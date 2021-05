Les blessures ont joué un rôle dans la défaite finale de la Ligue Europa

Marcus Rashford a déclaré que la plupart des membres de l’équipe de Manchester United avaient disputé la finale de la Ligue Europa, ce qui les avait vus perdre contre Villarreal aux tirs au but, tout en étant blessés.

United a perdu la fusillade 11-10 après que David De Gea ait raté le coup de pied décisif après un match nul 1-1 à Gdansk.

Rashford a été blessé à l’épaule et au pied gauche pendant une grande partie de la saison, mais le joueur de 23 ans a déclaré que beaucoup de ses coéquipiers jouaient également à travers la douleur.

« Je pourrais vous accompagner dans le vestiaire, je pourrais vous montrer cinq, six, sept joueurs et moi aussi qui avons eu des blessures ici, à partir de septembre, le début de la saison », a déclaré Rashford.

« Nous sommes tous restés ensemble en tant qu’unité et nous nous sommes battus pour réussir pour le club.

« Cette année, cela ne s’est pas produit, mais l’année prochaine, nous devons partir maintenant et nous vider la tête et quand nous reviendrons, nous repartons à zéro. Quand Ole [Gunnar Solskjaer] est arrivé, il y avait un processus et les joueurs croient en ce processus et ce n’est pas la fin du processus. »

Marcus Rashford a été aux prises avec des blessures toute la saison. Photo par Aleksandra Szmigiel – Piscine / Getty Images

United termine la saison après avoir terminé deuxième du première ligue, atteint la finale de la Ligue Europa et les demi-finales de la Coupe Carabao. Cependant, Rashford n’a pas tardé à rejeter la suggestion selon laquelle la campagne avait été couronnée de succès.

« Je ne veux pas entendre: ‘Oh, ils étaient si proches’ parce que cela ne veut rien dire. Il y a un gagnant et il y a un perdant et aujourd’hui nous avons perdu et nous devons découvrir pourquoi et nous assurer que la prochaine fois nous ne perds pas.

« Dans le championnat, nous avons terminé deuxième, la deuxième ne compte pour rien. Cela ne compte pour rien. Manchester City a remporté le championnat, et nous avons terminé deuxième mais cela ne veut rien dire. Villarreal remporte la Ligue Europa et nous terminons deuxième. Pour nous. Ce n’est rien.

« Nous arrivons la saison prochaine avec plus de désir, plus de faim et nous devons faire de notre mieux sur le terrain. Je promets que nous sommes proches, mais proche n’est pas assez bien, nous devons être là. »

Rashford a déclaré avoir été soumis à « au moins 70 insultes raciales » sur les réseaux sociaux après la défaite de mercredi contre Villarreal en finale de la Ligue Europa.