Les Blue Jackets font face à une « nouvelle réalité » après la mort tragique de Gaudreau

COLOMB –Que voudrait Johnny qu’on fasse ?

Les Blue Jackets de Columbus se posent cette question depuis le décès de l’attaquant Johnny Gaudreau et de son frère Matthew, le 29 août.

Ils en ont parlé au début du camp d’entraînement mercredi, et cela les guidera alors qu’ils équilibreront le deuil de Johnny avec l’ouverture de la saison.

« Les gars savent que Johnny voudrait que nous jouions au hockey », a déclaré le directeur général Don Waddell.

Il était connu sous le nom de « Johnny Hockey » pour une raison.

« Comment John est-il arrivé à la patinoire ? », a déclaré le défenseur Zach Werenski. « C’était avec joie et enthousiasme, et nous essayons de nous inspirer de la façon dont il a vécu et abordé le jeu et de l’utiliser dans notre vestiaire aujourd’hui en tant que groupe. »

Cela a été dur et cela continuera de l’être.

Les frères Gaudreau sont morts après avoir été heurtés par une voiture alors qu’ils circulaient à vélo dans le comté de Salem, dans le New Jersey. Ils étaient chez eux pour servir de garçons d’honneur au mariage de leur sœur, Katie, le lendemain.

Johnny avait deux jeunes enfants et un autre était en route avec sa femme, Meredith. Matthew attendait son premier enfant avec sa femme, Madeline. Johnny avait 31 ans, Matthew 29.

« Ce qui est arrivé à John et Matt n’est pas quelque chose qui va disparaître ou auquel nous allons cesser d’y penser comme par magie », a déclaré le capitaine Boone Jenner. « Cela va rester avec nous, et nous devons simplement prendre conscience de cette nouvelle réalité pour nous en tant que groupe, en tant qu’équipe.

« Ce n’est pas comme si nous essayions de nous arrêter et de nous dire : « OK, maintenant c’est la saison ». Ces émotions vont rester là pendant très, très longtemps. »

Les Blue Jackets ont assisté aux funérailles à Media, en Pennsylvanie, le 9 septembre. L’entraîneur Dean Evason a déclaré que les capitaines étaient assis autour de la table après la veillée funèbre la veille du service, et il leur a demandé : « Eh bien, que voudrait que nous fassions Johnny ? » Ils ont répondu qu’il voudrait probablement qu’ils aillent regarder un match de football et prendre quelques verres.

Evason a déclaré que le staff technique insisterait auprès des joueurs sur le fait qu’ils doivent « raconter des histoires, se souvenir, rire ».

Werenski a déclaré que la plupart d’entre eux avaient joué au golf ensemble un jour, juste pour être ensemble. Ils ont partagé des photos, des vidéos et de bons souvenirs de Johnny.

« L’une des questions que nous nous sommes posées est la suivante : « Que voudrait John que nous fassions dans certaines situations ? », a déclaré Werenski. « Il voudrait que nous prenions plaisir à venir à la patinoire, à être avec nos coéquipiers et à être ensemble. »

Johnny restera avec les Blue Jackets en esprit cette saison.

Son image continuera à trôner au-dessus de l’entrée principale de la Nationwide Arena. Le mémorial improvisé qui se trouvait autrefois en dessous sera exposé dans le hall.

Son stand restera dans le vestiaire. Son maillot numéro 13 sera accroché dans son casier à la maison et voyagera avec l’équipe sur la route.

Un entraîneur a demandé si les entraîneurs devraient retirer Johnny des premiers clips vidéo qu’ils montreront à l’équipe. La réponse ?

« Absolument pas », a déclaré Evason. « Johnny va nous enseigner des choses bonnes et mauvaises. S’il n’a pas fait de contre-échec, nous le montrerons. Il sera avec nous. Il sera une présence dans notre vestiaire à domicile et à l’extérieur. »