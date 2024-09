Les Blue Bombers remportent une septième victoire consécutive et décrochent une place en séries éliminatoires grâce à une victoire dominante de 55-27 contre les Elks – Winnipeg

Les Blue Bombers de Winnipeg sont de retour en séries éliminatoires et ils ont décroché une place de manière dominante vendredi soir.

Une salle comble au Stade Princess Auto a vu le quart des Bombers Zach Collaros réaliser son meilleur match de la saison, réussissant six touchés et 432 verges alors que les Bombers écrasaient les Elks 55-27.

Cette victoire est la septième consécutive des Bombers, leur assurant ainsi une participation aux séries éliminatoires pour une huitième saison consécutive.

Les Bombers ont marqué des points sur chacune de leurs quatre premières possessions offensives et avaient 34 points à la mi-temps.

« À cette période de l’année, vous devez jouer un football très propre et concentré », a déclaré l’entraîneur-chef des Bombers Mike O’Shea. « Et je pensais que pour l’essentiel, nous l’avions fait. J’ai vraiment aimé la façon dont l’offensive a réagi à chaque fois qu’Edmonton, en seconde période, prenait un peu d’élan. L’offensive est plutôt bien sortie et a répondu immédiatement. C’est un excellent football d’équipe.

Il s’agissait également de leur 12e victoire consécutive contre les Elks au total depuis 2019.

« C’est génial que nous ayons évidemment gagné », a déclaré Collaros. « C’est génial, nous avons marqué beaucoup de touchés. Le touché de Brady – c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Le voir sur le Jumbotron était tout simplement incroyable. La capture de Kenny (Lawler) était comme un problème dans la matrice, du moins de mon point de vue.

«Je veux dire que le DB (arrière défensif) a également l'air surpris. Nous avons tous été surpris. Les gars jouent toute la nuit.





Pour Collaros, il s’agissait de son premier match de six passes de touché en carrière, ce qui est juste un de moins que le record du club. Il est le premier joueur à lancer six passes de touché en un seul match dans la LCF depuis 2015.

«C’était amusant à regarder», a déclaré O’Shea. «Il était tellement dans le coup. Et les gars autour de lui avaient raison et étaient également présents. C’était plutôt cool à voir. C’est excitant à regarder. Comme si tu étais rattrapé. Le personnel d’entraîneurs, moi en particulier, vous devez aussi rester concentré, parce que vous le regardez en quelque sorte en tant que fan, oh mon Dieu. Et oui, Zach était en feu ce soir.

Avec la reprise des séries éliminatoires des Bombers, cela a été un revirement remarquable pour une équipe qui a commencé la saison avec une fiche de 0-4.

« Vous prenez juste un jour à la fois et vous essayez de gagner chaque match », a déclaré Collaros. « Vous essayez de ne pas regarder trop loin dans l’avenir, donc ce n’est pas quelque chose auquel vous pensez, mais encore une fois, vous pensez à gagner chaque semaine. Donc, si vous faites cela assez bien, l’exécution, nous aimons nos chances dans les matchs.

Winnipeg n’a pas perdu de temps pour s’inscrire au tableau lorsque Collaros a trouvé Nic Demski pour une passe de touché de 40 verges lors du premier entraînement du match.

Après un panier de Sergio Castillo lors du prochain drive des Bombers, Collaros a ensuite frappé Keric Wheatfall pour une passe de touché de 61 verges et les Bombers ont pris une avance de 17-0 après un quart.

L’histoire continue sous la publicité

Ils ont gardé le pied sur l’accélérateur au deuxième quart, alors que Collaros a rejoint Brady Oliveira pour un touché de 33 verges, puis la défense est montée sur le tableau alors que Tyjuan Garbutt a renvoyé un échappé sur 62 verges pour le score et les Bombers menaient 34-6. à la mi-temps.

Collaros a continué à illuminer la seconde période en trouvant Kenny Lawler pour deux touchés et Demski pour son deuxième du match.

Lawler a récolté 130 verges sur huit réceptions tandis que Demski a enregistré 117 verges sur seulement quatre attrapés.

Oliveira a connu un autre match productif, totalisant 86 verges en 16 courses.

Winnipeg est passé à 9-6 cette saison pour une avance de quatre points sur les Lions de la Colombie-Britannique pour la première place de la division Ouest en attendant le match final du match Hamilton contre la Colombie-Britannique plus tard dans la soirée.

Les Bombers seront de retour en action le vendredi 4 octobre, alors qu’ils se rendront à Hamilton pour affronter les Tiger-Cats.