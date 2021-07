Les blessures de choc de la première dame d’Haïti, Martine Moise, révélées alors qu’il apparaît que le président avait un œil crevé dans une possible torture

Les blessures choquantes de la Première Dame d’Haïti, Martine Moise, ont été révélées alors qu’il est apparu que l’œil du président avait été arraché lors d’une possible torture.

Le Président Moïse, 53 ans, a été assassiné dans sa propre maison à Port Au-Prince aux premières heures de mercredi matin.

Président Jovenel Moïse et épouse Martine Crédit : EPA

Moïse a été vu en train d’être emmené dans un hôpital par des médecins Crédit : AP

La Première Dame d’Haïti Martine Moïse a atterri mercredi en Floride pour se faire soigner

La Première Dame d’Haïti a survécu à l’attaque de Port-au-Prince aux premières heures de mercredi matin.

La Première Dame aurait souffert de blessures par balle aux bras et à la cuisse, avec une blessure grave à la main et à l’abdomen, a rapporté la section locale 10.

La première dame a été photographiée en train d’être prise d’un petit avion sur une civière à l’aéroport exécutif de Fort Lauderdale vers 15 h 30 hier, avant d’être transférée à l’hôpital baptiste de Miami.

Elle a été transportée aux États-Unis par Trinity Air Ambulance et serait dans un état stable mais critique.

Quatre hommes soupçonnés d’avoir assassiné le président du pays auraient été abattus par la police haïtienne.

Pendant ce temps, les autorités ont capturé deux autres hommes dans une situation de prise d’otages, selon Radio Nationale Publique.

Elle a été montrée en train d’être enlevée de l’avion mercredi Crédit : WPLG

Elle est emmenée à Miami pour un traitement d’urgence Crédit : WPLG

Les services d’urgence l’ont surveillée alors qu’elle était transférée dans une ambulance Crédit : WPLG

Les suspects ont été qualifiés de « présumés assassins » du président Jovenel Moïse.

L’ancien chef de l’Etat a été retrouvé allongé sur le dos avec 12 larges blessures et un œil « arraché », a déclaré au Nouvelliste le magistrat local Carl Henry Destin.

S’adressant aux médias haïtiens, Destin a déclaré que le président avait été retrouvé « allongé sur le dos, [with] pantalon bleu, chemise blanche tachée de sang, bouche ouverte, œil gauche crevé » et avec « douze orifices ».

« On a vu un impact de balle au niveau de son front, un dans chaque mamelon, trois à la hanche, un dans l’abdomen », a-t-il ajouté, soulignant que les impacts de balles ont été faits par une « arme de gros calibre et avec des projectiles de 9 mm » .

« De nombreuses douilles de 5,56 et 7,62 mm ont été retrouvées entre la guérite et l’intérieur de la résidence », a-t-il poursuivi.

L’assassinat de Moïse survient à un moment où le pays des Caraïbes a été submergé par la violence croissante des gangs, l’augmentation du coût de la vie et les troubles contre le leadership autoritaire du pays.

Le secrétaire à la communication d’Haïti, Frantz Exantus, a confirmé les arrestations, a rapporté l’Associated Press.

Le couple était dans leur maison à Port Au-Prince Crédit : EPA

L’assassinat du président haïtien faisait partie d’une « attaque hautement coordonnée par un groupe hautement entraîné et lourdement armé », a déclaré le Premier ministre par intérim Claude Joseph dans un communiqué.

Il s’est engagé à traduire les responsables en justice.

La loi martiale a été déclarée dans tout le pays après que Joseph a émis une ordonnance d’urgence déclarant un « état de siège », selon le Miami Herald.

Le domicile de Moïse aurait été attaqué vers 1 heure du matin mercredi par un groupe armé qui prétendait être des agents de la Drug Enforcement Administration des États-Unis.

Le Herald rapporte que des vidéos de personnes se trouvant dans le quartier du domicile du président montraient une personne avec un accent américain criant en anglais dans un mégaphone.

« Opération DEA. Tout le monde se retire. Opération DEA. Tout le monde recule, démissionne », ont-ils déclaré.

Des membres de l’armée sont vus près de l’hôpital où la première dame haïtienne Martine Moise a été emmenée après l’attaque Crédit : AFP

Des militaires gardent l’hôpital de la Première Dame en Haïti Crédit : AFP

Cependant, un haut responsable du gouvernement haïtien a déclaré à la publication que le groupe était des « mercenaires ».

L’ambassade des États-Unis en Haïti est en lock-out suite à l’assassinat.

L’administration Biden s’est engagée à se tenir aux côtés du peuple haïtien pendant cette période.

Le président Joe Biden a déclaré que l’attaque était « très inquiétante », ajoutant « nous avons besoin de beaucoup plus d’informations ».

« Nous sommes choqués et attristés d’apprendre l’assassinat horrible du président Jovenel Moïse et l’attaque contre la Première dame Martine Moïse d’Haïti », a déclaré Biden.

« Nous condamnons cet acte odieux et j’envoie mes vœux les plus sincères pour le rétablissement de la Première Dame Moïse. Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple haïtien et nous sommes prêts à aider alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé.

Quelques heures seulement après l’attaque, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié l’incident de « tragédie ».

Pendant son mandat, Moïse a été accusé de corruption Crédit : AP

Le Palais Présidentiel haïtien mercredi Crédit : AFP

L’état de siège a été déclaré

« C’est un crime horrible, et nous sommes vraiment désolés pour la perte qu’ils subissent et traversent, car beaucoup d’entre eux se réveillent ce matin et entendent cette nouvelle », a-t-elle déclaré.

« Et nous sommes prêts et à leurs côtés pour fournir toute l’aide nécessaire. »

Elle a également confirmé que l’ambassade et le département d’État seraient en contact avec des responsables.

Pendant son mandat, Moïse a été accusé de corruption et a été confronté à des vagues de protestations anti-gouvernementales.

En février, des politiciens de l’opposition ont nommé leur propre président dans le but de chasser Moise dont le mandat de cinq ans avait expiré.

Joseph Mécène Jean-Louis, 72 ans, juge, a déclaré qu’il acceptait la nomination.

Moïse a insisté sur le fait que son mandat a pris fin en février 2022 – une revendication acceptée par les États-Unis.

Le 7 février, jour où son mandat présidentiel devait prendre fin, Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

Au total, 23 personnes ont été arrêtées, dont un officier supérieur de la police.

Biden a qualifié l’assassinat d' »horrible » Crédit : Reuters

En juin, des gangs ont perquisitionné plusieurs postes de police à Port-au-Prince alors que la violence entre les groupes armés a éclaté, forçant des milliers de personnes à fuir.

Les assaillants ont fait une descente dans six postes de police et tué trois policiers en brûlant leurs corps lors d’une attaque, ont rapporté les médias locaux.

Haïti est le pays le plus pauvre d’Amérique latine avec 60 pour cent de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.