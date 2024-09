Les blessures liées aux vélos et aux trottinettes électriques ont augmenté ces dernières années, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude a examiné environ 2 000 000 de blessures associées aux vélos électriques, aux vélos, aux hoverboards, … [+] et des scooters électriques provenant de près de 100 hôpitaux à travers le pays. Getty Images

Entre 2019 et 2022, les taux de blessures chez les utilisateurs de vélos électriques ont quadruplé et chez les utilisateurs de scooters électriques, ils ont presque doublé, soit une augmentation de 293 % et 88 % respectivement.

Telles sont les conclusions frappantes d’une nouvelle étude menée par le École de santé publique Mailman de l’Université de Columbia,

« Nos résultats soulignent le besoin urgent d’améliorer la surveillance des blessures liées à la micromobilité et d’identifier des stratégies permettant aux villes d’améliorer la sécurité des utilisateurs afin que la micromobilité puisse être une option de transport sûre, durable, équitable et saine », a déclaré Kathryn Burford, chercheuse postdoctorale au département d’épidémiologie de la Columbia Mailman School et première auteure de l’étude, dans un communiqué.

L’étude, « Le fardeau des blessures associées aux vélos électriques, aux scooters électriques, aux hoverboards et aux vélos aux États-Unis : 2019-2022 », publiée dans le Journal américain de santé publique plus tôt ce mois-ci, on a noté que les ventes de vélos électriques ont augmenté de 269 % et ont dépassé les ventes de voitures et de camions électriques.

« Comprendre comment les types de blessures et les facteurs de risque varient selon le mode peut éclairer l’utilisation des services d’urgence, l’allocation des ressources et les stratégies et politiques d’intervention pour promouvoir une utilisation sûre de la micromobilité », a ajouté Burford.

Pour l’étude, les chercheurs ont examiné et comparé les modèles et les tendances d’environ 2 000 000 de blessures associées aux vélos électriques, aux bicyclettes, aux hoverboards et aux scooters électriques dans près de 100 hôpitaux à travers le pays.

La plupart des blessures impliquaient des vélos, suivis des scooters électriques, des vélos électriques et des hoverboards.

D’autres points saillants du rapport incluent des informations sur l’âge, le sexe, l’utilisation d’alcool et le port du casque :

La plupart des blessures liées à l’hoverboard – 76 % – ont été observées chez des personnes de moins de 18 ans, et la proportion la plus élevée de blessures liées à la micromobilité chez les adultes plus âgés (65 à 84 ans) était liée au vélo, suivie de près par celles liées au vélo électrique ;

plus d’hommes que de femmes ont été blessés dans des incidents liés à des scooters électriques ou à des vélos ;

les blessures liées aux scooters électriques ont montré la plus forte prévalence de consommation d’alcool, suivies des blessures liées aux vélos électriques ;

lorsque le port du casque a été signalé, dans environ 20 % des cas, les utilisateurs blessés de vélos et de vélos électriques étaient plus susceptibles d’utiliser des casques que les utilisateurs blessés de scooters électriques ou d’hoverboards ; et

la proportion la plus faible d’utilisation du casque a été observée parmi les blessures liées à l’hoverboard, et ces blessures étaient également plus susceptibles d’être diagnostiquées comme des commotions cérébrales.

L’augmentation considérable des blessures liées à la micromobilité électrique, comme celles rapportées dans l’étude, peut être attribuée au manque d’accès, d’éducation et de réglementation concernant les équipements de protection, car les systèmes de micromobilité partagés, comme le programme Citi Bike de New York, ne sont pas tenus de fournir des casques aux utilisateurs, a déclaré Andrew Rundle, professeur d’épidémiologie à la Columbia Mailman School et auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

De meilleures données, une meilleure législation et de meilleures infrastructures sont nécessaires

Des données précises et complètes sur le port du casque, la consommation de substances et d’autres facteurs de risque pour les dispositifs de micromobilité restent « une limitation majeure parmi les ensembles de données nationales à usage public », selon une étude antérieure. papier par Burford et ses collègues ont découvert.

En plus de données insuffisantes, la législation manque sur les endroits où les appareils de micromobilité peuvent être utilisés et sur la réglementation de l’utilisation de ces appareils sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues récréatives, ce qui est incohérent et historiquement difficile à adopter, ont noté les chercheurs, et l’amélioration des infrastructures et de la conception urbaine avec des caractéristiques telles que des pistes cyclables plus protégées à proximité des lieux à forte fréquentation comme les centres-villes animés peut contribuer à rendre les rues plus sûres pour les utilisateurs de micromobilité.

Pour accéder à l’étude complète, cliquez sur ici.