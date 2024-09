Les Blue Jackets annoncent des plans préliminaires pour commémorer Johnny et Matthew Gaudreau

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé aujourd’hui des plans préliminaires pour honorer et se souvenir de Johnny et Matthew Gaudreau avant et pendant la saison 2024-25 de la Ligue nationale de hockey.

À partir du premier match de pré-saison du club contre les Sabres de Buffalo, le lundi 23 septembre, et jusqu’à la fin de la saison 2024-25, les joueurs des Blue Jackets porteront un autocollant spécial sur leur casque. L’autocollant est bleu avec une bordure grise et présente GAUDREAU, deux colombes entre les numéros 13, que Johnny a porté tout au long de sa carrière, et 21, que Matthew a porté à Boston College, en blanc.

Pour le premier match de pré-saison à domicile de Columbus contre les Blues de St. Louis, le mercredi 25 septembre, une minute de silence sera observée en mémoire des frères. De plus, le tirage au sort 50/50 de la Columbus Blue Jackets Foundation, présenté par Kemba Financial Credit Union, sera ouvert pour les quatre matchs de pré-saison jusqu’au deuxième entracte du match d’ouverture à domicile de la saison régulière, le mardi 15 octobre. Les profits du total cumulé recueillis pendant cette période seront versés à la Fondation John et Matthew Gaudreau.

À partir du premier match de saison régulière du club contre le Wild du Minnesota le jeudi 10 octobre, et tout au long de la saison, les joueurs des Blue Jackets porteront un écusson comportant le numéro 13 de Johnny sur leurs maillots.

Au lieu des activités habituelles du club lors de la soirée d’ouverture, les Blue Jackets célébreront la mémoire des frères Gaudreau lorsqu’ils accueilleront les champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, au Nationwide Arena, le mardi 15 octobre à 19 h HE. Tous les partisans présents ce soir-là recevront un écusson « 13 » comme celui que les joueurs porteront sur leur maillot.

Les festivités traditionnelles de la soirée d’ouverture, y compris la soirée d’ouverture sur la place, présentée par Nationwide, les arrivées des joueurs sur le tapis bleu, etc. auront lieu avant le match à domicile du jeudi 17 octobre contre les Sabres. Des détails supplémentaires sur les activités prévues pour les deux matchs seront annoncés à une date ultérieure.