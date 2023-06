Les Blue Jackets ont l’intention d’embaucher Mike Babcock comme prochain entraîneur-chef : Source

Les Blue Jackets de Columbus devraient embaucher Mike Babcock comme prochain entraîneur-chef une fois son contrat avec Toronto terminé le 30 juin, a confirmé une source de l’équipe non encore autorisée à parler publiquement. L’athlétisme Samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Babcock remplacerait Brad Larsen, qui a été licencié en avril après deux saisons perdues à Columbus.

Babcock n’a pas entraîné dans la LNH depuis 2019, lâché par les Maple Leafs après un début de saison 2019-2020 de 9-10-4.

Les Blue Jackets ont terminé avec la deuxième pire fiche de la ligue la saison dernière à 25-48-9.

Passé

Babcock, 60 ans, détient un record de carrière de 700-418-183 en saison régulière avec Anaheim, Detroit et Toronto, un pourcentage de 0,608 points et un record de 90-74 en séries éliminatoires. Il a atteint la finale de la coupe Stanley à trois reprises — une fois avec Anaheim et deux fois avec Detroit — et a remporté le titre de la coupe Stanley en 2008 avec les Red Wings, ainsi que deux médailles d’or olympiques (2010 et 2014 avec le Canada), un championnat du monde de l’IIHF (2004 avec Canada), un Championnat mondial junior de l’IIHF (1997 avec le Canada) et une médaille d’or à la Coupe du monde (2017 avec le Canada).

Après le licenciement de Babcock en 2019, plusieurs joueurs de Toronto et de Detroit ont rendu public des allégations de violence verbale et mentale contre leur ancien entraîneur. En février 2021, il a été embauché comme entraîneur-chef bénévole à l’Université de la Saskatchewan, mais a démissionné de son poste l’été dernier.

Columbus a raté les séries éliminatoires pour une troisième année consécutive cette saison, terminant dernier de la division métropolitaine. Les Blue Jackets détiennent le troisième choix au repêchage 2023 de la LNH en juillet.

(Photo : Len Redkoles / NHLI via Getty Images)