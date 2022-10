Les blessures ont augmenté de 20% la saison dernière dans un calendrier chargé, révèle une étude

les blessures dans les cinq ligues majeures d’Europe ont augmenté de 20% la saison dernière et ont coûté aux clubs environ un demi-milliard de livres, selon une nouvelle étude, ce qui soulève des inquiétudes quant au bien-être des joueurs dans un contexte de congestion des matches.

L’indice européen des blessures dans le football du courtier d’assurance Howden pour la saison 2021-22 a estimé que les coûts des blessures avaient augmenté de 29 % pour atteindre 513,2 millions de livres (559,6 millions de dollars), le champion de France Paris St Germain étant en tête de liste avec 34,2 millions de livres.

A LIRE AUSSI | Les 36e Jeux nationaux déclarés ouverts par le Premier ministre Narendra Modi

Le coût des blessures est calculé en multipliant le coût quotidien d’un joueur par le nombre de jours d’indisponibilité. L’inflation des salaires a également joué un rôle dans cette augmentation.

La Premier League a signalé le plus de blessures (1 231), suivie de la Bundesliga allemande (1 205) et de la Liga espagnole (848).

Le Real Madrid a enregistré le plus grand nombre d’absences à 114 tandis que le Bayern Munich et Chelsea ont tous deux subi 97 blessures.

“Si vous regardez les deux dernières saisons, il est raisonnable de conclure que la perturbation des rencontres (due au COVID-19) et que la congestion a un impact en termes d’occurrence de blessures”, a déclaré James Burrows, responsable du sport chez Howden.

Burrows a ajouté que le style de jeu intense des clubs anglais et allemands, couplé au fait qu’ils atteignaient les dernières étapes des tournois continentaux, a contribué à l’augmentation de leurs listes de blessures.

Les joueurs de moins de 21 ans ont été particulièrement touchés, leur nombre de blessures ayant décuplé au cours des quatre dernières années, passant de 30 en 2018-19 à 326 en 2021-22.

“De toutes les analyses, c’est celle qui a le plus sauté de la page”, a déclaré Burrows. « Si on regarde les deux dernières saisons et l’impact de la pandémie, on a vu que les clubs ont perdu plusieurs joueurs seniors et ont été contraints d’utiliser plus fréquemment des jeunes.

“Et encore une fois avec le style pressant de la Premier League et de la Bundesliga, vous supposeriez qu’il y a une plus grande demande pour ces jeunes cohortes de joueurs.”

Alors que l’impact de COVID-19 est en baisse, les clubs seront confrontés à un nouveau défi cette saison avec le 20 novembre-décembre. 18 Coupe du monde au Qatar, la première fois que l’événement phare se déroule en hiver.

L’arrêt de six semaines des matchs de club nécessitera des horaires de match plus serrés et une pause hivernale plus courte pour les joueurs.

“C’est la première fois que nous voyons une perturbation au milieu d’une saison qui ressemble à ça”, a déclaré Burrows.

“La trêve hivernale a un effet très clair en termes de réduction de la prévalence et de l’occurrence des blessures en décembre et janvier en particulier, et cela étant perdu cette année, vous diriez qu’il va avoir un impact significatif.”

Les absences non liées au COVID-19 ont chuté pendant la trêve hivernale dans toutes les ligues – 352 en janvier contre 411 le mois précédent.

Cependant, Burrows a déclaré que les joueurs non sélectionnés pour leurs équipes nationales bénéficieraient d’une pause plus longue à la mi-saison, ce qui pourrait compenser les blessures potentielles subies pendant le tournoi.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici