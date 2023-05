Les blessures dévastatrices d’Angel Lynn révélées alors que les tomodensitogrammes montrent que son crâne s’est ouvert après être tombé de la camionnette de son petit ami

Des tomodensitogrammes HORRIFIANTS révèlent les lésions cérébrales subies par Angel Lynn après être tombée d’une camionnette lorsqu’elle a été kidnappée par son ex.

Des images de vidéosurveillance choquantes ont montré le moment où Angel a été attrapé par derrière et embarqué dans un véhicule par Chay Bowskill, 20 ans.

Les tomodensitogrammes révèlent les lésions cérébrales subies par Angel Lynn après être tombée d’une camionnette lorsqu’elle a été kidnappée par elle Crédit : PA

Des tomodensitogrammes horribles révèlent comment le crâne d’Angel a été fracturé de haut en bas après l’horreur Crédit : Canal 4

L’un descend du côté gauche de son visage jusqu’à son oreille, tandis qu’un second s’étend de sa tempe sur son front et dans son orbite Crédit : Canal 4

Après l’attaque, Bowskill et son complice Sansome se sont enfuis, laissant Angel allongé sur la route Crédit : collecter

Quelques instants plus tard, elle est tombée la tête la première à 60 mph sur une route à deux voies et a subi des lésions cérébrales catastrophiques.

Ses parents Nikki, 48 ans, et Patrick, 53 ans, ont appris que leur fille ne survivrait pas à l’attaque de septembre 2020.

Maintenant, d’horribles tomodensitogrammes révèlent comment le crâne d’Angel a été fracturé de haut en bas suite à l’horreur.

Deux fissures semblent avoir fendu le crâne d’Angel suite à l’impact à grande vitesse dans le Leicestershire.

L’un descend du côté gauche de son visage jusqu’à son oreille, tandis qu’un second s’étend de sa tempe sur son front et dans son orbite.

Pendant ce temps, un scanner de face – révélé par Channel 4 – montre un traumatisme à gauche de son nez, de son orbite gauche et de ses joues.

Malgré les horribles blessures, Angel, maintenant âgée de 22 ans, a non seulement défié les médecins en réussissant, mais elle a dépassé toutes les attentes dans son rétablissement.

La mère dévouée Nikki, de Loughborough, dans le Leicestershire, a déclaré que sa fille pouvait maintenant se tenir debout pour la première fois depuis l’attaque.

Nikki a déclaré en exclusivité au Sun : « Elle communique de plus en plus.

« Je sais que ça ne changera rien mais j’espère qu’un jour elle parlera et me dira ce qui s’est passé. »

L’ex d’Angel, Bowskill, a été condamné à sept ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d’enlèvement, de comportement coercitif et contrôlant, et de détournement du cours de la justice.

En mai dernier, les juges de la Cour d’appel ont augmenté sa peine à 12 ans après avoir conclu que sa peine initiale pour l’enlèvement n’était pas assez longue.

Lors de son procès à Leicester Crown Court, l’accusation n’a pas réussi à prouver qu’Angel avait été jeté ou poussé hors du véhicule – conduit par l’ami de Bowskill, Rocco Sansome, 20 ans.

Bowskill a affirmé qu’Angel avait sauté ou était tombé accidentellement sur la route – quelque chose que Nikki, maman de six enfants, refuse d’accepter.

Elle dit: « Je pense qu’elle a été poussée à cause des blessures qu’elle a subies, de la force avec laquelle elle a touché le sol. »

Nikki dit que la tête de sa fille « a rebondi comme un ballon de football » et qu’elle a roulé sur près de 50 mètres.

Bowskill et Sansome – qui a également été reconnu coupable d’enlèvement et qui est maintenant sorti de prison après avoir été condamné à 21 mois – sont ensuite partis, laissant Angel pour mort sur l’A6 près de Loughborough.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected] Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Angel a subi une fracture du crâne et des lésions cérébrales catastrophiques 1 crédit

Chay Bowskill a été reconnu coupable d’enlèvement, de comportement coercitif et de contrôle, et de détournement du cours de la justice Crédit : PA

Les parents d’Angel, Nikki et Paddy, ont failli perdre leur fille

Des tomodensitogrammes choquants montrent un traumatisme sur la tête d’Angel