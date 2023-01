Les blessures les plus choquantes de Dancing On Ice – du tableau de bord de l’hôpital au cuir chevelu tranché

DANCING On Ice ne concerne pas seulement les paillettes et le patinage – il y a eu beaucoup de blessures cauchemardesques au fil des ans.

L’année dernière, la patineuse professionnelle Vanessa Bauer et son célèbre partenaire Brendan Cole ont failli manquer.

Instagram

La patineuse professionnelle Vanessa a partagé la blessure accidentelle causée par le patin à glace de Brendan Cole[/caption]

Vanessa s’est rendue sur Instagram pour révéler une entaille douloureuse dans son dos, où la lame de Brendan lui avait tranché la peau.

Et Brendan a révélé plus tard qu’il s’était « cogné l’aine » dans un vilain accident d’entraînement et qu’il avait dû se reposer pendant deux semaines – après avoir à peine surmonté une commotion cérébrale.

Mais ce n’est rien comparé à ce qui est arrivé à certains de leurs prédécesseurs au cours des 13 séries précédentes.

Des blessures «tranchées» et «coupées» aux traumatismes crâniens, nous révélons ici les blessures les plus horribles de Dancing on Ice.

Rebekah Vardy – “du sang partout”

TVI

La lame de WAG Rebekah Vardy a coupé le visage de son partenaire de danse[/caption]

Le partenaire de skate de Rebekah, Andy Buchanan, avait besoin d’un traitement médical urgent après que sa lame lui ait coupé le visage lors de l’entraînement pour la dernière série.

L’épouse de l’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, a déclaré: “J’ai fait tellement de chutes et j’ai évidemment blessé Andy – c’était l’expérience la plus horrible.”

Elle pensait qu’il faisait des bêtises jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’il y avait du sang partout.





Rebekah a admis: «C’était assez effrayant. Mais ça ramène la prise de conscience que ce que nous faisons est vraiment sacrément dangereux, mais il va bien. C’est un peu dramatique mais il va bien.

Jennifer Ellison – cuir chevelu tranché

Caractéristiques de Rex

Jennifer Ellison a subi une horrible blessure à la tête en 2012[/caption]

Dans ce qui a été décrit comme l’une des blessures les plus horribles de la série, Jennifer a tenté un coup de pied de scorpion en 2012, mais cela a terriblement mal tourné.

L’ancienne actrice de Brookside, aujourd’hui âgée de 39 ans, a rejeté sa jambe si loin que son patin lui a tranché la tête.

Elle a courageusement poursuivi la routine malgré des saignements si abondants qu’elle a teint ses cheveux blonds en rouge.

“De toute évidence, le cœur bat et beaucoup de sang est sorti”, a expliqué plus tard le partenaire du patineur professionnel de la star, Daniel Whiston.

Jennifer a déclaré à propos de l’incident: “C’était comme être frappé par une brique … Je pensais honnêtement que l’arrière de ma tête pendrait quand j’aurais fini.”

David Seaman – chute de headbanger

TVI

La partenaire de danse de David Seaman lui a ouvert le menton et s’est disloqué l’épaule en 2006[/caption]

L’ancien gardien de but anglais a accidentellement laissé tomber son partenaire deux fois en tentant le coup de tête notoire dans l’émission.

Dans la cascade, le patineur est balancé par les chevilles, planant juste au-dessus de la glace.

Cependant, en tentant le tour en 2006, David a glissé et sa partenaire Pam O’Connor a pris contact, lui ouvrant le menton.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et a eu besoin de points de suture.

Plus tard, David a de nouveau laissé tomber Pam – cette fois lors d’un spectacle en direct – et elle s’est disloquée l’épaule.

Matt Evers – échec de la rotation du cou

TVI

Matt Evers a subi une vilaine coupure au visage lors d’une rotation du cou[/caption]

Le patineur professionnel de Dancing On Ice, Matt, a rejoint la longue liste de stars qui ont dû être transportées à l’hôpital après une blessure.

Il avait besoin de points de suture après une tentative ratée de « tour du cou » en 2012.

La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, 35 ans, s’est accidentellement ouvert le visage lorsqu’elle a balancé ses jambes autour de son cou en préparation du déménagement.

Avant l’accident, Matt l’a avertie que sa lame “se rapprochait trop” et “a crié de douleur” après la blessure, a déclaré un initié au Sun.

Vanilla Ice – assommer le visage des plantes

TVI

Vanilla Ice a saigné abondamment après être tombé et s’être cogné le visage sur la glace[/caption]

C’est un miracle que la rappeuse américaine Vanilla Ice, 55 ans, n’ait pas eu peur de la glace, bébé de glace après cette horrible blessure.

