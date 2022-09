J’ai pris l’avion pour l’Angleterre l’année dernière, et mes bras étaient fatigués ! Fatigué de cliquer sur les pop-ups de cookies sur tous les sites Web que j’ai visités, c’est-à-dire.

Vous savez sûrement de quoi je parle : ces bannières ou pop-ups qui apparaissent souvent, spontanément, lorsque vous visitez un site Web auquel vous n’êtes jamais allé auparavant. Ils sont censés vous dire qu’un site Web vous suit à l’aide de minuscules morceaux de code appelés cookies et vous donner un moyen de refuser ces cookies, comme l’exige la loi dans certains endroits (Angleterre, par exemple). Ce que font généralement les pop-ups, c’est vous dire que la page que vous visitez utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience, mais vous pouvez – et à ce stade, vous avez probablement arrêté de lire les petits caractères et appuyez simplement sur le gros bouton lumineux qui dit « ACCEPTER » parce que vous n’avez pas le temps pour cela. Vous avez maintenant fait exactement ce que le site Web vous demande de faire : accepter d’être suivi.

“Vous êtes obligé de passer un temps excessif à vous engager dans cette chose, à rechercher et à trouver le paramètre que vous souhaitez être facilement disponible pour vous”, a déclaré Jennifer King, chargée de la politique de confidentialité et de données à l’Institut universitaire de Stanford pour l’homme. L’Intelligence Artificielle Centrée, dit Recode. “Ils sont ennuyeux.”

Si vous en avez marre que ce soit une telle corvée de préserver votre vie privée, j’ai une bonne nouvelle pour vous : il existe des moyens de rejeter les cookies et d’empêcher ces pop-ups d’apparaître. Un nouveau, appelé Never-Consent, a été annoncé aujourd’hui. Il nous vient de Ghostery, qui se spécialise dans les outils Web centrés sur la confidentialité. S’il fait ce que Ghostery promet, cela rendra la préservation de votre vie privée aussi facile et rapide que de cliquer sur “accepter” sur ces pop-ups maintenant. Le coût sera l’expérience « personnalisée » que les spécialistes du marketing disent que leurs cookies fournissent.

Bien que certains cookies soient nécessaires au fonctionnement d’un site Web et améliorent en fait votre expérience, beaucoup d’entre eux sont simplement là pour vous suivre sur Internet et collecter des données vous concernant, généralement par des sociétés dans lesquelles vous n’aviez aucune idée. ce site Web en premier lieu. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne était censé dire aux utilisateurs qu’ils étaient suivis et leur donner un moyen de se retirer de ce suivi.

Le RGPD est bien intentionné en théorie. Mais dans la pratique, de nombreuses entreprises ont perverti les règles pour nous donner ces bannières au libellé trompeur que personne ne comprend et que tout le monde déteste. Si vous recherchez des exemples de motifs sombres ou de conceptions destinées à inciter les gens à faire ou à choisir certaines choses, vous pouvez généralement les trouver dans la fenêtre contextuelle de consentement aux cookies la plus proche.

“Ils rendent très facile de cliquer sur le bouton qui dit” Oui, j’accepte toutes les formes de suivi “et ils rendent très difficile de dire non”, a déclaré Harry Brignull, qui a inventé le terme “schémas sombres” et les suit. sur son site internet. « Par exemple, ils auront peut-être un labyrinthe de menus et des dizaines de choses à cliquer sur différentes pages. Rien de tout cela n’a vraiment besoin d’exister – son seul but est de vous tromper ou de vous frustrer pour que vous abandonniez et que vous cliquiez simplement sur le gros bouton brillant d’acceptation.

