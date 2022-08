Les blessures à vélo au Canada ont augmenté au cours de la première année de la pandémie, selon les données

Les hospitalisations pour blessures liées au cyclisme au Canada ont augmenté de 25 % pendant la pandémie, selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé.

L’ICIS, un organisme à but non lucratif qui suit les hospitalisations et les visites aux urgences à travers le pays, a rapporté la semaine dernière qu’entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le nombre total d’hospitalisations pour blessures a chuté au Canada, mais que les hospitalisations pour blessures à vélo ont augmenté de plus plus de 1 000.

Selon Tanya Khan, gestionnaire des opérations des bases de données administratives cliniques pour l’ICIS, la tendance s’est produite dans toutes les juridictions, quels que soient les groupes d’âge et les sexes. La seule exception était la Saskatchewan, qui n’a pas connu d’augmentation des hospitalisations liées au cyclisme.

“Bien que nos données ne saisissent pas exactement pourquoi cela s’est produit, il est possible que certaines des mesures de santé publique aient eu un impact”, a-t-elle déclaré mardi à CBC News.

De nombreuses activités de loisirs intérieures ont été fermées pour limiter la propagation de la COVID-19 en 2020 et les Canadiens ont été encouragés à pratiquer la distanciation sociale. Les magasins de vélos ont enregistré de fortes ventes et de nombreuses villes ont ouvert des pistes cyclables temporaires pendant le boom.

“Les gens voulaient toujours passer du temps à l’extérieur et ils ont peut-être essayé de nouvelles activités, comme le vélo, qu’ils n’ont peut-être pas nécessairement essayées dans le passé, et cela peut avoir entraîné une augmentation des blessures”, a déclaré Khan.

En Alberta, les hospitalisations pour blessures à vélo ont augmenté de 37 %. Les 813 hospitalisations liées au cyclisme dans la province représentaient environ 15 % du total au Canada.

Les données ne font pas de distinction entre les patients qui sont transférés d’un établissement à un autre ou réadmis, de sorte que les chiffres ne reflètent pas le nombre de personnes qui ont subi des blessures à vélo, mais uniquement le nombre de visites et d’hospitalisations.

“Face au sol”

Brent Busch était l’un des milliers de Canadiens qui ont subi une blessure à vélo pendant la pandémie.

Busch a déclaré qu’il avait commencé à faire du vélo plus fréquemment en 2020 pour perdre du poids et qu’un matin de juillet, un conducteur de véhicule l’a heurté alors qu’il roulait entre les trottoirs de son quartier nord d’Edmonton.

“J’ai vu le véhicule arriver, je me suis préparé à l’impact et boum. Je suis passé par-dessus le guidon, je suis tombé face contre terre”, a-t-il déclaré mardi.

Brent Busch est tombé sur le visage après qu’une voiture a heurté son vélo en juillet 2020. Ses blessures, qui l’ont envoyé à l’hôpital, étaient mineures. (Soumis par Brent Busch)

Les policiers sur les lieux lui ont dit que lui et le conducteur étaient responsables de la collision, car il roulait sur le trottoir et le conducteur n’a pas vérifié avant de traverser l’intersection.

Les ambulanciers l’ont emmené à l’hôpital communautaire Sturgeon à St. Albert, où il s’est fait recoudre le pouce.

Busch a dit qu’il roule plus prudemment maintenant. Il a acheté un casque dès sa sortie de l’hôpital et ne roule plus sur les trottoirs.

Les physiothérapeutes soignent les blessures à vélo

Giri Srinivasan, de InStep Physical Therapy, dans le centre d’Edmonton, a déclaré avoir remarqué une augmentation du nombre de clients souffrant de blessures à vélo en juillet 2020.

Il a déclaré que de nombreuses personnes achetaient des vélos neufs ou d’occasion parce qu’elles étaient frustrées par les mesures de santé publique et voulaient passer du temps à l’extérieur.

Giri Srinivasan, un physiothérapeute propriétaire d’InStep Physical Therapy dans le centre d’Edmonton, dit qu’il a commencé à remarquer une augmentation des blessures à vélo en juillet 2020. (Soumis par Giri Srinivasan)

Il a déclaré que la plupart de ses clients blessés à vélo se blessaient au cou, aux épaules ou au dos, mais certains se sont tendus les pouces ou ont développé des problèmes de genou.

Srinivasan a déclaré que les visites de blessures liées au cyclisme à sa clinique restent élevées. Il soupçonne que les cyclistes débutants sont devenus plus aventureux au cours de la dernière année et ont commencé à expérimenter le vélo de montagne.

“Ils ont gagné en confiance et ils voulaient en faire plus”, a-t-il déclaré.

Steven Cindric, physiothérapeute à la Reach Sports Physiotherapy and Hand Clinic du sud d’Edmonton, a déclaré que le comportement des conducteurs est probablement un autre facteur contribuant à l’augmentation des blessures liées au cyclisme.

“Les véhicules n’observent pas nécessairement et ne surveillent pas les cyclistes”, a-t-il déclaré.

Sur les 140 cyclistes impliqués dans une blessure ou une collision mortelle l’an dernier, près de 70 % ont été heurtés par des conducteurs alors qu’ils respectaient les règles et avaient la priorité, selon la Ville d’Edmonton.

Cindric a émis l’hypothèse que moins de pistes cyclables protégées en Alberta, par rapport aux autres provinces, pourraient être l’une des raisons pour lesquelles l’Alberta a connu une augmentation plus marquée des blessures à vélo.

Autres blessures sportives

Khan, de l’ICIS, a déclaré qu’il y avait également une augmentation à l’échelle nationale des blessures impliquant des véhicules tout-terrain et des planches à roulettes. Elle a déclaré que les blessures liées à d’autres sports, notamment le hockey, le ski et le snowboard, avaient diminué.

« Celles-ci étaient probablement le résultat de mesures de santé publique, mais nous ne sommes pas en mesure de voir à travers les données », a-t-elle déclaré.