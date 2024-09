Les Blue Bombers de Winnipeg écrasent les Elks d’Edmonton pour une sixième victoire consécutive

EDMONTON — Les Blue Bombers de Winnipeg ont un surnom pour la zone des buts de l’équipe adverse : le « chicken box » (la boîte à poulets).

Ainsi, après chacun des deux touchdowns du running back Brady Oliveira au quatrième quart-temps, il a fait une danse du poulet.

Oliveira a couru pour 127 verges en 18 courses, a marqué deux fois et a mené les Blue Bombers en pleine forme à une victoire de 27-14 sur les Elks d’Edmonton samedi au Commonwealth Stadium.

Pour Oliveira, il s’agissait de ses deux premiers touchdowns de la saison, une statistique étrange pour un coureur qui a 1 021 yards sur l’année.

« Mon Dieu, on a eu une bonne partie de plaisir ce soir », a déclaré Oliveira. « Ça m’a fait vraiment du bien de me débarrasser de ce singe. Ça m’a fait vraiment du bien de célébrer avec mes gars dans la zone des buts. »

Pour les Bombardiers, leaders de la division Ouest (8-6), il s’agissait de leur sixième victoire consécutive. Les Elks (5-9) ont perdu pour seulement la deuxième fois en sept matchs.

« Je danse comme un poulet, je glousse comme un poulet », a déclaré Oliveira. « Ils appellent ça la boîte à poulet, le poulailler, quand on arrive dans la zone d’en-but. Donc, il y a une petite blague qui se passe depuis quelques semaines : « Comment se fait-il que je ne sois pas entré dans la boîte à poulet ? »

« Nous savions que, quelle que soit la date à laquelle cela allait se produire, notre célébration consisterait à glousser comme un poulet. C’est donc exactement ce que nous avons fait. »

Bien qu’Oliveira ait connu une soirée exceptionnelle, le retour de Tre Ford comme quart-arrière partant des Elks d’Edmonton ne s’est pas déroulé comme prévu.

Ford a perdu un ballon et a lancé deux interceptions.

« Je ne pense pas avoir bien joué, je pense que les pertes de balle ont été un gros problème, je pense que c’est ce qui nous a tué et a tué certaines de nos attaques », a déclaré Ford. « Nous aurions pu marquer des points, c’est comme ça que le jeu se déroule, il y a des pertes de balle.

« Évidemment, vous essayez de limiter le nombre de ces choses que vous faites et je n’ai pas fait du bon travail aujourd’hui. »

Alors que le score était à égalité 10-10 au quatrième quart-temps, la passe de Ford a été interceptée par le secondeur des Blue Bombers Michael Ayers, qui a ramené le ballon jusqu’à la ligne des 36 verges des Elks. Oliveira a ensuite déclenché une course de 30 verges, suivie d’une course de six verges pour un touchdown, donnant ainsi l’avantage aux Blue Bombers pour de bon.

Oliveira a également marqué un touchdown tardif sur une course de cinq yards au milieu.

L’entraîneur des Bombers, Mike O’Shea, a déclaré qu’Ayers, un remplaçant, avait obtenu plus de temps de jeu en raison de son travail impressionnant dans les équipes spéciales.

« C’était pile au bon moment. Je pense qu’ils ont aussi fait une belle course. Il s’est donc levé et a récupéré le ballon et il s’est retrouvé dans un no man’s land. Mais il s’est levé et l’a récupéré – et tant mieux pour lui. C’est agréable pour un jeune joueur, quand il fait une action, que ses coéquipiers soient si excités pour lui. »

Oliveira a déclaré que les Bombers ont imposé leur volonté aux Elks en fin de match.

« Nous avons eu beaucoup de bons mouvements à l’avant. On commence vraiment à le sentir quand on commence à imposer sa volonté à un autre homme adulte. Notre ligne offensive a fait cela en deuxième mi-temps et m’a permis de faire ce que je fais. Je pense que j’ai mieux couru en deuxième mi-temps, peut-être pas aussi timide, vraiment j’ai juste progressé et j’ai eu confiance en mes capacités. »

Les Elks ont gâché une journée de course fantastique de Justin Rankin, qui a parcouru 157 yards en 14 tentatives.

Ford a terminé avec 10 passes complétées sur 17 tentatives, pour seulement 131 yards. Le quart-arrière de Winnipeg, Zach Collaros, a complété 19 passes sur 27 pour 191 yards.

Ford a été rétabli comme quart-arrière partant des Elks pour le match de Winnipeg, un autre chapitre de la saga des quarts-arrières des Elks. Après que les Elks aient perdu sept matchs de suite pour commencer l’année, Ford a supplanté McLeod-Bethel Thompson comme partant. Ford a débuté deux matchs, mais a été éliminé par une blessure aux côtes. Bethel-Thompson, rajeuni, a eu un bilan de 3-1 lors de quatre départs ultérieurs, mais l’entraîneur des Elks, Jarious Jackson, a pris la décision de revenir à Ford pour le match de Winnipeg.

Après les difficultés de Ford, Bethel-Thompson a été réintégré comme quart-arrière des Elks au milieu du quatrième quart-temps.

Au cours de la première mi-temps, Ford a échappé le ballon lors d’une passe du quart-arrière et, plus tard dans la mi-temps, une passe écran a rebondi sur les mains du porteur de ballon des Elks Rankin et dans les bras en attente du demi défensif des Bombers Tony Jones.

Jones a également récupéré un ballon échappé du porteur de ballon des Elks, Kevin Brown.

Collaros a lui aussi lancé une interception, avec le défenseur des Elks Darrius Bratton arrachant la 10e interception de l’équipe au cours des trois derniers matchs.

Les Bombers ont marqué dès leur première séquence de la deuxième mi-temps, ponctuée par un touché de 11 verges de Collaros à Ontaria Wilson.

Ford a réagi avec la même fracas qu’il a connu au cours de sa courte carrière dans la LCF. Sur une passe de Rankin, Ford a réussi un touché de 26 verges à Geno Lewis. Le ballon a été lancé par-dessous après que Rankin l’a renvoyé au quart-arrière, mais Lewis s’est ajusté et a pu filer dans la zone des buts après avoir devancé deux défenseurs.

REMARQUES

Le secondeur des Elks, Nyles Morgan, a atteint le cap des 300 plaqués au cours de sa carrière dans la LCF. … Leon O’Neal Jr. des Elks a été expulsé pour jeu brutal au troisième quart. … Les Blue Bombers ont remporté 10 victoires consécutives contre les Elks.

SUIVANT

C’était la première fois que Winnipeg et Edmonton s’affrontaient cette saison, mais ils se rencontreront à nouveau vendredi dans la capitale du Manitoba.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2024.