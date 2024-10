Les Blue Angels devraient attirer 80 000 personnes au spectacle aérien Thunder Over NH à Pease en 2025

NEWINGTON — La Garde nationale aérienne du New Hampshire s’attend à une forte participation lorsque la Marine Équipe de démonstration des Blue Angels sera la vedette de son spectacle aérien Thunder Over New Hampshire à Pease en 2025.

« L’impact de notre spectacle aérien 2025 sera plus grand que jamais, car nous attendons plus de 80 000 invités pendant le week-end », a écrit le colonel Nelson Perron, commandant de la 157e Escadre de ravitaillement en vol à Pease, dans une lettre récente au Autorité de développement de Pease.

La base de la Garde nationale aérienne accueillera Thunder Over New Hampshire – avec le slogan « Live Free And Fly » – avec les Blue Angels, aux dates fixées du 6 au 7 septembre 2025.

Il y aura une journée d’entraînement au spectacle aérien le 5 septembre 2025 à Pease, selon Perron.

Perron a déclaré que l’événement « est essentiel à nos efforts de recrutement, comme en témoignent les multiples pistes de candidatures que nous avons vérifiées en 2021 et 2023 », faisant référence aux spectacles aériens passés.

« De plus, nous cherchons toujours des moyens de redonner à la communauté qui a continuellement soutenu les disciplines militaires et aéronautiques », a écrit Perron.

En améliorant le spectacle aérien pour les spectateurs, la Garde nationale aérienne « présentera simultanément l’événement de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) le plus important que nous ayons jamais organisé », a écrit Perron.

De nombreux spectacles aériens ont eu lieu à Pease, pour la plupart récemment en 2023. Les Blue Angels apparaîtront à Pease pour la première fois depuis 2012.

Les Blue Angels se produisent depuis 1946

Les Blue Angels effectuent des vols d’entraînement le jeudi 28 juin 2012 à Pease à Portsmouth avant la dernière apparition locale de l’équipe. Les Blue Angels devraient être la tête d’affiche d’un spectacle aérien de Pease en 2025.

L’objectif de l’équipe des Blue Angels est « d’inspirer une culture d’excellence et de service au pays », selon son site web.

« Nous sommes des représentants de la flotte, démontrant la fierté et le professionnalisme de la Marine et du Corps des Marines des États-Unis. Nous sommes ravis d’effectuer des démonstrations à travers le pays, de partager nos expériences avec la Marine et le Corps des Marines avec nos compatriotes américains, et d’amener l’aviation navale dans les communautés à travers le pays qui ne disposent peut-être pas d’une présence militaire importante.

Les Blue Angels se produisent depuis 1946, « mettant en valeur l’enthousiasme, la précision et la puissance de l’aviation navale ».

Pease se prépare pour un événement majeur en 2025

Perron a déclaré qu’il « demande le soutien de la Pease Development Authority pour organiser un spectacle aérien réussi en 2025 ».

« Nous comptons sur vous pour nous permettre d’utiliser votre terrain et de partager votre espace aérien, nous aider à nous conformer aux exigences de sécurité de la FAA, nous accorder l’autorisation d’accès aux piétons, développer des solutions de stationnement et rester en communication réactive avec nous tout au long de la planification et de l’exécution de l’événement », a déclaré Perron. « Bien que l’événement se déroule sur le terrain de l’Air Force, le NHANG reconnaît l’impact sur le reste de l’aérodrome et ses locataires. »

L’entrée générale aux spectacles aériens est gratuite pour le public et ne nécessite pas de billet, mais le stationnement sur place nécessite la réservation d’un laissez-passer de stationnement, selon le Site Web de Tonnerre sur le New Hampshire.

Cet article a été initialement publié sur le Portsmouth Herald : Les Blue Angels devraient attirer 80 000 personnes au spectacle aérien NH à Pease en 2025