Vous avez peut-être remarqué que de nombreux sites Web basés aux États-Unis en ont également. Peut-être avez-vous également remarqué que beaucoup d’entre eux ont ajouté des bannières au cours des dernières années. C’est probablement à cause du California Consumer Privacy Act (CCPA), qui est entré en vigueur au début de 2020. Le CCPA dit que les sites Web doivent au moins dire aux utilisateurs qu’ils sont suivis. Contrairement au GDPR, il n’exige pas que les sites offrent aux utilisateurs la possibilité de rejeter les cookies, sauf si les utilisateurs ont moins de 16 ans. Plutôt que d’essayer de comprendre les détails pertinents – quels visiteurs sont des adolescents et lesquels sont des adultes, quels utilisateurs sont basés en Europe et lesquels ne le sont pas, et quels utilisateurs sont en Californie et lesquels ne le sont pas – de nombreux sites ont simplement opté pour un bannière de consentement opt-in pour couvrir leurs bases. Et puis la plupart d’entre eux font du rejet des cookies le chemin de la plupart des résistances.

C’est là qu’intervient Never-Consent. Il bloque à la fois les pop-ups et rejette automatiquement les cookies. Never-Consent sera ajouté à l’extension de navigateur de Ghostery dans les semaines à venir. Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’extension et elle fera le travail pour vous, indique la société.

Krzysztof Modras, directeur de l’ingénierie et des produits chez Ghostery, a déclaré que la société a essentiellement examiné environ 100 cadres de consentement aux cookies existants et a trouvé un moyen de les rejeter et de les bloquer automatiquement. Le cadre de l’Interactive Advertising Bureau Europe, par exemple, se trouve sur environ 80 % des sites Web européens, mais il a également été récemment constaté qu’il enfreignait le RGPD. (Oups !) Cela signifie que certains sites peuvent passer inaperçus s’ils n’utilisent pas un mécanisme de consentement aux cookies tiers connu de Ghostery. Mais les utilisateurs peuvent signaler ces sites à Ghostery, et ces frameworks seront ajoutés.

Il existe quelques autres extensions que vous pouvez essayer et qui font quelque chose de similaire à Never-Consent. Si vous ne voulez pas vous soucier de trouver et d’installer des extensions de navigateur – et Brignull souligne que les extensions de navigateur et les entreprises qui les fabriquent peuvent également vous suivre, alors faites attention à qui vous faites confiance – vous pouvez toujours utiliser un navigateur qui bloque le suivi cookies par défaut. À ce stade, presque tous le font, sauf Chrome, qui est de loin le plus populaire et également créé par une entreprise ayant un intérêt direct à vous suivre sur Internet, ce qui est sûrement une coïncidence.

Il y a aussi Global Privacy Control, qui dit automatiquement aux sites Web de ne pas vendre ou partager les données d’un utilisateur. Mais GPC n’est pas disponible sur tous les navigateurs (Chrome et Safari, notamment), et les sites Web ne sont tenus de le respecter que pour les utilisateurs californiens, conformément au CCPA. Le Royaume-Uni travaille sur des moyens de se débarrasser des fenêtres contextuelles de cookies et de les remplacer également par un outil basé sur un navigateur. L’extension de Ghostery bloquait les cookies tiers avant Never-Consent. Mais maintenant, vous pourrez également dire activement à ces sites Web que vous ne souhaitez pas être suivi en plus de bloquer passivement leurs cookies.

“Je pense que la situation dans son ensemble est qu’il est important d’avoir un outil qui non seulement bloque ces choses, mais renvoie activement un non-consentement aux éditeurs”, a déclaré Jean-Paul Schmetz, PDG de Ghostery.

Dans quelle mesure cela importe-t-il vraiment aux sites Web qui déploient des fenêtres contextuelles conçues pour vous confondre et vous embêter à vous soumettre ? Je ne suis pas si sûr. Surtout si, comme moi, vous vivez dans un endroit qui n’a pas de lois sur la confidentialité obligeant les entreprises à respecter vos préférences. Mais à tout le moins, cela vous donnera le sentiment de vous défendre.

Ne pensez pas que vos jours de pop-ups ennuyeux ou de suivi sont terminés pour toujours. Les entreprises les utilisent de plus en plus pour vous inciter à vous inscrire aux newsletters et aux e-mails marketing. C’est leur façon de continuer à collecter des données sur vous maintenant que les cookies sont sur le point de disparaître. Comme nous l’avons vu avec la prolifération des fenêtres contextuelles de cookies, les entreprises recherchent toujours – et trouveront probablement – une nouvelle façon de vous suivre alors que leur méthode actuelle est fermée.