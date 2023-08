Les blessures causées par l’explosion d’une mine hantent les médecins au milieu de la contre-offensive ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

Des corps déchiquetés. Bras et jambes mutilés au-delà de toute reconnaissance. L’angoisse mentale d’amputer membre après membre après membre est une sombre réalité de la contre-offensive ukrainienne pour les médecins travaillant dans la région de Zaporizhzhia. Les défenses russes fortement minées ont ralenti l’attaque de l’Ukraine en une exploration sanglante et laborieuse, et les gains durement gagnés se font au prix de blessures par explosion de mines plus abondantes que ce que certains professionnels de la santé disent avoir vu dans la guerre jusqu’à présent. Les forces russes ayant creusé pendant des mois, toute poussée pour regagner du territoire signifie traverser des terres denses en mines – même si les civils éloignés des lignes de front sont aux prises avec une diffusion de mines et d’autres explosifs dans des zones auparavant contestées dans une grande partie du pays.

« Les mines sont partout », a déclaré au Washington Post le chirurgien militaire ukrainien Dmytro Mialkovskyi, qui travaille dans le pays depuis le début de la guerre, depuis un hôpital de Zaporizhzhia – une région au cœur de la contre-attaque – qu’il n’a pas identifié. pour des raisons de sécurité.

Mialkovskyi a déclaré qu’il avait soigné plus de blessures par explosion de mines depuis le début de la contre-offensive début juin que lors de ses précédents travaux à Kherson et Kramatorsk – et même à Zaporizhzhia l’année dernière. Son hôpital reçoit généralement au moins deux blessures par explosion de mines chaque jour, bien que les médecins aient récemment traité 11 de ces victimes, y compris des amputations traumatiques, en une seule journée.

« C’est vraiment dévastateur parce que quand vous voyez un jeune homme, de 21 à 24 ans, sans pied, sans jambe inférieure, vous comprenez qu’au moins il est vivant, mais toute sa vie, il doit utiliser une prothèse », a déclaré Mialkovskyi.

« C’est une personne handicapée. Et il y en a beaucoup maintenant », a-t-il dit – un nombre croissant de personnes blessées par des mines terrestres en Ukraine.

L’Ukraine est devenue le pays le plus miné au monde, avec plus de 67 000 miles carrés du pays estimés être contaminés par des mines dangereuses, des bombes non explosées, des obus d’artillerie et d’autres restes de guerre. Des centaines de civils ont été blessés et des terres agricoles fertiles rendues dangereuses ou inutilisables, dans une catastrophe qui, selon les experts, prendra des décennies à être nettoyée.

L’Ukraine est désormais le pays le plus miné. Il faudra des décennies pour le sécuriser.

Le début de la contre-offensive de l’Ukraine a apporté des changements radicaux au nombre de cas de Zaporizhzhia de Mialkovskyi. Avant, il était capable d’effectuer des chirurgies électives telles que des réparations de hernie. Désormais, il ne peut que soigner des blessures par balle, extraire des éclats d’obus de tissus blessés et tenter de sauver des membres déchiquetés par des explosions de mines. Il effectue trois à quatre chirurgies majeures et quelques chirurgies mineures chaque jour, traitant principalement des soldats ukrainiens évacués des hôpitaux de campagne et des champs de bataille.

Les blessures causées par l’explosion d’une mine sont particulièrement grotesques. Samer Attar, un chirurgien orthopédique syro-américain de la Northwestern University qui s’est récemment porté volontaire à Zaporizhzhia avec Mialkovskyi, a décrit les blessures comme « un fouillis de tendons, d’os et de muscles ».

«L’anatomie est déformée et mutilée et vous ne pouvez pas en comprendre le sens», a-t-il déclaré.

Les blessures à haute énergie comme celles causées par les explosions de mines modifient les tissus au niveau moléculaire, ce qui signifie que les patients doivent souvent attendre des jours pendant que les médecins enlèvent la chair mourante et déterminent quelles parties du membre sont récupérables. Viennent ensuite de multiples interventions chirurgicales au cours desquelles Attar dit que les médecins se retrouvent à «se battre pour chaque centimètre carré de membre fonctionnel», car les performances prothétiques augmentent avec la longueur et la couverture du membre résiduel.

Mialkovskyi a déclaré qu’il traduisait une récente session de formation médicale organisée par des volontaires américains lorsqu’il a été appelé pour assister à une opération chirurgicale. Il a rejoint un autre médecin essayant désespérément de sauver une jeune victime de l’explosion d’une mine avec des blessures graves et complexes aux deux jambes.

Pendant que les médecins travaillaient, les signes vitaux du patient ont décliné et Mialkovskyi a dû prendre une décision en une fraction de seconde. Choisissant la vie plutôt que les membres, il a enlevé les deux jambes en 10 minutes. L’affaire restera dans son esprit pendant des jours.

« J’ai fait ce que j’avais à faire », a soupiré Mialkovskyi, racontant la procédure déchirante.

« Le gars a perdu ses deux jambes et maintenant sa vie est toujours en danger », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas sûr qu’il s’en sortira. »

Plus tard, Mialkovskyi a déclaré qu’il était allé voir le jeune homme de 24 ans, qui avait été transféré à l’unité de soins intensifs. Le patient était dans un état grave, mais au soulagement de Mialkovskyi, toujours en vie.

Pour les médecins, de petites victoires comme garder un patient en vie toute la journée offrent des lueurs d’espoir dans un torrent de souffrance sans fin.

Les médecins s’accrochent à des lueurs quotidiennes de normalité et de résilience : un cuisinier d’hôpital qui se donne pour mission de nourrir le personnel. Un chariot à café civil garé devant l’hôpital, créant un sentiment de sécurité et de réconfort à quelques kilomètres des lignes de front de la guerre. Mais l’exposition incessante aux blessures de guerre qui dureront toute la vie est démoralisante.

Pour Attar, l’expérience n’est pas nouvelle. Avant l’Ukraine, il a soigné des patients mutilés par des munitions russes en Syrie, où le conflit fait rage depuis plus d’une décennie.

Au cours de multiples missions médicales dans des hôpitaux souterrains syriens sous-financés dans des zones tenues par les rebelles, y compris pendant le siège d’Alep qui a duré des années, Attar a soigné des patients alors que le président syrien Bashar al-Assad dévastait des quartiers civils contrôlés par les rebelles – avec l’aide de frappes aériennes de ses alliés et partisans russes, qui sont intervenus pour la première fois dans la guerre civile syrienne en 2015.

Attar a soigné plus de victimes de bombardements en Syrie, mais plus de blessés par explosion de mines en Ukraine.

« Les blessures se ressemblent, qu’elles soient ukrainiennes ou syriennes », a-t-il déclaré. « Un désordre confus de fragments d’os, de tendons évasés et de muscles d’un bras ou d’une jambe sous des draps chirurgicaux bleus. »

En Ukraine, Attar a arraché des membres à des personnes de tous horizons : un chanteur d’opéra qui a joyeusement proclamé que sa blessure n’affecterait pas sa passion, un démineur qui a été percuté par un drone au milieu d’un champ de mines.

« Il est difficile de se sentir bien dans sa peau et dans le monde quand on ne fait que retirer des membres à des jeunes en bonne santé », a déclaré Attar.

Mialkovskyi a déclaré que lui aussi était hanté par l’afflux de blessures brutales qui changeaient la vie.

« Nous essayons de faire comme si de rien n’était », a-t-il déclaré. « Mais ça fait mal. »