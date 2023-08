Les Blue Bombers dominent les Lions de la Colombie-Britannique 50-14 dans la bataille contre les meilleurs de la division Ouest

Brady Oliveira et Dalton Schoen ont chacun réussi deux touchés, Kenny Lawler et Nic Demski ont ajouté le leur et l’hôte des Blue Bombers de Winnipeg a offert une revanche aux Lions de la Colombie-Britannique avec une victoire de 50-14 jeudi.

La dernière fois que les Lions étaient à Winnipeg en juin, ils ont quitté IG Field avec une victoire de 30-6.

Les deux clubs sont à égalité au sommet de la division Ouest de la LCF avec des fiches de 6-2.

La victoire de Winnipeg devant 30 874 partisans a été un coup pour la défense la mieux classée des Lions.

La Colombie-Britannique n’avait accordé que cinq touchés lors de ses sept premiers matchs.

Le quart-arrière des Bombers Zach Collaros a complété 19 des 27 tentatives de passes pour 369 verges avec trois touchés et une interception. Il a été remplacé par Dru Brown à la fin du quatrième quart.

Le quart-arrière des Lions, Dane Evans, a quitté le match à la fin du deuxième quart et n’est pas revenu. Il avait été limogé lors d’un jeu antérieur par l’ailier défensif des Bombers Willie Jefferson, qui avait été pénalisé pour un tacle en collier de cheval.

Evan a réussi 12 passes sur 21 pour 113 verges et deux interceptions. Dominique Davis a pris le relais sous le centre et a réussi 8 passes sur 18 pour 76 verges.

Schoen a capté une passe de touché de 71 verges de Collaros et une de 14 verges de Brown. Collaros s’est également connecté avec Lawler pour un touché de 57 verges et Demski a réussi une passe de 30 verges pour un majeur.

Lawler a terminé avec sept réceptions pour 200 verges. Schoen a capté cinq passes pour 137 verges.

Oliveira, qui mène la ligue en se précipitant, a couru en touchés de trois et 27 verges. Il a terminé avec neuf courses pour 67 verges.

Sergio Castillo était bon sur les buts sur le terrain de 37, 16 et 23 mètres. Il a fait cinq de ses six tentatives de conversion, dont une frappant un montant.

Le secondeur de la Colombie-Britannique Bo Lokombo a récupéré un échappé de 30 verges pour un touché. Un converti en deux points a échoué.

Sean Whyte a lancé des buts sur le terrain de 16 et 47 verges pour les Lions. Le parieur Stefan Flintoft a eu une paire de simples de botté de dégagement.

Winnipeg menait 14-1 après le premier quart, 27-4 à la mi-temps et 37-8 après le troisième.

La Colombie-Britannique a fini par faire un botté de dégagement après sa première possession du match et les Bombers ont également semblé prendre un mauvais départ.

Mais pas pour longtemps.

Après avoir pris une pénalité de procédure lors de leur premier jeu qui les a ramenés à leur ligne de cinq mètres, Collaros a lancé une passe de 34 mètres à Lawler, suivie d’une bombe de 71 mètres que Schoen a emportée dans la zone des buts à 2:26.

La Colombie-Britannique a ensuite retourné le ballon après que la défensive de Winnipeg ait résisté au troisième essai et à moins d’une verge.

Les Bombers ont pris le relais sur leur propre ligne de 53 verges et Collaros a rapidement lancé une passe de touché de 57 verges à Lawler à 5:56.

Un botté de dégagement lors de leur prochaine possession a permis aux Lions de s’inscrire quelques minutes plus tard, mais un autre revirement a rapidement suivi.

Le demi de coin des Bombers Demerio Houston a intercepté Evans tard dans le premier quart, mais l’attaque de Winnipeg n’a pas pu en profiter.

Les équipes ont échangé des bottés de placement, puis une pénalité pour interférence de passe de la Colombie-Britannique a placé Winnipeg à la ligne des trois verges des Lions.

Oliveira a pris le relais et a parcouru la courte distance dans la zone des buts pour le TD avec 1:55 restant.

Brandon Alexander a intercepté Evans avec 58 secondes à jouer et le chiffre d’affaires a conduit au panier de 16 verges de Castillo avec 14 secondes à jouer. Evans a quitté le match après le choix.

La première possession de Winnipeg au troisième quart s’est terminée par une prise de touché de Demski à 3:18 pour couronner un entraînement de cinq jeux et 68 verges. Le converti de Castillo a porté l’avance à 34-4.

Castillo a frappé son 23 verges neuf minutes après le début de la troisième, suivi des 47 verges de Whyte à 11:31 pour porter le score à 37-8.

L’échappé d’Oliveira a été emmené dans la zone des buts par Lokombo à 5:29, mais le tailback des Bombers s’est racheté avec son majeur de 27 verges à 6:18.

Brown a lancé la passe TD à Schoen avec trois minutes à jouer.

NOTES : Lorsque les Lions ont battu les Bombers en juin, Collaros a été limogé sept fois. Il n’a pas été limogé une seule fois dans le match revanche… Winnipeg venait de connaître sa première semaine de congé de la saison et a maintenant une fiche de 12-1 après une pause… L’interception d’Evans par Houston était son sixième choix de la saison en tête de la ligue.

LA PRESSE CANADIENNE

