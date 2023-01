“Les blessures les tuent” – Chelsea a l’air “doux” alors que la défaite contre Manchester City continue une séquence torride d’une victoire en huit matchs avec Graham Potter qui a déclaré que la forme actuelle “n’est pas acceptable”

Chelsea a été critiqué pour avoir semblé trop «doux» sous Graham Potter avec sa forme «inacceptable» après sa défaite contre Manchester City.

Les Blues ont perdu 1-0 à Stamford Bridge lors d’une soirée où Raheem Sterling et Christian Pulisic ont été expulsés en première mi-temps.

Getty Potter endure une course malchanceuse en tant que patron de Chelsea

Getty Sterling a été expulsé après seulement cinq minutes contre City à Stamford Bridge

Le duo rejoint une longue liste de blessés comprenant Edouard Mendy, Reece James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, N’Golo Kante, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek et Armando Broja.

Alors que leurs problèmes de forme physique s’accumulent, c’est la forme du côté de Potter qui est une véritable préoccupation.

L’équipe de l’ouest de Londres occupe actuellement la 10e position du classement de la Premier League et n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs de haut niveau.

Aucune équipe n’a remporté moins de matchs depuis le début de cette course le 19 octobre, les Blues ayant perdu quatre fois et réclamé trois nuls au cours de leur course torride.

Et Dean Saunders et Jamie O’Hara de talkSPORT ont déclaré que ce n’était pas assez bon pour un club comme Chelsea alors que la pression commençait à monter sur Potter.

S’exprimant sur The Sports Bar de talkSPORT, Saunders a déclaré: «Je pense que les blessures les tuent. Fofana, Chilwell, Reece James, Kante, Broja, Mendy, Loftus-Cheek, c’est comme si la moitié de votre équipe manquait.

Getty Pulisic a également été contraint de partir alors qu’il rejoignait une liste croissante de blessés dans l’ouest de Londres

“Ils ont aussi sept ou huit blessures, mais ils ne jouent pas bien.”

O’Hara a répondu: «Ils ont dépensé 250 millions de livres sterling. Chelsea Football Club, ce n’est pas comme Brentford qui se blesse ou Fulham qui se blesse, Chelsea a 25 joueurs parmi lesquels choisir qui sont de bons joueurs, des meilleurs joueurs.

“Êtes-vous en train de me dire que le 10e du tableau est acceptable”, ce à quoi Saunders a répondu : “Ce n’est pas acceptable, mais vous avez posé la question de savoir si c’est Graham Potter, s’il s’agit de blessures ou autre. Je pense que ce sont des blessures.

Cependant, O’Hara n’en avait rien, disant: «Je pense qu’ils ont l’air doux, ils ont l’air faibles et je pense qu’ils ne vous font pas mal.

O’Hara pense que la forme actuelle de Chelsea n’est pas assez bonne

“Ils sont pragmatiques et ce n’est pas le Chelsea d’autrefois que j’avais l’habitude de regarder quand ils se présentaient et étaient horribles et difficiles à battre, ne concédaient pas et avaient des monstres dans l’équipe qui marquaient des buts.

« Je regarde cette équipe de Chelsea et je pense que j’ai envie de jouer contre eux !

“C’est l’une des équipes de football les plus titrées de ces 20 dernières années et elle occupe la 10e place du classement.”

Mais alors que Saunders a réitéré que les blessures étaient à blâmer, il a reconnu que cela ne compterait pas comme une excuse en ce qui concerne le travail de Potter.

Il a dit : « Ce sont des blessures, pour moi. Une fois qu’il aura remis tous ses joueurs en forme, nous verrons, mais le problème est que lorsque vous êtes dans un grand club comme Chelsea, vous n’avez pas le temps d’attendre que vos blessures reviennent. Tu es parti.”

Malgré leur défaite face aux champions en titre de la Premier League, Potter tenait à tirer parti des points positifs présentés.

S’adressant à Sky Sports, Potter a déclaré: “Quand vous considérez tout perdre Raheem [Sterling] et chrétien [Pulisic] si tôt, les gars ont tout donné.

“C’était une performance fougueuse contre une équipe de haut niveau, donc à part le résultat, je suis fier des joueurs.

Getty Potter tient à garder les résultats actuels de Chelsea en perspective

« C’est difficile en ce moment, je dois l’admettre et je ressens pour les garçons. Nous devons nous serrer les coudes.

“C’était décevant de perdre ces gars, mais les joueurs sur le terrain et ceux qui sont entrés ont tout donné et c’est tout ce que vous pouvez demander.”

Il a ajouté: “Nous ne pouvons pas nous en plaindre [the injury list] Nous devons juste nous y mettre. Les garçons sur le terrain ont tout donné et ont fait ce que nous leur avons demandé de faire et Manchester City ne vous donne pas grand-chose.

“Vous devez toujours assumer vos responsabilités, mais vous espérez que les gens examinent l’ensemble du contexte et voient où nous en sommes et ce à quoi nous avons dû faire face.”