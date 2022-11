Les blocages de virus frappent la puissance économique chinoise Guangzhou

BEIJING – Une augmentation des cas de COVID-19 a stimulé les blocages dans le centre de fabrication de Guangzhou, dans le sud de la Chine, ajoutant à la pression financière qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et fortement ralenti la croissance de la deuxième économie mondiale.

La commande est intervenue après que la ville densément peuplée de 13 millions d’habitants a signalé plus de 2 500 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Les transports publics ont été suspendus et les cours interrompus dans une grande partie de Guangzhou, tandis que les vols vers Pékin et d’autres grandes villes ont été annulés, selon les médias officiels.