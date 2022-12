Les blobs de Google sont de retour dans un nouveau jeu pour perdre du temps

Je ne connais pas vraiment l’histoire des Blobs de Google, mais je sais que leur apparition lors d’un Google I/O ou d’un événement connexe a laissé une image dans mon arsenal de réactions pour des endroits comme Twitter. Aujourd’hui, Google a ramené ses Blobs chantants d’une manière qui n’est rien de plus qu’un jeu en ligne amusant pour tuer le temps.

Le jeu s’appelle Battements de gouttes et ça joue un peu comme Guitar Hero. Les chansons utilisées sont de la musique classique classiques que vous jouez sous forme de jeu en utilisant un clavier lorsque les notes apparaissent. Vous trouverez des chansons de Beethoven, Wagner et Mozart, toutes jouées dans un style arcade avec des notes descendantes sur lesquelles vous appuyez sur les touches pour marquer des points. Il existe des niveaux facile, moyen et difficile pour ceux qui veulent le prendre au sérieux.

C’est plutôt amusant et certainement une façon divertissante de vous donner une pause pendant ces derniers jours de 2022.

Si cela vous semble amusant, vous pouvez jouer à Blob Beats dans votre navigateur ici.