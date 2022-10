Les Blue Jays acceptent les conditions avec le manager John Schneider pour un contrat de trois ans – Kelowna Capital News

Les Blue Jays de Toronto et le manager John Schneider ont convenu des termes d’un contrat de trois ans avec une option d’équipe pour la saison 2026, a annoncé le club vendredi.

Schneider a guidé les Blue Jays vers un dossier de 46-28 après avoir été promu skipper par intérim le 13 juillet à la suite du départ du manager Charlie Montoyo.

Les Blue Jays ont atteint les séries éliminatoires mais ont été balayés dans la série wild-card par les Mariners de Seattle.

Schneider, 42 ans, originaire de Princeton, NJ, est le 14e manager de l’histoire de la franchise.

“Je suis honoré, excité et profondément honoré de continuer à diriger ce groupe extraordinaire de joueurs, d’entraîneurs et de personnel”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. “Cette organisation m’a fait me sentir chez moi depuis le premier jour. Tant de gens m’ont aidé à arriver ici, et devenir manager des Blue Jays n’est pas quelque chose que je prends à la légère.

“Ma famille et moi aimons Toronto et j’ai hâte de bâtir sur un groupe de joueurs déjà formidable et de ramener une Série mondiale à tous nos fans à travers le Canada.”

Schneider et le directeur général Ross Atkins devaient assister à un point de presse plus tard dans la journée au Rogers Centre.

“Grâce à sa préparation exceptionnelle, sa communication, son énergie positive et ses relations au sein du club-house, John nous a démontré qu’il était le bon leader pour cette équipe”, a déclaré Atkins. “Sa passion pour le jeu, son engagement dans le travail et son impact dans l’abri des joueurs ont été les moteurs de notre succès.

“Nous avons hâte de travailler ensemble et de revenir en tant qu’équipe plus forte pour la saison 2023.”

Après une première mi-temps médiocre, Toronto a remporté 13 des 16 matchs une fois que Schneider est passé d’entraîneur de banc à entraîneur. Un mois d’août moyen a été suivi d’une poussée du 18 au 10 septembre qui a essentiellement scellé une place en séries éliminatoires.

Le pourcentage de victoires de 0,622 est le plus élevé jamais enregistré par un skipper de Toronto – avec un minimum de 10 matchs gérés – à sa première saison à la barre.

En tant que première tête de série, Toronto s’est assuré l’avantage du terrain dans la série de premier tour au meilleur des trois contre Seattle. Cependant, les Mariners ont dominé dans une victoire de 4-0 lors du premier match et sont revenus d’un déficit de sept points dans le match 2.

Schneider a été repêché par les Blue Jays en 2002 en tant que receveur et a joué six saisons dans les ligues mineures avant de faire la transition vers l’entraînement.

Il a ensuite géré à cinq niveaux différents de l’organisation de 2009 à 2018, remportant des championnats avec Class-A Vancouver, Advanced-A Dunedin et Double-A New Hampshire. Schneider a rejoint le personnel d’entraîneurs de la grande ligue en 2019 et a été promu entraîneur de banc avant la saison dernière.

La décision de continuer avec Schneider à la barre n’a pas été une surprise.

Atkins a déclaré à la fin de la saison que Schneider était “certainement un candidat à long terme” pour la franchise. Lors d’une disponibilité de fin de saison, il a ajouté que “je pense qu’il nous sera très difficile de trouver mieux que John Schneider.”

L’un des principaux objectifs de Schneider sera d’aider les Blue Jays à franchir le premier tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Toronto a atteint la série de championnats de la Ligue américaine cette année-là après avoir mis fin à une sécheresse d’après-saison de 22 ans l’année précédente.

Les Blue Jays ont remporté les World Series en 1992 et 1993.

—Gregory Strong, La Presse canadienne

