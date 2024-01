Les Blazers protesteront contre la défaite contre Thunder et affirmeront que Chauncey Billups a clairement demandé un temps mort, selon le rapport

Le Thunder d’Oklahoma City n’aurait pas dû avoir beaucoup de problèmes avec les Portland Trail Blazers mardi, mais le NBA est une ligue étrange. Parfois, un poids lourd de 29-13 peut avoir du mal à domicile contre un habitant de cave de 12-30. Les Blazers sont devenus chauds du plus profond. Le Thunder a eu un terrible rebond toute la nuit. Et quand Anfernee Simons a réussi un panier à 3 points à 30,1 secondes de la fin pour donner à Portland une avance de 109-106, il semblait que les Blazers pourraient réellement s’échapper du Paycom Center avec la surprise. Et puis le jeu s’est enivré.

Commençons par la partie facile. Le Thunder a demandé un temps mort et aurait pu tenter de marquer un match nul à 3 points. Au lieu de cela, ils ont opté pour un rapide deux. Jalen Williams a lancé un sauteur de neuf pieds pour réduire le déficit à un avec 25,1 secondes à jouer.

Avec 25,1 secondes à jouer, le Thunder n’a techniquement pas eu à commettre de faute. Ils auraient pu jouer la possession, récupérer le ballon, demander un temps mort et tenter d’élaborer un dernier jeu. Ils n’ont donc pas commis de faute immédiatement. Ils ont essayé d’imposer un roulement, et ils ont réussi. Ils ont piégé Malcolm Brogdon. Lui et l’entraîneur-chef Chauncey Billups ont tenté d’appeler un temps mort, mais les arbitres n’ont pas arrêté le jeu, alors quand il a remis le ballon au sol, il a été appelé pour un double dribble à 15,6 secondes de la fin.

Chauncey Billups était furieux. Au lieu d’essayer d’élargir son avance offensive, ses Blazers ont soudainement dû jouer en défense pour préserver la victoire. Il a donc explosé contre l’officiel et a été sanctionné pour une faute technique. Pourtant, il ne voulait pas se calmer, alors peu de temps après, il a été sifflé pour une deuxième faute technique et expulsé.

Cela a donné au Thunder, mené d’un point, deux lancers francs et la possession de ce que les Blazers pensaient être un temps mort. Ils ont sûrement rangé le jeu immédiatement… n’est-ce pas ? Eh bien… pas exactement. Shai Gilgeous-Alexander a raté le premier de ses deux lancers francs techniques, son quatrième raté sur la ligne dans la soirée. Heureusement, il a percé le deuxième pour égaliser le score. Jalen Williams a donné l’avantage au Thunder à deux secondes de la fin.

Les Blazers avaient encore une chance d’égaliser le match et de l’envoyer en prolongation, mais ils ont échoué car une passe lobée potentielle de Brogdon à Deandre Ayton a été interrompue.

Quelques heures après le match, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que les Blazers prévoyaient de protester contre la défaite auprès du bureau de la ligue. Leur affirmation est que Billups a clairement demandé un temps mort avant que l’officiel ne siffle Brogdon pour le double dribble. Le chef d’équipe Bill Kennedy a expliqué au journaliste de la piscine après le match que l’officiel en question pourrait avoir besoin de voir Billups appeler le temps mort.

“L’arbitre en position de fente arbitrait l’équipe double qui se trouvait juste devant lui, ce qui fait qu’il est difficile pour le numéro un d’entendre et pour le numéro deux de voir un entraîneur demander un temps mort derrière lui”, a déclaré Kennedy. dit. “On lui apprend à arbitrer le jeu jusqu’à la fin, ce qui entraîne un double dribble, et il appelle correctement le double dribble et ensuite (en conséquence) les fautes techniques se produisent.”

D’un point de vue purement analytique, la perte n’a pas été si dévastatrice pour Portland. La mesure de probabilité de victoire d’ESPN ne les a jamais placés au-dessus de 79,5 % pour gagner la partie. Mais la manière dont ils ont perdu compte parmi les défaites les plus étranges qu’une équipe ait subies cette saison. Ils avaient le ballon à 25 secondes de la fin et de l’avance et, d’une manière ou d’une autre, n’ont pas réussi un tir de plus sur la ligne ou depuis le sol. Après le match, ils pensaient toujours à ce temps mort manqué.

“C’était une situation difficile”, Billups dit apres le jeu. “Nous avons des temps morts. Les arbitres sont généralement préparés à cela, à cette situation, à cette situation. Je suis sur le demi-terrain et j’essaie d’appeler un temps mort. C’est juste un jeu frustrant. Mes gars ont joué trop fort pour ça. C’est un jeu frustrant. “

Brogdon était encore plus en colère. “Chaunce, tout le staff, demandait un temps mort”, a-t-il déclaré. dit dans sa disponibilité médiatique d’après-match. “Je me suis littéralement tourné vers l’arbitre sur la ligne de touche. Il est clair que l’arbitre ne voulait pas que nous ayons un temps mort, donc nous n’avons pas pu en obtenir un. Je me fais égratigner le visage, je saigne à la fin. Celui-ci n’est pas le cas. sur nous.”

La défaite ne signifie pas grand-chose en soi pour les Blazers, qui sont loin de la victoire en séries éliminatoires, mais la victoire pourrait tout signifier pour le Thunder. Leur victoire a porté leur bilan à 30-13, les plaçant à égalité pour la tête de série n°1 de la Conférence Ouest avec les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. Les Thunder, Nuggets, Timberwolves et Clippers sont tous à une défaite les uns des autres. Une seule victoire ou défaite pourrait avoir d’énormes implications en termes de classement. Le Thunder s’en est sorti avec un improbable mardi, et cela pourrait faire toute la différence en avril.