Il a été assommé pendant trois minutes après avoir glissé sur la glace et s’être cogné la tête lors d’une séance d’entraînement en 2011.

Vanilla, de son vrai nom Robert Van Winkle, saignait abondamment après être tombée sur le visage et a dû se rendre à l’hôpital.

Heureusement, il a récupéré, mais tout en recevant des points de suture, il a comparé l’incident à être “frappé par Mike Tyson”.

Denise van Outen – luxation de l’épaule

TVI

Denise Van Outen a été forcée de quitter la série après que ses blessures aient été pires que prévu[/caption]

La star de Loose Women, 48 ans, a courageusement tenté de continuer malgré une blessure à l’épaule en patinant avec Matt Evers plus tôt cette année.

Elle a d’abord refusé de demander de l’aide médicale parce qu’elle savait que le NHS était “tellement débordé” en raison de la pandémie, mais a ensuite été forcée de se faire soigner.

Les scans ont révélé qu’elle l’avait partiellement disloqué et malgré sa remise en place “il est ressorti”.

“Ensuite, j’ai patiné dessus dans la douleur la plus atroce, je ne peux pas vous le dire”, a déclaré Denise au panel Loose Women.

Une IRM a montré qu’elle avait également trois fractures osseuses, ce qui l’a empêchée d’effectuer des tours, des ascenseurs ou du patinage en solo – et l’a forcée à se retirer.

Joe Swash – oreille de chou-fleur

Instagram

Joe Swash a remporté Dancing On Ice l’année dernière mais n’a pas réussi à éviter quelques égratignures[/caption]

L’humoriste de la télévision, aujourd’hui âgé de 40 ans, a été contraint de porter ce bandage pendant près d’une semaine après s’être donné un coup de pied dans l’oreille pendant l’entraînement.

La blessure surprenante lui a laissé une «oreille de chou-fleur» – qui est généralement subie par les joueurs de rugby – et il avait besoin d’une opération d’urgence pour drainer la «glue» infectée.

Joe a pensé qu’un bandage aussi large était “exagéré” et a fulminé après que sa fiancée Stacey Solomon ait “pleuré de rire” quand elle l’a vu.

Le patineur professionnel Alex Murphy, qui a dansé avec lui, a été choqué par la blessure de son partenaire célèbre parce que c’était si inhabituel.

“J’ai déjà fait ces roly polys et cela ne s’est jamais produit, avec personne, seulement avec Joe”, a-t-elle déclaré.

Brian McFadden – pop d’épaule

TVI

Brian McFadden s’est blessé à l’épaule en 2019[/caption]

L’ancienne star de Westlife, aujourd’hui âgée de 42 ans, craignait d’être exclue de la compétition avant même d’avoir donné son premier spectacle en direct.

Il pratiquait un ascenseur avec le patineur professionnel Alex lorsque son épaule est sortie et il a été révélé plus tard qu’il avait également endommagé sa coiffe des rotateurs.

Cependant, Brian a pu revenir au spectacle malgré la chute “assez mauvaise” et le laissant “vraiment anxieux” à propos d’une autre blessure.

Le chanteur a raté une place dans la finale 2019 après avoir chuté lors d’une performance en demi-finale.

Yebin Mok – coup de couteau

Pennsylvanie

Un patineur professionnel a dû être opéré d’urgence après s’être blessé pendant l’entraînement[/caption]

Yebin a subi une “méchante” blessure pendant l’entraînement, qui a été décrite comme l’une des pires vues par la légende du patinage Jayne Torvill.

Alors qu’elle s’entraînait avec son partenaire célèbre, le skieur olympique Graham Bell, elle est tombée à l’arrière de son patin et les lames tranchantes lui ont « poignardé » la jambe.

Elle a été « assez mal coupée » et a dû passer la nuit à l’hôpital de Watford après une opération pour nettoyer et recoudre la plaie.

Heureusement, il n’y a eu aucune lésion nerveuse ou tendineuse et après quelques semaines de repos, elle est revenue pour une performance spéciale.

L’hôte Phillip semblait être mentalement marqué par la blessure qui, selon lui, était si profonde que vous pouviez “voir les tendons”.

TVI

Le coup de pied de scorpion qui a entraîné le cuir chevelu tranché de Jennifer[/caption] TVI

Le rappeur Ice Ice Baby a subi des blessures au visage et une commotion cérébrale en 2011[/caption] Wenn

David Seaman a câliné sa partenaire Pam O’Connor après s’être blessée pendant les répétitions[/caption] Instagram

Denise Van Outen tient un sac de glace sur la tête après une chute dans l’émission ITV[/caption]