les Orioles de Baltimore à Oriole Park à Camden Yards à Baltimore, Maryland. (Greg Fiume/Getty Images)

“Pas facile à jouer”

Chapman a ajouté un simple RBI au huitième.

“Ce n’est pas facile de jouer”, a déclaré le manager des Orioles, Brandon Hyde. “Une nuit un peu difficile tout autour. Humide, froid. Dean, ça l’a un peu affecté. Ses affaires n’étaient pas les mêmes que d’habitude.”

Le receveur des Orioles Adley Rustchman est le lauréat du prix Oriole le plus précieux 2022. Rutschman est la troisième recrue à remporter le prix depuis sa création en 1954, rejoignant les lanceurs droitiers Gregg Olson en 1989 et Rodrigo Lopez en 2002.

Le voltigeur des Blue Jays Lourdes Gurriel Jr. (souche gauche aux ischio-jambiers) pourrait être disponible lorsque les séries éliminatoires commenceront vendredi.

Felix Bautista des Orioles, qui dirige l’équipe avec 15 arrêts, a été arrêté pour la saison en raison d’une douleur au genou gauche.

Mitch White des Blue Jays (1-6, 5,21) débutera mardi et a lancé contre les Orioles une fois dans sa carrière, accordant cinq points sur trois coups sûrs, deux retraits au bâton et trois buts sur balles en 2 1/3 manches le mois dernier.

Mike Baumann (1-3, 4,34) sera le partant des Orioles et a une fiche de 0-1 avec une MPM de 8,10 en trois apparitions, dont un départ, contre Toronto.