Les Blue Jays acquièrent Daulton Varsho des Diamondbacks pour Lourdes Gurriel Jr., Gabriel Moreno

Les Blue Jays de Toronto ont acquis le voltigeur Daulton Varsho dans un échange avec les Diamondbacks de l’Arizona pour le voltigeur Lourdes Gurriel et le meilleur espoir de capture Gabriel Moreno vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Varsho, 26 ans, a manié la batte .234/.306/.432 en trois saisons en Arizona. Il joue à la fois receveur et voltigeur et a réussi 27 circuits la saison dernière.

Gurriel Jr. a atteint 0,291 la saison dernière avec cinq circuits et 52 points produits.

Moreno était le meilleur espoir du système de Toronto et le n ° 5 de tout le baseball, selon L’Athlétisme Loi Keith.

Le joueur de 22 ans a réussi .319/.356/.377 en 25 matchs de la MLB l’an dernier.

Ce que l’Arizona obtient à Moreno

Moreno est un receveur incroyablement athlétique, se déplaçant extrêmement bien derrière la plaque et a un bras supérieur à la moyenne. C’est un défenseur au-dessus de la moyenne, qui gère bien les sauts courts et fait preuve d’une grande facilité à déplacer le gant, mais pourrait facilement glisser vers d’autres positions si le besoin s’en faisait sentir, en particulier la troisième base. Au marbre, Moreno a un coup court et rapide qui entraîne beaucoup de contacts. Il a également une excellente couverture de plaque, donc il ne fait pas beaucoup de décomptes profonds, du moins pas encore, et pourrait finir par obtenir la majeure partie de son pourcentage de base grâce à ses moyennes au bâton élevées.

Un défenseur premium derrière la plaque qui met le ballon en jeu une tonne et a un peu de pop est un joueur d’impact potentiel des deux côtés du ballon, et son athlétisme inhabituel pour le poste fait de lui le type de joueur sur lequel vous devriez parier qu’il s’améliorera quand il a besoin de. – Droit

(Photo : Jay Biggerstaff/USA Today Sports)