Les blessures de Man Utd s’aggravent alors que Martial est exclu pour le choc de Leeds

MANCHESTER, Angleterre – Anthony Martial a été exclu du choc de Premier League entre Manchester United et Leeds United mercredi alors que la saison des blessures de l’attaquant se poursuit.

Martial était absent lors de la victoire 2-1 contre Crystal Palace samedi et n’est à nouveau pas assez en forme pour affronter Leeds. Ce sera le 21e match qu’il ratera à cause d’une blessure cette saison.

Scott McTominay et Christian Eriksen restent absents à long terme avec une blessure à la cheville.

“C’est définitivement un gros match [against Leeds] dans cette partie de l’Angleterre, c’est un gros match pour nous”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mardi.

“Nous savons que nous avons Manchester City et Liverpool, mais pour nos fans, cela signifie tellement et nos joueurs en sont conscients et savent quoi faire.”

Anthony Martial manquera le match de Manchester United contre Leeds mercredi. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Ten Hag a déclaré que le club avait pensé à faire appel du carton rouge de Casemiro, mais avait décidé de ne pas le faire. L’international brésilien manquera les matchs contre Leeds mercredi et dimanche ainsi que la visite de Leicester à Old Trafford le 19 février.

“Nous l’avons considéré [appealing] mais ce n’est toujours pas, pour moi, la bonne décision”, a ajouté Ten Hag. “Je ne pense pas que nous ayons une chance dans une procédure judiciaire.”

La victoire de United sur Leeds amènerait l’équipe de Ten Hag au niveau des points avec City tandis que Leeds, qui a limogé le manager Jesse Marsch lundi, cherche sa première victoire en championnat depuis plus de trois mois.

“C’est toujours triste si un manager est un collègue et se fait virer, donc en général je n’y crois pas, que vous virez un manager et que vous obteniez de meilleurs résultats”, a déclaré Ten Hag.

“La plupart du temps, cela ne fonctionne pas. Laissez le manager terminer son travail et faire une bonne évaluation. Mais la pression est forte avec les décideurs des clubs de football et ils se retournent. Mais si vous voyez les faits, la plupart du temps, il ne marche pas bien.”

United est troisième du classement de la Premier League, à huit points du leader Arsenal après avoir disputé un match supplémentaire.