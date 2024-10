Les Blue Jackets rendent hommage à Johnny et Matthew Gaudreau avant le match d’ouverture à domicile

Un officiel a ramassé la rondelle et l’a amenée au banc de Columbus, et le match a continué.

Les équipes se sont coordonnées à l’avance avec la LNH. L’entraîneur de la Floride, Paul Maurice, a déclaré que les Panthers étaient honorés d’en faire partie.

« Je ne connais pas la famille, je ne connais pas le jeune homme, mais tu ressens la perte, n’est-ce pas ? » dit Maurice. « J’ai deux garçons, alors cette pensée vous terrifie. Comment redonner de manière appropriée ? Eh bien, vous jouez votre rôle dans tout cela, et cela guérit.

Johnny, 31 ans, et Matthew, 29 ans, sont décédés le 29 août lorsqu’ils ont été coincés par un conducteur présumé ivre qui a été inculpé de deux chefs de décès en voiture. Johnny, le meilleur buteur de Columbus au cours des deux dernières saisons, et Matthew, un ancien attaquant des ligues mineures, faisaient du vélo près de leur domicile dans le comté de Salem, dans le New Jersey.

Leur présence pouvait être ressentie partout au Nationwide Arena mardi.

L’image de Johnny continuait de s’étendre le long de la façade du bâtiment, les Blue Jackets ajoutant ceci dans un encadré noir : « JOHNNY GAUDREAU 1993-2024 ». Le mémorial de fortune qui se trouvait autrefois en dessous se trouvait désormais dans le hall.

Le numéro 13 était peint sur la glace derrière chaque filet. Le stand de Johnny est resté dans le vestiaire. Son père, Guy, aidait les entraîneurs lors de l’entraînement matinal et racontait des histoires sur ses fils.

« C’est merveilleux », a déclaré l’entraîneur de Columbus, Dean Evason. « C’est vraiment le cas. C’est fantastique. J’espère que c’est bon pour Guy, mais je sais que c’est bon pour notre groupe. Je sais que c’est bien pour notre équipe d’entraîneurs de l’avoir là-bas et de parler, et je sais que c’est bien pour les joueurs aussi.