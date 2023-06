Les blessures au lancer de la MLB sont en baisse en 2023. Pourquoi cela ne semble-t-il pas ainsi?

Martin Rogers FOX Sports Insider

Il existe un autre type de duel de lanceurs dans la Major League Baseball, et cela pourrait décider de la saison.

Tout au long des majors, il existe un niveau relativement typique de blessures aux bras et à d’autres parties du corps des hommes qui lancent du feu et lancent des vrilles du monticule. Rien de particulièrement nouveau ou remarquable.

Sauf que, et voici le hic (espérons-le d’un massothérapeute qualifié avec une baignoire de chaleur profonde à côté d’eux), il y a une surabondance coïncidente de maux qui frappent les grands joueurs sur le genre d’équipes de grande envergure qui sont soit en tête du classement ou figurez-vous pour vous impliquer dans le mélange d’après-saison une fois que nous approchons de l’automne.

La manière dont ces malheurs sont gérés, que ce soit par le biais de la récupération ou de plans innovants B, C et D, semble certaine d’avoir un impact révélateur sur le sort des différents espoirs en quête de titres, étant donné que la flamme guidée par laser est la monnaie la plus précieuse imaginable autrefois. le temps d’élimination frappe.

Les Rays de Tampa Bay ont été l’équipe la plus efficace du baseball à ce stade de la campagne, prenant un départ spectaculaire et tenant bon alors que la mouture exténuante des mois intermédiaires progresse. Pourtant, les Rays ont atteint 54-27 avant l’affrontement de mardi avec les Diamondbacks de l’Arizona malgré la perte des partants Drew Rasmussen à cause d’un problème de tendon fléchisseur qui l’exclura pendant des mois et Jeffrey Springs à la chirurgie de Tommy John, après que les deux aient superbement commencé l’année. Tampa Bay commence une série contre les Mariners de Seattle plus tard cette semaine, avec l’affrontement de samedi prévu pour la télévision nationale (19 h 15 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Lorsque l’as des Rays Shane McClanahan a quitté son dernier départ avec des maux de dos, mais il est apparu plus tard qu’il ne manquerait pas beaucoup de temps, le soulagement du manager Kevin Cash était palpable.

« Encouragé par cela », a déclaré Cash aux journalistes, sans une vadrouille théâtrale, mais vous avez toujours compris. « Heureux avec ça. »

McClanahan a été un rocher jusqu’à présent, ne manquant pas un départ prévu et compilant les 11 meilleures victoires de la MLB. Malgré la force équilibrée des Rays (avec un budget restreint) sans lui, ils seraient sûrement blessés, jeu de mots malheureusement voulu.

Selon le Poste de New York, il y a eu 167 placements sur la liste des blessés pour les lanceurs de la MLB au cours des 86 premiers jours de la saison, contre 183 au même moment en 2022, 218 en 2021 et 162 en 2019. Depuis le début de l’entraînement de printemps jusqu’à mercredi la semaine dernière, 288 les lanceurs avaient été répertoriés, contre 277 l’année dernière, 306 l’année précédente et 247 en 2019. Regardez trop longtemps tous ces chiffres et ils s’estompent, mais la réalité est que toutes les blessures de lancer ne sont pas créées égales, surtout si c’est un ou plusieurs de vos étalons se posent devant le médecin. Lorsque vos démarreurs ne peuvent pas démarrer, c’est important.

Pour les Dodgers de Los Angeles, Clayton Kershaw l’a maintenu à 35 ans, mais trois autres membres de la rotation d’ouverture de la saison sont à mi-chemin – Julio Urias, Noah Syndergaard et Dustin May, qui espère éviter une deuxième intervention chirurgicale. Walker Buehler, qui aurait été parmi les partants, sera absent la majeure partie de l’année.

« Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le manager Dave Roberts. « Mais cela n’a pas vraiment d’importance. La seule façon de voir les choses est que vous devez saisir cette opportunité pour (d’autres) gars. »

À Atlanta, les meilleurs Braves de la Ligue nationale ont utilisé 12 partants différents et ont pour la plupart été sans stars Kyle Wright, qui a remporté 21 matchs l’an dernier, et Max Fried, qui a égalé ce nombre un an après avoir lancé une beauté du match 6 pour aider à décrocher le Série mondiale 2021.

Pendant ce temps, les Texas Rangers, leaders de l’AL West, ont récemment perdu Jacob DeGrom, double vainqueur de Cy Young pour l’année, bien que si la férocité des chauves-souris de l’équipe reste à son niveau actuel, cela pourrait prendre un certain temps avant de remarquer une véritable baisse.

Jacob deGrom des Texas Rangers subira Tommy John pour la deuxième fois de sa carrière

Les Reds de Cincinnati, fraîchement sortis d’une séquence de 12 victoires consécutives, ont ajouté la jeune star Hunter Greene à la liste des blessés pour la deuxième fois cette saison. Les Mets de New York ont ​​perdu Justin Verlander pendant un mois et n’ont encore vu aucune action du vétéran gaucher Jose Quintana, et auront besoin d’améliorations pour transformer leurs grosses dépenses en une position en séries éliminatoires.

Dans la partie rayée de New York, Frankie Montas et Carlos Rodon n’ont pas lancé pour les Yankees et Nestor Cortes (épaule) est tombé début juin. Pour compliquer les choses, le capitaine et frappeur extraordinaire Aaron Judge a un ligament de l’orteil déchiré, avec un calendrier indéterminé pour son retour.

« Personne ne sait comment prévenir les blessures des lanceurs – toute équipe qui vous dit qu’elle sait qu’elle ment », m’a dit Jake Mintz, analyste de FOX Sports MLB. « C’est la grande chose non résolue dans le baseball – les équipes qui peuvent le mieux l’atténuer auront un gros avantage. Les équipes qui peuvent développer une chaîne de montage et peuvent simplement appeler la liste Triple-A et dire » nous avons besoin de quelqu’un de majeur- prêts pour la ligue, ils ont un énorme avantage lorsqu’il s’agit de rester cohérents lorsque des choses comme celle-ci se produisent. ‘ »

Il est peut-être un peu tôt pour commencer à penser à la qualité des séries éliminatoires. Quoi qu’il en soit, la discussion penche déjà dans une certaine direction, avec qui est disponible susceptible de devenir un sujet de discussion permanent.

La capacité de mâcher des manches, d’obtenir des sorties clés, d’ajouter un élément de confiance en regardant le calendrier – ce sont toutes des choses dont les managers ont envie. Regarder votre liste et l’avoir bien approvisionné et en bonne santé ; c’est ce qui se rapproche le plus de l’amour managérial.

Mais, comme nous le découvrons tous à un moment donné, l’amour fait mal. Et il y a des souffrances en ce moment.

