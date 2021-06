Les blocages de Covid-19 ont réduit les émissions d’oxyde d’azote, réduit l’ozone mondial de 15%, selon la NASA

Alors que la pandémie de coronavirus a ralenti le commerce mondial au début de 2020, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) – qui créent de l’ozone, une menace pour la santé humaine et le climat – ont diminué de 15% dans le monde, selon une étude menée par des scientifiques de Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans le sud de la Californie. En raison de la baisse des émissions de NOx, en juin 2020, les niveaux mondiaux d’ozone étaient tombés à un niveau que les décideurs pensaient qu’il faudrait au moins 15 ans pour atteindre par des moyens conventionnels, tels que des réglementations.

Plus le verrouillage imposé par un pays est strict, plus la réduction des émissions est importante. Par exemple, les commandes de séjour à domicile de la Chine début février 2020 ont entraîné une baisse de 50 % des émissions de NOx dans certaines villes en quelques semaines ; la plupart des États américains ont enregistré une baisse de 25 % plus tard au printemps.

Le résultat total de la réduction des émissions de NOx a été une baisse de 2% de l’ozone mondial – la moitié de la quantité que les contrôles les plus agressifs des émissions de NOx envisagés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, l’organe faisant autorité d’experts internationaux sur le climat, devaient produire sur une période de 30 ans.

Les réductions d’ozone résultant de la réduction des émissions de NOx se sont rapidement propagées à la fois autour du globe et de la surface vers le haut sur plus de 10 kilomètres.

« J’ai été vraiment surpris de l’ampleur de l’impact sur l’ozone mondial. Nous nous attendions à plus d’une réponse locale à la surface », a déclaré Jessica Neu, scientifique du JPL, dans un communiqué.

Cependant, les émissions de NOx et l’ozone mondial augmenteront à nouveau à mesure que l’économie mondiale reprendra, ont révélé les résultats publiés dans la revue Science Advances.

L’ozone nous protège du rayonnement solaire destructeur lorsqu’il est bien au-dessus de la Terre dans la stratosphère. On estime que l’ozone à la surface a causé 365 000 décès dans le monde en 2019 en endommageant les poumons des personnes vulnérables, telles que les jeunes enfants et les asthmatiques.

De même, il peut également endommager les systèmes respiratoires des plantes – leur capacité à photosynthétiser – réduisant la croissance des plantes et les rendements des cultures. Et au sommet de la troposphère, c’est un puissant gaz à effet de serre, augmentant les températures mondiales.

Pour l’étude, l’équipe internationale de chercheurs a utilisé des mesures de NOx, d’ozone et d’autres gaz atmosphériques de cinq satellites d’observation de la Terre de la NASA et de l’ESA (Agence spatiale européenne).

Ils ont tracé la chaîne d’événements allant de la réduction de la consommation de combustibles fossiles pendant les fermetures à la réduction des émissions locales de NOx et enfin à la réduction de la pollution mondiale par l’ozone troposphérique.

