Les Blue Jays de Toronto embauchent David Popkins comme entraîneur des frappeurs

Les Blue Jays de Toronto ont embauché David Popkins comme entraîneur des frappeurs, a-t-on annoncé lundi.

Le joueur de 34 ans a passé les trois dernières saisons en tant qu’entraîneur des frappeurs des Twins du Minnesota sous la direction de Rocco Baldelli. L’équipe l’a quitté après avoir raté les séries éliminatoires cette saison.

« La capacité de David à planifier un match et à communiquer avec les joueurs de différentes manières est un ajout vraiment excitant à notre équipe d’entraîneurs », a déclaré le manager John Schneider dans un communiqué de presse. « C’est un véritable expert dans tous les types d’informations sur les frappes et il aidera notre stratégie offensive pour chaque match. Nous attendons avec impatience l’impact instantané de son éthique de travail acharnée.

Ce sera sa quatrième saison au sein d’un groupe d’entraîneurs d’une grande ligue. Avant sa carrière d’entraîneur, Popkins a joué trois saisons dans le système des ligues mineures des Cardinals de St. Louis.

Les Blue Jays se sont séparés de l’entraîneur des frappeurs Guillermo Martinez après six saisons, plus tôt pendant l’intersaison. Toronto a terminé 23e de la ligue pour les points marqués et 17e en équipe OPS.