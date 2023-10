Les blogueurs russes n’acceptent pas la suggestion de Poutine selon laquelle la cocaïne et les grenades à main ont joué un rôle dans la mort de Prigojine

Vendredi, les blogueurs patriotes russes ont méprisé les informations du président Vladimir Poutine selon lesquelles l’avion du chef mercenaire Eugène Prigojine avait explosé avec des grenades à main, alors que les personnes à bord étaient sous l’effet de la cocaïne et de l’alcool.

L’avion privé Embraer à bord duquel Prigojine se rendait à Saint-Pétersbourg s’est écrasé au nord de Moscou le 23 août, tuant les 10 personnes à bord, dont Dmitri Outkine, co-fondateur du groupe de mercenaires Wagner, quatre gardes du corps et un équipage de trois personnes.

Poutine a déclaré jeudi que des fragments de grenades à main avaient été trouvés dans les corps des morts et que les enquêteurs avaient exclu tout impact extérieur sur l’avion, comme un missile.

Poutine a toutefois déclaré que les enquêteurs avaient eu tort de ne pas procéder à des tests sanguins d’alcool et de drogues, étant donné que cinq kilogrammes de cocaïne avaient été découverts par le Service fédéral de sécurité russe dans les locaux de Wagner à Saint-Pétersbourg au début de cette année.

Scepticisme et mépris

Les canaux de communication de Wagner sont restés silencieux, mais certains partisans et blogueurs patriotes ont exprimé leur incrédulité.

« Donc, un bref résumé : l’unité la plus prête au combat de l’histoire de la Russie moderne était commandée par des alcooliques et des drogués qui, étant des militaires professionnels, ne savaient pas manier les grenades à main ? » a déclaré la chaîne Telegram pro-guerre des Enfants de l’Arbat.

Prigozhin, qui avait interdit à ses hommes de consommer de l’alcool et des drogues sous peine de sanctions sévères, est décédé dans l’accident deux mois après avoir mené une brève mutinerie contre l’establishment de la défense russe qui a constitué le plus grand défi au régime de Poutine depuis l’arrivée au pouvoir de l’ancien espion du KGB en 1999. .

Les diplomates occidentaux affirment que Poutine a ordonné l’assassinat de Prigojine après l’humiliation de la mutinerie. Le Kremlin a rejeté cette allégation non fondée, la qualifiant de mensonge, et a déclaré que l’enquête officielle n’était pas encore terminée.

« Deux héros de la grande Russie sont morts dans cet accident d’avion, juste au cas où quelqu’un l’oublierait, et non des drogués », a déclaré la chaîne Southern Front Telegram. « La version sur une auto-détonation est risible et constitue une farce. »

Une chaîne Telegram qui s’appelle CHVK a publié un montage sarcastique de la propre voix de Prigojine disant : « Eh bien, bien sûr, nous avons reniflé un chargement de coca puis avons lancé des grenades dans l’avion. »

Un blogueur affirme que la cocaïne est truquée

La chaîne Grey Zone Telegram, qui a été officieusement associée à Wagner et qui compte près de 600 000 abonnés, a publié un article d’un blogueur de guerre qui a déclaré que la cocaïne à laquelle Poutine faisait référence était en fait des paquets de lessive faite pour ressembler à de la drogue, que la télévision d’État avait faussement décrit.

Le FSB a ensuite restitué les paquets de lessive à Wagner, indique le message.

Vladimir Pastukhov, un analyste politique, a déclaré qu’il pensait que Poutine ne s’attendait pas à ce que les gens croient à la version des événements à laquelle il avait fait allusion, mais il signalait que Prigozhin et ses associés avaient été « exécutés selon les règles » pour leur mutinerie.

« Le choix même de la méthode d’exécution n’est pas accidentel mais profondément symbolique. Les principales victimes de la mutinerie étaient des pilotes militaires abattus par les forces de défense aérienne de Wagner. Et c’est pourquoi Prigojine lui-même n’est pas simplement mort, mais est devenu un « pilote abattu ». ‘ », a écrit Pastukhov sur Telegram.

« En présentant une version de leur mort qui est manifestement absurde et manifestement humiliante pour les wagnériens morts, et à laquelle il est impossible de croire, Poutine veut en réalité que personne n’y croie. [But] il a besoin que la société comprenne l’allusion sans ambiguïté : c’est ainsi que tout le monde [who betrays us] sera traité. »